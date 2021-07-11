維珍銀河布蘭森創歷史　太空旅行艙門終打開

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-07-12 01:50

維珍集團（Virgin Group）創辦人，70歲的布蘭森（Richard Branson）在美國東岸時間7月11日晚上約10時30分乘坐自家太空探索公司維珍銀河（Virgin Galactic）的團結號火箭（VSS Unity）升空，並順利安全回航。平民上太空，到了今天終於成真。

按照航空行程，搭載團結號火箭的動力噴氣母艦機VMS Eve將在當日早上在新墨西哥州起飛。當母艦機VMS Eve升至5萬呎高空後，將會與團結號分離。團結號將會以音速3倍的速度進入太空，完成次軌道太空飛行（suborbital spaceflight）。

太空旅遊服務計劃在明年推出。根據維珍銀河的說法，目前已有約600人付了25萬美元預訂座位，包括歌手Justin Bieber和荷里活巨星里安納度狄卡比奧。維珍銀河採用可重複使用發射系統。換言之，日後光顧維珍銀河太空旅遊服務的乘客，也是會使用到這套系統。

布蘭森準備升空之前，團結號先前已完成多次載人試飛和展演，包括3次成功到達太空邊緣。

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團結號火箭乘客共有六人。（AP）

四分鐘失重狀態

大眾一般想像的太空航行，都是太空人乘搭火箭升空，進入太空後會在艙內或太空站內停留一段日子──這是過去數十年國營航太事業的常態。

然而，布蘭森今次參與的太空旅行卻不然。他和其他乘客搭火箭升空進入次軌道後，只會解開安全帶，享受約四分鐘的無重力狀態，然後便會返回發射場。要知道，是次太空飛行只是進入次軌道，未有到達得以環繞地球軌道航行的高度，因此乘客不會在太空停留很長時間。維珍銀河預計，這次旅程時間全長只有約90分鐘。

若然布蘭森今次成功升空，將會成為首位平民進入太空領域，同時亦是商業太空旅行正式投入服務的里程碑。

是次太空飛行只是進入次軌道，因此乘客不會在太空停留很長時間。維珍銀河預計，這次旅程時間全長只有約90分鐘。（Virgin Galactic）

富商們爭上太空

另一富商亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）計劃在本月20日乘坐旗下太空探索公司Blue Origin升空，展開第一次太空旅行。布蘭森本月初突然宣布搶先在11日升空，即比貝索斯早9天上太空，被外界稱為「搶頭啖湯」。

布蘭森否認是在跟貝索斯競賽，指自己早已與貝索斯通過電話，互祝對方旅程順利，更期待在兩人皆完成旅程後，與對方分享經驗心得。

布蘭森（右）搶先貝索斯9天上太空，但兩間公司旗下火箭到達太空的最高高度有所不同。（AP）

貝索斯將乘坐Blue Origin的New Shepard火箭升空。New Shepard同樣是可回收火箭系統。它與維珍銀河團結號火箭最大不同之處，在於前者能夠實現全自動化操作，惟後者仍需要至少兩名機師控制飛行。

「暫時仍然很難評定這兩種模式誰優誰劣。」太空工程專家Markus Guerster向CNN表示。但若然必需選出一個「較安全」的太空飛行載具，他就會選Blue Origin的New Shepard──因為它在過去總共15次的試飛測試中，均從未發生過致命意外。

另外一項不同之處在於：維珍銀河團結號火箭到達太空的最高高度為距離地球表面80公里（這個高度已被NASA承認為外太空領域，但未被其他國家之太空總署承認）；而Blue Origin的New Shepard將會到達距離地球表面100公里的「卡門線」（Kármán line，這個高度以上是較為國際認可的外太空領域，惟國際法仍未有定論）。

布蘭森冒險記

向來酷愛挑戰冒險的傳奇企業家布蘭森，在2004年創辦維珍銀河。經歷17年的研發，現在維珍銀河這款太空飛行系統正名為「太空船二號」（SpaceShipTwo），最多可搭載包括兩名機師在內的八名乘客。市場預計「太空船三號」很快就會推出。維珍銀河預計，可見將來每年可安排約400次太空航班起飛，讓乘客享受太空旅行樂趣。

維珍銀河的技術發展當然不是一帆風順。2014年，維珍銀河在一次試飛中因人為錯誤造成返回艙降落系統失靈，事件最終造成一名機師死亡，嚴重打擊維珍銀河的實驗進程。

2019年，美國雜誌《紐約客》記者Nicholas Schmidle在其新書中披露，維珍銀河在一次試飛中突然機翼接口鬆脫，差點兒令機上三名機師喪生，雖然最後沒有構成任何人命傷亡，但維珍銀河仍稱這次為一次成功的試飛。

即使近至去年12月，維珍銀河試飛任務仍然出現事故。當時團結號與母艦分離後，其火箭引擎與電腦系統斷網，團結號被迫臨時中止進入太空邊緣的任務。

顯然地，今次布蘭森的太空之旅，所冒受的潛在風險依然極高。早幾天，布蘭森接受媒體訪問時更坦言，妻子對他今次旅程相當擔心。妻子更已表明，若自己今次出現差池賠上性命，將不會出席葬禮。

↓ 布蘭森萬分期待登陸太空領域

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

不過，布蘭森勇敢走出第一步，仍普遍獲得外界讚賞。

Markus Guerster以攀登珠穆朗瑪峰的人作類比，指登峰永遠是危險的，但每年都會有很多人願意冒險登頂。「這是一個難下的決定。無論你準備好與否，太空旅行一定是有危險性的。但如果你不踏出第一步嘗試，你永遠不能成功學習。」

「我相信第一批參與太空旅行的人，已清楚了解到安全風險。」