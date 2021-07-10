英格蘭55年後再爭冠　迎「足球回家」還是「歐國盃群組」？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-07-10 19:00

今屆歐國盃賽事不僅是英格蘭25年來首次闖入大賽四強，更有機會成為這個現代足球發源地逾半世紀後的首個大賽冠軍。然而，在英國球迷高喊「足球回家」，英國人或者享有多一日公眾假期的同時，隨之而來的很可能還有疫情再度爆發。

當英格蘭足球隊前鋒哈里簡尼（Harry Kane）於倫敦溫布萊球場射入第二球為球隊歷史性再次擊敗德國隊，其後的八強賽和四強賽再順利擊倒烏克蘭及丹麥，跟意大利爭冠。英格蘭球迷開始熱烈討論「足球回家」（Football's coming home）的話題，並高唱球隊主題曲《Three Lions》，歐國盃熱烈氣氛可謂籠罩着整個國家。

所謂「足球回家」，是因為英格蘭自1966年以主辦國身份奪得世界盃冠軍，從未再贏得任何國際大賽。1996年，英格蘭主辦歐洲國家盃，晉身半準決賽不敵德國，冠軍最終由德國隊奪得，「三獅軍團」此後一直處於低迷狀態。

憑藉射手哈里簡尼的勇態，英格蘭有望重奪失落多年的錦標？(Reuters)

當年，熱愛足球的英國歌手David Baddiel、Frank Skinner及樂隊The Lightning Seeds，創作了《Three Lions》這首唱到街知巷聞的歌曲。歌詞除了表達球迷對英國作為現代足球發源地，卻50多年來都未能讓足球回家的悲痛，並重申即使球迷知道英格蘭不會勝出，都不會停止支持，仍舊對國家隊抱有希望。歌曲發布後旋即登上英國流行曲排行榜的冠軍，更成為了三獅軍團的「主題曲」。

賽後解除防疫措施 兼送一天假期？

直至2018年，英格蘭在世界盃奪得殿軍及今屆躋身歐國盃決賽後，球迷終於等到英格蘭「足球回家」在望。首相約翰遜（Boris Johnson）除了此前宣布在歐國盃完結後、7月19日解除英格蘭過百項防疫措施，更揚言假如英格蘭最終奪冠，更會考慮8月增加一日銀行假期，對當地人更是「錦上添花」。球迷們固然興奮莫名，假如倫敦在疫情下順利完成歐國盃賽事，無疑是一支很好「強心針」，說明我們距離重過正常生活又踏出一大步。英國也有望扭轉疫情初期備受批評的尷尬處境，為國家經濟帶來刺激。

英格蘭舉國足球熱情，甚至成為威廉王子和哈里王子的破冰機會。《每日郵報》報道，威廉王子和哈里王子近日也就英格蘭的勝仗互傳短訊，是近18個月來罕有的交流。其後，二人於7月1日為紀念已故母親戴安娜的銅像揭幕，期間亦有說有笑，關係似有所緩和。

有傳威廉王子和哈里王子也因英格蘭於歐國盃的勝仗而「破冰」。(Reuters)

外界憂爆「歐國盃群組」

鑑於英國疫苗接種進度理想，社會早已有逐步重過正常生活的共識。截至7月9日，英國已接種首劑新冠疫苗人口達87%，完成兩劑接種率亦已超過五成。不過，18歲以下人士完全未獲批准接種。

在最後的三場賽事中，英國當局容許逾六萬名球迷入場觀看，期間無需社交距離的措施。決賽期間更允許一千名意大利球迷來到倫敦為國家隊打氣。不過，入場球迷仍需遵照嚴格指引，包括取得新冠病毒檢測陰性證明或經已接種兩劑新冠疫苗。

倫敦溫布萊球場將容許四分三球迷入場。(Reuters)

話雖如此，這三場大型球賽仍然備受全球關注，皆因英國疫情再創自一月底以來的新高，7月初單日確診達27,989宗。英國醫學會（British Medical Association）於7月3日的記者會表示：「英國一周的確診個案較上周增加了74%，入院人數亦上升55%。」幸而，死亡個案仍維持偏低水平，當地7月3日的死亡個案有18宗，較一月份高峰的1,245宗明顯大幅減少。英國政府歸因疫苗有效減低重症和住院需要。

然而，Delta變種亦可能因放寬聚集而出現爆發。世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）表示：「歐洲、中亞和中東的疫情於近期上升一成，全球53個國家地區為期10周的跌勢因而告終。」他指出，上升的個案是因應轉趨頻繁的社交活動、旅遊聚會和放寬防疫措施等。他形容情況急劇變化，警告Delta變種正快速散播，存在增加住院和死亡個案的風險。

克魯格形容情況急劇變化，警告Delta變種正快速散播，存在增加住院和死亡個案的風險。(網上圖片)

另一世衛高級應急官員斯莫伍德（Catherine Smallwood）則表示：「我們需要留意的不單是球場本身，而是包括球場周邊，如交通配套及球迷防疫措施等。」她又指，球迷離開球場進入擠迫的酒吧，這些緊密的社交活動有機會造成感染個案。

有見及此，法國歐洲議會議員康芬（Pascal Canfin）早前致函促請歐洲足協及英國當局，重新考慮於溫布萊舉行歐國盃四強賽及決賽的決定，形容增加球場容納人數的決定「將造成災難」。信中又指，歐盟衛生機構最近的評估顯示，Delta 變種病毒「對健康和安全，以及放寬對歐盟公民的限制構成了危險」。早前，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）亦表達了類似憂慮。

芬蘭經已確診數百宗歐國盃相關感染群組。(Reuters)

儘管外界存在不少疑慮，歐洲足協發言人再重申無意更改比賽場地，強調比賽場地實施的防疫措施完全符合當地公共衛生主管部門的規定。而對於入場人數、入場要求等則由英國當局負責，歐洲足協會嚴格遵守及配合有關措施。

勢增公共安全疑慮

上周，芬蘭衛生福利研究所表示，國內確診個案於一星期內倍升，很大程度因為大批球迷在俄羅斯聖彼得堡觀賽後回國。當局指，在6月21日至27日便確診947宗個案，這多少說明歐國盃爆疫的風險。

賽事前後的慶祝和球迷聚集是疫情的風險所在。(Reuters)

至於英國方面，蘇格蘭地區至今錄得接近2000宗確診個案，當中不少疑與6月18日歐國盃分組賽蘇格蘭對英格蘭的賽事有關。雖然賽事開始至今接近一個月，尚未有許多大型的爆發或相關感染群組出現，惟以英國入場的放寬程度、變種病毒，以及隨後的大型慶祝活動，疫情的爆發可能性依然高企。

歐國盃衛生醫療顧問Daniel Koch亦承認，球迷聚會有機會增加新冠疫情，但重申這也適用於足球以外的任何大型活動。他補充說，歐洲已展開疫苗接種計劃，將有助確保歐洲不會出現新的大型爆發，相信不會像之前般讓各國衛生系統瀕於崩潰。

由此看來，「足球回家」還是「歐國盃群組」均有可能回到英國，最終的成敗或許不再是奪冠與否，而是英國採取「與病毒共存」的手段去換回正常生活能否成功？相信這方面很快便有分曉。