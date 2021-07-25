疫下植物「欲」衍生非法採摘潮│綠色走私‧下

與走私象牙、虎骨、穿山甲一樣，國際間的植物走私活動同樣非常蓬勃，甚至可說不是什麼新鮮事。走私集團不擇手段的採集各種植物，導致部份的數量顯著下降，影響了近半瀕危物種。近年，因應社交媒體的宣傳普及、疫下失業及經濟不振、封城措施令全球民眾對園藝興趣增加等，均加劇了走私植物的情況。而更令人憂慮的是，大眾對走私植物的關注遠不及走私動物…



菲律賓官員指出，疫情期間當地走私植物情況有上升趨勢。菲律賓是個擁有豐富多樣棲息地的國家，使其成為擁有世界上至少七成動植物物種的「超級多樣性國家」之一，如今卻面臨日趨嚴重的生態威脅。

去年初，該國實施了嚴厲至極的封城措施，首都及周邊地區於3月中旬至6月期間受到嚴格封鎖，至9月底之前仍面臨局部限制，包括限制了不必要的活動，同時禁止社交聚會。這多少刺激了不少當地人尤其是大城市如馬尼拉的民眾，渴望接觸大自然的欲望，變相刺激室內植物的需求增加。

菲律賓在疫情下對植物的需求大增。(Getty)

另一方面，該國不少人因疫情而失業，非法採摘及出售植物變成賺快錢的熱門途徑之一。即便其後相關的措施有所緩和，這股熱潮仍舊非常高漲，不少賣家在山區和森林中挖掘大量瀕危物種以作販賣。

此外，由於疫情期間的檢疫措施，導致植物價格大幅上漲，甚至引發了相關的盜竊案件。位於黎剎省的花店老闆Amor Alcantara表示，有人從她的車庫內偷走了價值約9,000菲律賓比索（約1556港元）的矮紅掌。

菲律賓生物多樣性管理局的生態系統專家 Rogelio Demallete向美媒表示：「非法貿易商慶高采烈，因為市場較以往更大，價格更具吸引力。」他還指，食蟲植物和盆景樹變得特別受歡迎。當局則重申會致力打擊偷獵者，承諾加強森林巡邏，並警告人們如果收集被列為極度瀕危的野生植物，可能面臨巨額罰款和最高12年的監禁。

菲律賓走私植物情況開始令人關注，圖為當地關注組織義工穿梭森林。(Getty)

花旗參、捕蠅草、蘇鐵等 恐快將絕種

菲律賓面對的情況並非特例，在走私植物越趨猖獗的今天，多國的不同植物物種也正在告急，恐將面臨絕種威脅。首先是美國野生人參，由於人參植物的根部有保健功效而廣受全球民眾歡迎，既可以幫助糖尿病患者控制血糖水平，還被認為有助於緩解月經不適、縮短感冒時間，甚至改善情緒。

美國大煙山國家公園曾經是大量人參的家園，惟每磅價值約800美元（約6213港元）的花旗參令偷獵的情況變得猖獗。當局表示雖然從國家公園拿走植物屬非法，但人手所限執法上幾乎是不可能。人參最近甚至被列入了聯合植物保護組織的20種瀕危植物名單，按照目前的速度，野生花旗參可能會在未來20年內從美國絕跡。

另一個是捕蠅草（Venus Flytrap）。這種在美國十分普遍的小植物，自然棲息地卻非常少。雖然這種植物的售價很低，一個球莖只賣約25美分（不足2港元），但專家相信這可能與偷獵者對這種植物所面對的困境一無所知，而缺乏相關的新聞報導亦被視為是個促成因素。如果情況持續的話，野生捕蠅草或許很快也要絕種。

還有蘇鐵 (Cycads)，近年南非國家植物園內的蘇鐵被偷的情況猖獗，這種多刺植物經已被列為極度瀕危植物。蘇鐵還是世上最古老的種子植物之一，至今已生存3.4 億年，比恐龍活得更久，並在多次全球災難中倖存下來，如今卻因走私植物的情況而瀕臨滅絕。

這些植物的處境其實也不過是「冰山一角」，若走私植物的情況持續，其他許多的物種也勢將步它們的後塵。

Barbara Goettsch認為保育植物需要創新思維。(受訪者提供)

互惠互利 保育也可雙贏？

世界自然保護聯盟仙人掌和多肉植物專家組聯合主席Barbara Goettsch博士向《香港01》表示，她認為社會並非輕視走私植物的影響，而是缺乏相關的資訊，不知道走私植物的情況，往往未能將走私植物與絕種危機有所聯想，也不知道仙人掌等植物，較雀鳥和哺乳類動物更易受到影響。她解釋：「我認為部分原因是植物無處不在，以至社會認為這些走私行為理所當然的。」

1998年，美國植物學家James Wandersee和生物教育家Elisabeth Schussler創造了植物盲（plant blindness）這個術語，形容人們在所處的環境中無法看到或注意到植物此一極普遍的社會現象，這不單導致人類對植物缺乏充分認識，並且對植物保育興趣缺缺。

消費者應更關注所購買植物的來源。(Getty)

至於如何應對走私植物，Barbara Goettsch認為當中可能需要一些創新思維。她表示對一般人來說，要幫忙其實很簡單，媒體多些報導、社會多些資訊和討論必定有幫助。她認為：「大多數商店只出售專門用於銷售、合法種植的仙人掌。若有疑問，消費者應該清楚問及該植物的來源，重要的是他們在購買前應做足資料搜集，確保他們購買的植物來源並沒有傷害到大自然。 」

她續說，與其試圖一刀切斷對植物供應，其實也可以探索如何安全地採集部份仙人掌，而不會損害潛在的數量增長。她認為，這既可以將珍貴的植物出售或拍賣給那些真正想要它們的收藏家，同時可將所得收益用資助保育物種及自然棲息地。