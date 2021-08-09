日本奬牌、確診同創新高：奧運順利落幕當局難題未止？

日本東京奧運經已順利閉幕，賽事期間令世界各地忘卻持續多時的疫情，為當中許多奪牌英雄歡呼，一眾高水平的比賽亦感動無數觀眾，讓不少人印象深刻。總體來說，目前為止無論是賽事本身以至東奧經濟效益相信也較賽前預計的理想。

然而，因應當地疫情有所加劇，還有這個月來臨的殘奧賽事、國內大型假期等不明朗因素，相信遺留給日本當局的難題恐怕還有不少。



日本近期的疫情快速升溫，較今年1月和5月的兩波疫情的確診數字更高，全國單日確診約1.2萬宗，絕大多數與Delta變種病毒有關。東京都於本月8日經已連續5日單日新增確診逾4,000宗、京都府單日新增333宗亦創新高，還有茨城縣與鹿兒島縣等地的新增確診病例同樣創下當地紀錄新高。

東京都疫情較前一周平均增加130%，至今累計病例共約24.93萬宗，2,311人死亡。其他疫情重災包括新增1,164宗確診的大阪府、新增1,860宗確診的神奈川縣，以及新增1,364宗確診的埼玉縣。當局早前宣布，東京都、沖繩縣將延長緊急狀態至8月31日，另外東京周邊的千葉、神奈川、埼玉三縣，以及大阪府將在8月2日至8月31日進入緊急狀態。

日本疫情和東奧奬牌同告節節上升。(Reuters)

東京部份場所如餐廳、酒吧等限制營業時間，同時限制售賣酒精飲品。當局又呼籲首都圈民眾避免不必要出行、外出佩戴口罩及盡可能居家工作。

據國際奧委會的數字，由7月1日至8月4日共有逾320宗新冠確診疑與東京奧運有關連，當中包括運動員、國際奧委會職員、各國奧委會成員、合作伙伴僱員、義工、傳媒等，患者則以日本人為主。

東奧完滿結束，日本便能一勞永逸？(AP)

不滿「居家療養」 日民怨未止

雖然今屆日本隊於東奧合共取得27金14銀17銅共58面奬牌的歷屆最佳成績，然而當地民眾看到的除了國家不斷取得奬牌喜訊的舉國歡騰外，全國確診數字每日刷新、彷彿也像運動賽事破紀錄一般的直線攀升，情況令人憂慮，也導致日本社會的民怨未有隨東奧成功舉行而有所緩和。

本月初，日本政府為緩解醫院病床的壓力，提出了「居家療養」的應變方案，將醫院改為優先接收重症患者、或是有機會轉為重症者。其他非重症的感染者原則上以留在家中療養為主，居家療養期間若轉重症則必須立即送院。相關的安排令當地人感覺當局有意「讓病患回家自生自滅」，引起社會反感，還備受日本網民口誅筆伐，連主流民意調查亦顯示絕大多數民眾對措施的焦慮不安。

河村隆之咬獎牌的舉動，備受日本社會批評。(AP)

其中，日本女子壘球金牌得主後藤希友回到故鄉愛知縣，接受名古屋市長的表揚時，市長河村隆之突然脫下口罩，並一口咬住金牌，即時激起了當地民眾的不滿升溫，甚至引來一些奧運選手嚴厲批評：「現在這種疫情時刻，這些官員到底有沒有搞清楚狀況？」

菅義偉內閣支持率首跌破三成

日本朝日新聞最新公布8月7日和8日所做全國電話民調結果，首相菅義偉內閣支持率首度跌破三成，以28%創下去年九月上任以來的新低；不支持率也上升到53%。至於東京奧運的舉辦，有32%受訪者認為「不好」，54%受訪者則認為菅義偉未有做到其所聲稱「安全安心的東奧大會」。

菅義偉的如意算盤似乎未能打響。(AP)

受訪者之所以對現屆政府持嚴厲態度，主要原因是對防疫對策的評價低落，只有23%的人給予正面評價；而在無法給予正面評價的受訪者中，高達七成不支持菅內閣。另一個原因是東奧，尤其是對賽事是否應該舉辦早已讓日本社會意見分歧，雖然菅義偉一再重申不認為疫情加劇跟東奧有關，惟民眾從當局的防疫呼籲多少看到端倪。

最後是疫苗計劃，日本全國至今雖有逾三成人口完成兩劑新冠疫苗接種，但相比美國、法國、德國等逾半人口完成兩劑注射仍然偏低。

菅義偉原本寄望成功舉辦東奧後，能有助內閣支持度回升，然後一併跨過眾議院大選及自民黨總裁選舉。如今，這個計畫也因為現時的疫情而遭到影響。

日本於本月還有殘奧和御盆節返鄉潮等不明朗因素。(AP)

由於菅義偉被指非常重視日本放送協會（NHK）及時事通信社的民調，故外界現在關注時事通信社預計於8月13日公布的最新民調結果。若屆時的民調結果仍偏低，自民黨內恐怕也開始出現「倒菅」聲浪。

除民調結果外，日本在奧運賽事完滿結束後，緊接著還有8月13日開始的御盆節返鄉潮、以及8月24日的殘奧賽事，屆時疫情若然持續，相信留給菅義偉內閣的難題恐怕尚未結束。