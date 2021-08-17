海地十年重建路窒礙難行 大地震再勾創傷後遺

對不少海地人來說，這次造成至少1,297人死亡、逾5,700人受傷的7.2級大地震，喚起了他們對發生於11年前同類災難的慘痛回憶。這些年間，海地人從全心寄望重建到徹底絕望，近年國家還面對經濟蕭條、通膨嚴重、石油及糧食短缺和總統被刺殺等，國家重建之路似乎越來越遙遠…



住在太子港南面的62歲老婦Lydie Jean-Baptiste，仍舊清晰記得上次大地震的情況，她直言感到當年的創傷又再次回來了。

2010年1月12日，一場規模7級的地震讓太子港大部份區域，以及鄰近城市加萊瑟爾（Gressier）、利奧甘尼（Leogane）、傑克美（Jacmel）等幾乎夷為平地，造成高達逾30萬人死亡、約30萬人受傷，以及逾150萬人無家可歸。遭到這場地震摧毀的除了毀數十萬間房屋，還破壞了無數政府機關大樓、學校，以及當地約六成的醫療設施。

是次地震喚醒不少海地人11年前的沉重回憶。(Reuters)

由於當年的地震威脅更貼身，Jean-Baptiste所在的社區連同首都的許多房屋都全部倒塌。她憶述地震一刻，自己身在辦公室並被塌下來的瓦礫壓倒，所幸仍能自己步行回家，她說：「我見到有人的頭被砍掉，屍體也斷開兩截，在震後48小時內，我不停問自己是否還活着，或是在別的地方醒來了？」事後，她花了將近一年時間才能夠安然在家中熟睡，而不必擔心樓房會倒塌。

類似的創傷普遍存在於許多海地南部居民的心中，不少住在重災區的人表示傾向在戶外睡覺，因擔心樓房頂會壓住他們。曾在無國界醫生任職超過12年的心理學家Marline Naromie Joseph，有份參與海地地震後的前線救援工作。他指出，該國在過去10年間遭逢數次自然及政治災害，許多海地人精神或情感上的傷口根本沒有機會復原。

當年受損的許多地標建築至今尚未修復或重建。(Reuters)

他表示，許多病人至今再次重回特定場所，如醫院、街道等，仍會閃現出當年地震的情景甚或震感。何況，近年當地遭遇多次颶風、乾旱肆虐，如像在人民的傷口上灑鹽。此外，當局的貪腐也讓海地政治動盪不停。Joseph說：「我們可以承受壓力，但一直背負壓力會對身體造成後遺症，後果就是筋疲力竭。」

「國家如像孤兒」 重建後仍舊一片廢墟

2010年地震發生後幾個星期，各國承諾捐出數十億美元援助。海地北部米拉特市（Milot）一間醫院院長Harold Prévil直言，災後他曾滿懷希望，因他相信只要能撐過那次浩劫，海地人民就能成為更好的人並撐起整個國家。

海地歷經十年重建仍舊一片廢墟？(Reuters)

然而，歷經十年、數以十億計美元的援助，至今當地仍有待重建，因復原之路既緩慢且不均。除了著名的國家宮、太子港主教座堂等地標尚未重建外，就連國內重點重建項目的海地州立大學醫院，建築材料如今仍舊只堆放在大樓外。重建之路緩慢，亦可反映在超過三分之一的海地人、即近 370 萬人於去年初仍需要緊急援助來滿足他們的日常食物需求。

海地人Jean Brune Wilga坦言：

海地如像孤兒無父無母，因為地震發生10年後，國家宮不應仍是一片廢墟。

有份參與援助的逾1.2萬個組織團體備，因救災不力備受責難，就連聯合國維和部隊人員當年也意外引發當地的霍亂疫情，造成9,300人死亡，另外80萬人感染，還有其他援助人員被指控虐待婦女和兒童的事件。

「這是完全失落的十年，首都至今都未完成重建。但治理不善並非全是當局的責任，國際上也沒有一套管理援助的機制能讓我國受惠。」海地經濟學家Kesner Pharel補充：「今天我們發現人口更集中到都會區。如果再有同樣規模的地震，結果還是會一樣。國家從未完成重建，我們又回到原點。」

無數海地人仍然處身於水深火熱之中。(Reuters)

重建道路 問題重重？

去年，時任海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）曾坦言，國家重建窒礙難行。他當時批評，外國並未如承諾一般提供援助。而且國際社會對當地的關注很快便退卻，令不少承諾資金消失無踪。他又批評歷任前政府，把善款用在短期計畫而非投資在長期穩定的系統。

根據聯合國海地特使法默（Paul Farmer）的報告，截至2012年為止，100億美金的善款已經用掉64億美金。報告還提到，海地政府只獲得不到十分一的善款，而當地組織、商業機構獲得的補助金所獲的分配也微乎其微。

海地面對的挑戰還有不少，如總統莫伊茲上月遭刺殺、經濟蕭條等。(Reuters)

事實上，海地除了官僚機構貪污腐敗，還有嚴重的幫派暴力問題。全國屢次陷入封鎖狀態。還有當地經濟蕭條、通膨嚴重、石油及糧食短缺，亦十分令人憂慮。據聯合國人道事務協調廳（OCHA）報告，物價攀升意味窮人連最基本的物資都負擔不起。

至7月初，總統莫伊茲更遇刺身亡，政治危機尚未解除，當地新冠疫情未解又再陷地震之災，人道危機更令人憂慮。