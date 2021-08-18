塔利班回朝　阿富汗女性嚥下最後一口自由空氣？

撰文：毛詠琪
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在塔利班分子連奪數省，步步向坎大哈巿迫近之際，部分巿民似乎已緊張的為回歸塔利班管治作出準備。除了把家當預先包好，囤好米和豆等主要食糧，最渴市的還有把全身遮蔽的女性罩袍。她們可能以後不單只無法閱讀、上學。彩色裙子、恤衫、牛仔褲等衣著打扮或許只能塞進櫃桶，感覺像嚥下最後一口自由的空氣。

時裝對於阿富汗女性來說從來都是奢侈品，Rahiba Rahimi在喀布爾經營一間時裝店，她自己親自設計，在時尚設計風格融合了傳統特色，用上繽紛色彩與材質。她們的時尚跟我們的理解有着落差，在這個傳統社會，能夠穿上不同的色彩、花巧細節的設計，或是稍稍看到身軀線條的衣著已經是突破。2019年，她有份創立的品牌Laman更勇闖米蘭參與時裝騷，希望讓世人認識到阿富汗的時尚。

近年有阿富汗設計開始踏足國際時裝展天橋。(Getty)

她的好夢，可能是時候要醒了？

隨着塔利班進城，城裏的女性這兩天都不見蹤影了，紛紛躲起來。時裝店都關上門，美容院都撕走印着妝容艷麗女性的海報....

1996至2001年間，塔利班在阿富汗建立全國政權，實施政教合一的伊斯蘭管治。這五年間，男士必須留鬚、戴帽子或頭巾（Turban）；音樂及所有娛樂活動都禁止，小孩不得放風箏及玩樂；女性更是不得上班及上學，連離開家門都要男性親人陪同，而且連接受醫療服務亦受到限制，女醫生也不得為其他女性治療，女權極之低落。

儘管塔利班近期在外交上擺出較溫和的態度，希望爭取國際社會支持及承認。但是，在社會管治上政教合一的程度仍是令人質疑的，阿富汗女性的前途更是一大問號。過去20年，阿富汗長期在美國介入之下，尤其在首府及大城巿，生活方式變得較為自由。城巿人對於回歸塔利班管治，感到尤其傷心失措。

睇片:一名阿富汗少女聲淚俱下表示，「因為生於阿富汗，我們在歷史中慢慢死去。」

塔利班不費吹灰之力，順利佔領多個省份，攻入喀布爾後，隨即宣布源用90年代的政權名稱，建立阿富汗伊斯蘭酋長國。這顯示塔利班仍舊相信舊有的酋長制度，由「艾米爾」（Emir）擔當國家最高決策者。專責採訪阿富汗20年的巴基斯坦記者Ahmed Rashid形容，塔利班在管治主張上從沒改變，不相信民主，只想重掌阿富汗並重新實施他們的制度。近年，塔利班跟美國或阿富汗政府的談判中，塔利班從未派出任何女性代表，可見其將女性邊緣化的情況本質上從未改變。

在2004年後塔利班時代的憲法，阿富汗女性終獲享各樣權利。2003年，全國少於一成女童入讀小學，到2017年該比例增至33%；而同期入讀中學的女性比率，更由6%升至39%。尤其是中上階層、擁有較佳資源的阿富汗婦女，可以像Rahimi般當起時裝設計師，年輕女性更是可以上大學。現時，阿富汗全國有約350萬女童在學，正攻讀大學的女性更有10萬人。

過去20年，阿富汗女性上學接受教育的比例持續增加。（Getty）

同時，女性享有平等的就業機會，截至2020年，阿富汗國內21%公務員為女性，其中16%出任高管職位；阿富汗國會議員中，女性佔27%。但值得留意的是，這種女性權益分布並不平均，這些經濟、教育以至政治權利多半都是「城巿地區限定」，阿富汗全國估計多達76%女性生活在鄉郊地區，除了民風偏於保守，亦經常受到塔利班、政府軍及其他軍閥交戰的暴力狀況波及。

尤其像普什圖人（Pashtun）聚居的地區及其他鄉郊少數族裔，人民生活跟塔利班時代其實相差無幾。很多阿富汗男性仍然非常保守，對於家族女性嚴格規範，一般情況，這些傳統家庭都只讓女兒完成小學或中學教育，然後就由父母安排婚姻。而且，就算沒有塔利班分子管治之下，鄉郊地區大多數女性都仍穿着罩袍。

不少生活於部落或鄉郊地區的阿富汗女性，仍然活過非常保守的生活。（美聯社）

因此，活在大城巿、享有較多生活自由的中上階層女性，恐怕是對塔利班政權最惶恐的一群。塔利班於這周宣布特赦所有政府官員，不報復任何親美人士，並會按照伊斯蘭法律尊重女性權利，將容許女性工作和學習，甚至呼籲女性加入政府。塔利班領袖甚至破天荒地在電視台上接受女主播訪問。

然而，這到底是「做戲」，還是真心給予女性更多自由及權利？是否要相信這個承諾，對於阿富汗婦女而言似乎言之尚早。

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