塔利班回朝　阿富汗女性嚥下最後一口自由空氣？

在塔利班分子連奪數省，步步向坎大哈巿迫近之際，部分巿民似乎已緊張的為回歸塔利班管治作出準備。除了把家當預先包好，囤好米和豆等主要食糧，最渴市的還有把全身遮蔽的女性罩袍。她們可能以後不單只無法閱讀、上學。彩色裙子、恤衫、牛仔褲等衣著打扮或許只能塞進櫃桶，感覺像嚥下最後一口自由的空氣。



時裝對於阿富汗女性來說從來都是奢侈品，Rahiba Rahimi在喀布爾經營一間時裝店，她自己親自設計，在時尚設計風格融合了傳統特色，用上繽紛色彩與材質。她們的時尚跟我們的理解有着落差，在這個傳統社會，能夠穿上不同的色彩、花巧細節的設計，或是稍稍看到身軀線條的衣著已經是突破。2019年，她有份創立的品牌Laman更勇闖米蘭參與時裝騷，希望讓世人認識到阿富汗的時尚。

近年有阿富汗設計開始踏足國際時裝展天橋。(Getty)

她的好夢，可能是時候要醒了？

隨着塔利班進城，城裏的女性這兩天都不見蹤影了，紛紛躲起來。時裝店都關上門，美容院都撕走印着妝容艷麗女性的海報....

1996至2001年間，塔利班在阿富汗建立全國政權，實施政教合一的伊斯蘭管治。這五年間，男士必須留鬚、戴帽子或頭巾（Turban）；音樂及所有娛樂活動都禁止，小孩不得放風箏及玩樂；女性更是不得上班及上學，連離開家門都要男性親人陪同，而且連接受醫療服務亦受到限制，女醫生也不得為其他女性治療，女權極之低落。

儘管塔利班近期在外交上擺出較溫和的態度，希望爭取國際社會支持及承認。但是，在社會管治上政教合一的程度仍是令人質疑的，阿富汗女性的前途更是一大問號。過去20年，阿富汗長期在美國介入之下，尤其在首府及大城巿，生活方式變得較為自由。城巿人對於回歸塔利班管治，感到尤其傷心失措。

睇片:一名阿富汗少女聲淚俱下表示，「因為生於阿富汗，我們在歷史中慢慢死去。」

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"



Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.



My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 13, 2021

塔利班不費吹灰之力，順利佔領多個省份，攻入喀布爾後，隨即宣布源用90年代的政權名稱，建立阿富汗伊斯蘭酋長國。這顯示塔利班仍舊相信舊有的酋長制度，由「艾米爾」（Emir）擔當國家最高決策者。專責採訪阿富汗20年的巴基斯坦記者Ahmed Rashid形容，塔利班在管治主張上從沒改變，不相信民主，只想重掌阿富汗並重新實施他們的制度。近年，塔利班跟美國或阿富汗政府的談判中，塔利班從未派出任何女性代表，可見其將女性邊緣化的情況本質上從未改變。

在2004年後塔利班時代的憲法，阿富汗女性終獲享各樣權利。2003年，全國少於一成女童入讀小學，到2017年該比例增至33%；而同期入讀中學的女性比率，更由6%升至39%。尤其是中上階層、擁有較佳資源的阿富汗婦女，可以像Rahimi般當起時裝設計師，年輕女性更是可以上大學。現時，阿富汗全國有約350萬女童在學，正攻讀大學的女性更有10萬人。

過去20年，阿富汗女性上學接受教育的比例持續增加。（Getty）

同時，女性享有平等的就業機會，截至2020年，阿富汗國內21%公務員為女性，其中16%出任高管職位；阿富汗國會議員中，女性佔27%。但值得留意的是，這種女性權益分布並不平均，這些經濟、教育以至政治權利多半都是「城巿地區限定」，阿富汗全國估計多達76%女性生活在鄉郊地區，除了民風偏於保守，亦經常受到塔利班、政府軍及其他軍閥交戰的暴力狀況波及。

尤其像普什圖人（Pashtun）聚居的地區及其他鄉郊少數族裔，人民生活跟塔利班時代其實相差無幾。很多阿富汗男性仍然非常保守，對於家族女性嚴格規範，一般情況，這些傳統家庭都只讓女兒完成小學或中學教育，然後就由父母安排婚姻。而且，就算沒有塔利班分子管治之下，鄉郊地區大多數女性都仍穿着罩袍。

不少生活於部落或鄉郊地區的阿富汗女性，仍然活過非常保守的生活。（美聯社）

因此，活在大城巿、享有較多生活自由的中上階層女性，恐怕是對塔利班政權最惶恐的一群。塔利班於這周宣布特赦所有政府官員，不報復任何親美人士，並會按照伊斯蘭法律尊重女性權利，將容許女性工作和學習，甚至呼籲女性加入政府。塔利班領袖甚至破天荒地在電視台上接受女主播訪問。

然而，這到底是「做戲」，還是真心給予女性更多自由及權利？是否要相信這個承諾，對於阿富汗婦女而言似乎言之尚早。