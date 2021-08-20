精通英語打「國際線」 塔利班十年練成社交網絡能手

阿富汗20年前連電腦都未普遍，今天的塔利班分子卻變成社交網絡能手，甚至以流利英語跟國際社會交流，打「國際線」。

塔利班這周奪取阿富汗控制權以來，國際社會對於是否承認這個政權仍未作表態，不過，各大社交媒體首先就要回答一道政治難題：是否還把塔利班封禁呢？



塔利班分子當中不乏非常年輕的成員，擅長使用電子產品及熟悉網絡。（AP）

Facebook在周二（17日）重申，將繼續禁止旗下平台上一切代表、讚美或支持塔利班的帳戶，包括WhatsApp及Instagram。他們有專門內容審核團隊，負責監控和刪除與塔利班有關的帖文、圖片、視頻。Fb強調：「Fb不決定任何特定國家得到哪些政府承認，而是尊重國際社會作出這些決定的權威。」

另一旗下即時通訊程式WhatsApp的發言人指出，公司遵從美國政府的制裁法，封鎖所有自稱塔利班官方帳戶。然而由於WhatsApp使用端對端加密技術，只能按照用戶照片、名稱、 群組描述去判別是否屬塔利班及其支持者經營。此外，兩大影片平台YouTube及TikTok都宣布禁止阿富汗塔利班營運的帳戶。

封與不封的兩難



目前，Twitter並沒有封鎖塔利班相關帳戶及內容，但會刪除個別暴力內容。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）更是在Twitter上活躍非常，自該武裝組織進入喀布爾以來，其Twitter追隨者數目更直迫30萬。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）以英語發帖，保證外國使節安全：

We assure all diplomats, embassies, consulates, and charitable workers, whether they are international or national that not only no problem will be created for them on the part of IEA but a secure environment will be provided to them, Inshallah. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 16, 2021

不過，社交媒體「封」與「不封」都各自惹來爭議。塔利班上周日控制喀布爾後，發布了一個WhatsApp投訴熱線，讓平民舉報暴力、搶劫等緊急情況。但有阿富汗問題專家認為，關閉WhatsApp投訴熱線對事件毫無幫忙。因為塔利班的領導層會透過關注民間投訴，來約束基層成員以及維持巿面秩序。近日巿面上的確有婦女受到自稱塔利班的人士搶劫後，透過「求助熱線」獲得投訴委員會協助。

曾為阿富汗紅十字會工作的Ashley Jackson表示，阻止人們與塔利班通訊並沒好處，反而是令本已陷入恐慌的阿富汗人更是與外界隔絕。事實上，在塔利班未奪取國家控制權之前，這類WhatsApp熱線已存在多年，這正是塔利班在民間的管治方式。

另一方面，Twitter不採取任何封禁措施亦在美國惹來不少質疑。尤其是Twitter於今年初宣布永久禁止前總統特朗普（Donald Trump）使用該平台，共和黨人斥責Twitter容許塔利班透過平台宣揚極端主義。

塔利班掌控喀布爾，但國際社會反應並未明確。（AP）

社交媒體握政治生殺大權?

事件再次凸顯社交媒體在國際政治上的權力越來越大，在國際社會仍未承認這個政權、對其恐怖主義性質仍存分歧之際，社交媒體卻有權決定為其提供發聲平台，亦有權扼殺其聲音及一切通訊。在今次阿富汗局勢之中，這些社交媒體企業的做法會是助長極端主義傳播，還是威脅到阿富汗人民的知情權？如果塔利班已是控制當地的主要組織，全面封鎖其傳播平台又是否合理？

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）數位取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）資深研究員Emerson Brooking向VOX指出，

我們見證了社交媒體時代的革命；我們見過政變。但我們從未見過內部叛亂成功深入一整個國家，並試圖正式接管該國。

Brooking又認為，塔利班之所以以前被一眾主流社文媒體封鎖，是因為大多數內容都是涉及對美軍的暴力襲擊。但現在塔利班跟美軍的戰鬥已經結束，塔利班試圖改以用社交媒體協助管治，包括向巿民提供服務（像上述的WhatsApp緊急拯訴熱線），並且透過Twitter發表英語新聞稿，發放訊息以釋除民間恐慌。

20年塔利班倒台時，阿富汗連電腦非常罕有。（AP）

從無電腦到擅長用#

塔利班時隔20年掌阿富汗大部分地區控制權，回看2001年塔利班倒台之時，阿富汗基本上全國電腦使用率為零。但過去20年，阿富汗也跌跌碰碰的跟隨全球步入數碼化時代。這個平均年齡僅18歲的國家，擁有大量年輕的數碼原住民：平民既以社交平台記下國內亂象，小商戶亦以之作銷售平台。

塔利班成員亦不例外，在進軍各省以至奪取喀布爾控制權之際，同時亦在純熟地「打網戰」，在社交平台發布戰況新形勢及官方資訊，甚至持續打「國際線」。阿富汗塔利班的官方網頁更提供普什圖語、達利語、阿拉伯語、烏都語、英語五種語言版本，當中只有頭兩種為阿富汗人廣泛使用。塔利班發言人，近來更是每日接受大量外國媒體訪問。

塔利班高層領袖哈希米（Waheedullah Hashimi）以英語受訪：

10年前開始用Twitter 比特朗普更識玩？

Brooking指出，塔利班在2011年開始使用Twitter，2014年開始用Telegram；到2016年佔領其中一個北點主要據點時，拍攝數分數的宣傳片段成功在社交媒體廣泛流傳，到2019年已熟練地使用#標籤功能，巧妙地把訊息廣泛地融入到平台裏。

發展到近年，塔利班的社交媒體帳戶顯然團隊裏有專人操刀，擅於使用互聯網，而且英語能力極佳。有分析人士認為，塔利班高水平的網戰策略背後至少有一間公關公司在指點，以向公眾呈現，今時今日的塔利班已準備好帶領現代阿富汗。在社交媒體使用上，甚至比特朗普更加出色，至少沒有像特朗普般，在發布仇恨言論及煽動暴力方面犯禁，遭到Twitter封殺。

阿富汗民眾一般已擁有電腦、智能手機等電子產品，而且廣泛使用互聯網。（AP）

《紐約時報》引述賽德情報集團（SITE intelligence group）行政總監Rita Katz分析，

塔利班對於社交網絡內容政策，像穿針引線般小心翼翼，也沒如特朗普一樣越過了那明顯的政策紅線。

但她警告，這不代表社交媒體無須封鎖塔利班，那些符合內容政策的宣傳及資訊，有可能正滋養及壯大一股新的全球伊斯蘭武裝運動。

很明顯，塔利班巧妙地利用社交媒體重新包裝自己，包裝之下暗藏危險也實在毋庸國際社會忽視。