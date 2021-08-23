喀布爾機場撤離亂局 西方新一波難民潮將至？

阿富汗撤僑工作現正進行得如火如荼。除了外國僑民和曾幫助過外國政府的阿富汗人可獲登機之外，阿富汗境內仍有大批希望逃離塔利班管治的平民，將透過各種非法渠道冒險離國，勢觸發一連串難民的收容及安置問題，進一步牽動歐美與中東國家之間的緊張地緣關係。



拜登政府原先預定撤出駐阿富汗美軍的8月31日最後期限，距今剩餘約一星期。不過，目前阿富汗首都喀布爾機場內外依然一片混亂，成千上萬阿富汗人或在阿歐美僑民仍在等候撤離班機。最新消息顯示，阿富汗安全部隊今天與身份不明的襲擊者在喀布爾機場北閘交火，美軍和德軍也有參與戰鬥。

喀布爾的美軍撤僑行動，全部還是以國防部負責。民航客機只負責外地空軍基地的撤僑返國工作。（AP）

周日，美國國防部啟動「民間後備空軍隊」計劃（Civil Reserve Air Fleet），徵用6家航空公司的18架客機協助阿富汗撤離行動。參與航空公司包括美國航空（American Airlines）、亞特拉斯航空（Atlas Air）、達美航空（Delta Air Lines）、航空運輸服務集團（ATSG）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）及聯合航空 （United Airlines）。

不過，這批民航客機不會飛抵喀布爾，而是會到德國、卡塔爾和巴林的空軍基地協助撤離已離開阿富汗的人員。而阿富汗的現場撤退任務，則仍然由美國空軍軍機主導。

部分由美軍撤離的阿富汗民眾，在中東地區一處未有公開地點的體育館暫住。（AP）

按照拜登政府在周日記者會的說法，自8月14日以來美國一共撤走了近28,000人，拜登指出，例如在周六一天，便有23架美國軍機進出喀布爾，帶走3,900人。「我們看不到理由我們會沒法維持這速度。」拜登在記者會說道。

《華爾街日報》報道指出，客機會從這三處地方撤僑到美國；CNBC則報道部分從卡塔爾起飛的撤員客機，會在德國短暫停留加油後返回美國，然而一切時間表則有可能出現變動。

現今撤僑行動撤走的人員大多是在阿外國僑民，以及曾協助過外國政府的阿富汗人及其家人。（Reuters）

除了美國之外，歐洲多國過去數天亦成功撤走了大批人員。譬如，意大利已撤走2,100人，當中1,300人已送返意大利；英國已撤走超過5,000人，當中也包括曾協助英國辦事的阿富汗人，如翻譯員和司機；法國亦已撤走近600人，當中大多數是為法國政府或團體工作的阿富汗人。

有外媒引述消息報道及網絡流傳，有外國航班沒滿載人員，甚至「空機」，也照樣離開喀布爾，反映各國撤僑計劃及當地機場訊息極為混亂。

綜觀現今撤僑行動撤走的人員，大多是在阿外國僑民，以及曾協助過外國政府的阿富汗人及其家人。不過，各界皆預期，將會有一大批阿富汗難民可能會通過各種離境通道冒險逃出阿富汗。各國之間對於未來勢將出現的難民潮及其安置收容方法的爭拗，也將陸續浮出水面。

機場外有阿富汗人將嬰兒越過圍牆，交給美國軍人代管。（AP）

10年代難民潮「翻版」？

歐洲委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上周六表示，將會為歐盟成員國收容阿富汗難民提供援助金，並在本年度對阿富汗的5700萬歐元援助再額外「加碼」。在本周會議上，她將會向G7成員國領袖提出商討阿富汗難民問題。

英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）在《每日郵報》撰文表示，英國正計劃於包括土耳其及巴基斯坦在內的「第三方國家」設立「離岸難民中心」（offshore asylum centres），短暫收容難民，並專責處理英國「有義務負責」的阿富汗難民申請。

華禮仕的文章刊登後，馬上受到土耳其政府給予「回禮」。土耳其政府指出從未獲悉這個計劃，更明確表示：「不可能再要我們收容他們（指阿富汗難民）！」

去年初，待在土耳其的難民得悉「開城令」後，紛紛湧到接壤希臘及保加利亞邊境，希望嘗試闖入歐盟邊境。（資料圖片）

這個於第三方國家設立的「離岸難民中心」的審核過程所需時間、預計審核人數等詳情至今仍未有任何實質方向。惟土耳其過去數年，已因中東難民問題與西歐國家屢起爭執。今次要土耳其再次「就範」，似乎難度極高。土耳其政府的口吻，無疑也極其強硬。

2016年，土耳其與歐盟達成協議，土方承諾會協助制止境內難民流向歐洲，以換取歐洲的經濟援助支持。然而在去年初，安卡拉政府一度大開中門，容許境內難民湧入土希邊境，迫使希臘政府強行「封閘」，動用武力驅趕邊境難民，場景一時失控。

近日，希臘政府已在希土邊境興建圍牆，並安裝監視系統，防止難民試圖入境。希臘公民保護部長（Minister of Citizen Protection）赫里索希季斯（Michalis Chrisochoidis）表示，雅典政府不會再容許數年前難民湧入的情景重演，強調希臘不會成為阿富汗非法移民前進歐洲的通道。

希臘政府宣布已完成長達40公里的希土邊境圍牆。阿富汗危機爆發後，雅典明確表明不會容許非法難民通過希臘進入歐洲。（Reuters）

「難民」為名的武裝份子？

另一邊廂，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也就着阿富汗危機觸發的潛在難民問題出聲。普京指責西方國家試圖迫使部分中亞國家，如烏茲別克和塔吉克，緊急收容阿富汗難民。由於中亞前蘇聯衛星國能夠免簽證進入俄羅斯，因此，俄方認為大批難民入境中亞鄰國，將為俄羅斯構成嚴重國家安全威脅。

普京說道：「不希望武裝分子以難民的名義出現在這裏（指中亞地區）。」克里姆林宮擔心，像在90年代至00年代中葉，俄羅斯與伊斯蘭武裝份子在北高加索地區的武裝衝突會再度重現。

普京指出，大批難民入境中亞鄰國，將為俄羅斯構成嚴重國家安全威脅。（Reuters）

美國撤軍所觸發的阿富汗危機尚未解決，其所鋪墊的長遠難民潮困局，勢將進一步加劇中東地緣危機風險。

究竟最後這批急欲逃離塔利班統治的流離難民，最終的落腳點在何處？哪個國家應該負上最大的安置難民責任？這些難題仍然有待各國解答。