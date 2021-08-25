東京殘奧｜無畏戰亂與殘疾：難民代表隊的「人生運動家」精神

難民奧運代表團（Refugee Olympic Team）於剛過去的東京奧運向世界展現了難民的強大意志，傳遞希望。離開家園，逃離戰亂，再取得奧運參賽資格，意志力已是相當驚人。但如果是在失去雙手或雙腳的情況下逃離險境，再踏上殘奧的大舞台，更是難上加難。

撰文：聯合國難民署（UNHCR）

標題為香港01所擬



今年東京殘奧將歷史上第二次出現「難民殘疾人奧運代表隊」，由5男1女的「神奇小子」組成，出戰田徑、游泳及跆拳道等，他們不但背負殘疾人士的身份，更代表了全球8千萬難民，誓要向全世界展示，即使再艱難，都不能放棄。

為救朋友失去右腳 苦練終修成正果

其中男泳手易卜拉欣·侯賽因（Ibrahim Al Hussein）從小就是個運動健將，少年時喜歡游水和柔道，曾是敍利亞的頂級游泳運動員，但右腳卻在敍利亞危機期間被炸彈炸毀。當時他試圖幫助一位受傷的朋友。「他倒在地上，我知道如果我去幫助他，我也可能會被槍殺，但我決定我必須幫忙。」

易卜拉欣·侯賽因從小就是個運動健將，曾是敍利亞的頂級游泳運動員，但右腳卻在敍利亞危機期間被炸彈炸毀。（UNHCR）

之後，為了逃離戰火，他靠剩下的一隻腳，逃到希臘雅典，一開始只能睡在公園和花園裡，吃樹上的水果，後來經好心人介紹而認識了一位游泳教練，靠著不朽的努力，取得了希臘殘疾游泳全國冠軍。但由於並非希臘公民，他一直沒有機會參加殘奧，但殘奧難民代表團的出現終於一圓他的奧運夢。

他說：「人生旅途中有很多痛苦和掙扎。作為一個殘疾人和一個難民，我不得不從一個地方到另一個地方，不知道未來會發生什麼，但我深信只要努力就會取得成功，這是我堅持下去的動力。」

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首位女性代表 反擊歧視及欺凌

年僅20歲的阿麗亞·伊薩（Alia Issa）是第一位女性難民殘奧運動員，將出戰田徑投擲項目－擲棒。她與家人是從敍利亞逃到希臘的難民，四歲時因感染天花而大腦受損，以致身體受損，病情更不斷復發，使她經常要出入醫院。殘疾、難民及女性的身分，令她飽受小學同學的歧視及欺凌。

阿麗亞·伊薩與家人從敍利亞逃到希臘，最終進入了一間專門為殘疾學生開設的學校，每天訓練，終於達到殘奧參賽門檻所需成績。（UNHCR）

四年前，當伊薩一間專門為殘疾學生開設的學校，人生出現了轉機。「我不再是唯一一個殘疾人，並開始愛上體育課，體育令我感到更強壯、更有信心。」自此，她堅持每天訓練，成績突飛猛進，終於達到殘奧參賽門檻所需成績，早前更於2021年世界殘疾人田徑歐洲錦標賽中獲得第四名，將於東京殘奧上力爭獎牌。

成功擠身殘奧，她想向殘疾女性傳達一個信息：「不要因為殘疾就關在家裡，參加運動會給你獨立和融入社會的機會。」

【關於聯合國難民署】：聯合國難民署於1950年12月14日由聯合國大會創立。聯合國難民署負責指導和協調全球行動、保護難民並尋求難民問題解決方案。聯合國難民署致力於確保每一個人享有尋求庇護的權利，並可以在其他國家得到安全庇護，或者在情況許何時自願返回原籍地、就地融入或安置到第三國家。聯合國難民署因其幫助歐洲難民的開創性工作及對全球難民的援助，先後於1954年和1981年獲得諾貝爾和平獎。

