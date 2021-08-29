網購新時代・上｜信用卡即將退場？「BNPL」先買後付風潮

疫情期間，國內外網絡商戶上出現一個新興的消費選項：「BNPL」（Buy Now Pay Later，先買後付）的選項，讓消費者將購物賬單攤分為數期，並以免息分期付款。它究竟與傳統信用卡分期付款有何區別？為何蘋果、Square、PayPal等各路矽谷巨擘，也對BNPL這一新興網絡金融領域虎視眈眈？



繼高調吹捧加密貨幣和NFT後，Twitter創辦人Jack Dorsey最近又有新搞作：8月初，其旗下數碼支付公司Square宣布將以全股票交易方式買下澳洲BNPL金融科技（Fintech）企業Afterpay，收購金額高達290億美元。這單收購案，讓各界聚焦注目在「BNPL」這個新興Fintech熱詞。

疫情期間，防疫限制措施令大部分實體商店被迫停業，消費者轉而在網絡消費，促使許多商戶毅然與「BNPL」新創科技公司合作，容許消費者先將購物賬單攤分為數期（一般分為三至四期），並以免息每月分期付款，既方便人們疫下購買日用品，亦希望最大程度地保存大眾市場的消費力量。BNPL的理念也是，不論賬單金額大小，支付貨品的價格是否高昂，都可以享有分期付款。

疫情禁制令下，實體商店被迫關門，民眾轉而在網上購買日用品。BNPL有助刺激疫下消費市場繼續暢旺。（Getty Images）

Afterpay為澳洲市值最高的新創Fintech企業，旗下擁有超過1,500萬名用戶，連繫近10萬個商戶，囊括lululemon、ASOS、GAP、Levi’s、Puma、Birkenstock、Estee Lauder、MORPHE等時尚、美妝、運動用品等各大零售領域。

Twitter行政總裁Jack Dorsey最近將投資目光放在「BNPL」（Buy Now Pay Later，先買後付）金融科技領域。收購Afterpay，勢將與旗下支付企業Square發揮協同效應。（Getty Images）

泡沫後「重建」消費

香港BNPL初創公司Hero Plus創辦人及行政總裁林樹朗（Ronald）對《香港01》表示，BNPL消費模式草創背景，可以追溯到2008年金融海嘯引發的經濟危機。

當年，次級信貸危機觸發連鎖效應，欠債民眾既還不上錢，而普羅大眾的消費能力也大幅降低，當時有些金融機構已在想：究竟怎樣才可以促使人們重拾消費意欲，振興資本市場？

後來，Klarna（來自瑞典的初創企業，一般被視為BNPL模式的創始者，目前公司估值高達456億美元，為歐洲最有價值的Fintech獨角獸）和Afterpay這兩間Fintech新創公司開始主打BNPL模式，乘着網購藉互聯網風潮興起，業務成績亮眼，因而受到歐美創投界關注，BNPL慢慢在澳洲及歐美國家成為了新興網購趨勢。最終去年疫情各地封城期間，BNPL橫掃海外網購市場，一舉成為疫下消費模式的新寵兒。

疫情禁制令刺激網上消費，令BNPL模式橫掃海外網購市場，圖為Klarna去年底的一場現場宣傳活動。（Getty Images）

信用卡末日？

「若使用信用卡一旦欠交卡數，late charge（逾期罰款）、finance charge（財務罰款）這兩項收費肯定逃不掉的，但BNPL模式的逾期收費則少了許多。」林樹朗補充，BNPL無須通過事先信用審核，也不需必然綁定信用卡；如消費者延遲付款，BNPL通常是暫停帳戶，讓消費者不會陷入信用卡的滾雪球般的債務循環──這都避免了傳統信用卡為消費者可能帶來的債務陷阱。

林樹朗認為，BNPL比起傳統信用卡消費能有更多彈性，且更能避免消費者陷入債務危機。（伍振中攝）

補習班也可Pay later？

譬如Hero Plus，它目前與香港一些教育機構合作，在BNPL的基礎上，特別針對家長推出「先學後付」選項，旨在能夠增加孩子課外學習機會之餘，同時減輕家長的經濟負擔。它接受Visa、Mastercard、American Express等發卡公司發出的信用卡，惟尚未引入扣賬卡消費；若消費者逾期欠款，他們暫時仍不需要付上任何罰款。

再以澳洲的Afterpay為例：它同時接受信用卡及扣賬卡消費；一旦消費者逾期欠款，最高罰息率為25%，且承諾永不高於68澳元（約384港元）。Afterpay也規定，消費者若然仍有逾期欠款，將不會被允許使用BNPL繼續進行網上消費。

Afterpay網站介面。Afterpay規定，消費者若然仍有逾期欠款，將不會被允許使用BNPL繼續進行網上消費。（Afterpay）

BNPL潮流在疫情下廣獲消費者歡迎，它一部分反映了疫情下大家希望分散財政壓力的需求，另一部分亦充分整合了各類型新興Fintech特徵，如大數據分析用戶消費慣性、信貸紀錄智能評分等，配合科技元素試圖積極開拓個人客戶市場。

Square收購Afterpay後，預計將可覆蓋全球超過5,600萬名網絡用戶，當所有金融科技協同效應結合起來時，或會為整個消費市場迎來不小的衝擊。「你會意識到它正在建立一個金融巨頭，甚至將迅速成為一家大型科技公司。」林樹朗說道。

林樹朗坦言，BNPL模式最終應該是要取代信用卡的。兩者之間理應存在競爭關係。（Getty Images）

新一代消費陷阱？

《福布斯》（Forbes）推算，2021年美國BNPL市場產值將比去年增長高達41.7%，總值規模達1.26億美元。

除了Jack Dorsey高調押注BNPL，早前亦已有消息傳出，蘋果公司內部正在與投資銀行合作，秘密開發BNPL支付服務，有傳名稱為「Apple Pay Later」；另一矽谷巨人、網絡支付企業Paypal去年底亦已推出名為「Pay in 4」的BNPL服務，以兩星期為一期，讓消費者零利息分四期付款在網上購買商品。

任何新興科技皆有利弊，BNPL快速竄紅，會否徹底改變一般大眾的日常消費習性？消費者需要如何警惕背後的潛在風險？

【網購新時代】系列下篇文章，將會繼續拆解BNPL這一Fintech新潮流及潛在問題。