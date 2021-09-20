揮低Uniqlo成日本新首富：滝崎武光疫下建「自動化帝國」

過去十年，日本首富寶座幾乎都是由軟銀集團創辦人兼行政總裁孫正義，以及Uniqlo創辦人柳井正「輪流坐」。然而，據上周彭博億萬富豪指數顯示，自動化設備大廠基恩斯（Keyence）創辦人滝崎武光的身家經已超越以上兩人，成為日本新首富。究竟這位作風低調的人，是如何建立其自動化的商業王國？



得益於公司股價自去年初以來幾乎翻了一倍，滝崎武光目前的身家飆升至382億美元（約2,975億港元），超越了355億美元（約2,764億港元）的柳井正和269億美元（約2,094億港元）的孫正義。這亦是滝崎武光在經過多年排在富人榜第三名後，首次登上日本首富寶座；持有基恩斯21%股票的他，今年財富增加59億美元（約459億港元），同時躍居全亞洲第九大富豪。

此外，基恩斯因即將於10月1日被納入日經225股價指數，股價同時受到提振。東京一吉資產管理公高級主管秋野充成表示，「相信這個日本富豪排名將會維持一段時間」。

另一方面，Uniqlo母公司迅銷股價今年以來下挫18%，柳井正的財富因此蒸發逾五分一，減少97億美元（約755億港元）。今年7月，迅銷調降全年營利估算，原因是日本夏季銷售業績疲弱，加上日本和其他亞洲市場的政府實施防疫措施，衝擊服飾銷售業績。

至於孫正義，軟銀投放巨資的WeWork和Uber，均在過去兩年因市場和自身的風波而估值大跌，加上疫情席捲全球、人們外出受限，也令兩間企業經營慘淡，影響到這位富豪的身家財富有所「縮水」。

彭博行業研究分析師北浦岳志表示，隨着世界各地政府持續實施社交距離措施，經已刺激各行各業自動化的需求。他指出基恩斯的營利率超過50%。雖然基恩斯股票目前市盈率達63倍，惟他依然看好基恩斯的前景，因為該公司逾四成營收來自日本以外地區，「基恩斯擁有在海外成長的強勁潛能」。

兩點打造「自動化帝國」

現年76歲的滝崎武光從沒上過大學，行事作風亦一向低調，以致儘管公司近年業績和股價表現亮眼，惟日本國內媒體的報導也少之又少。

1974年，滝崎武光創辦Lead電機公司，公司1986年更名為基恩斯，1987年在日本上市。創立至今，他逐漸將公司打造成感測器、測量儀器、機器視覺系統和其他工業自動化設備的製造大廠。基恩斯股價從2020年初迄今已大漲96%，公司市值約1,670億美元（約1.3萬億港元）。若以此計算，基恩斯已躍居全日本市值第二大企業，僅次於豐田汽車。滝崎已於2015年卸下公司董事長一職，現為基恩斯榮譽董事長。

基恩斯以其高利潤和給予員工高薪而聞名。(Keyence)

多年來，基恩斯持續維持高收益，並以其高利潤和給予員工高薪聞名。滝崎武光曾有兩次創業失敗經驗，從中他學會一個重要教訓，即一間能夠長期經營的公司，必須要讓客戶信賴，要讓員工不願意離開。2020年，基恩斯的營業利潤率（operating profit margin）51.4%，而且連續20年超過40%，其利潤之高，將同期蘋果約24.5%及三星12%的營業利潤率完全比下去。

作為高端製造業的佼佼者，基恩斯既不設工廠，亦不要代理商，盡可能將製造業傳統模式下可以剔除的環節，都全部削減開去。無論是壓力感測器、條碼讀取器、雷射掃描器，還是顯微影像量測系統，公司也將其生產外判，這樣公司的資產就十分輕盈，沒有高昂的固定資產壓力，實現了基恩斯的高利潤率。

另外，基恩斯剔除代理商將產品直銷經營，大多數訂單即日出貨。由於基恩斯直接管理著銷售、庫存和分銷，物流效率驚人，因此能夠快速處理訂單和運送產品。

疫情加速各行各業自動化的發展，基恩斯的業務前景備受看好。(Getty)

如今，基恩斯已經成為全球工業自動化生產的龍頭企業，主要產品涉及感測器、條碼掃描器、機器視覺系統等多個自動化領域，橫跨半導體、汽車、食品、醫藥等多個行業。該公司在電腦視覺領域方面，更與美國的Cognex幾乎壟斷全球逾半市場。

乘疫下新趨勢 佈局中國

在當前的新冠疫情影響下，世界各地均逐漸出現一個清晰的趨勢，即自動化、智能化的企業正在急速而蓬勃地發展。英國安永會計師事務所早前一項調查顯示，在45個國家地區中，接近一半受訪公司老闆於疫情期間有意加快發展業務自動化的計劃。

基恩斯一早佈局中國等海外市場，外界看好其未來在海外市場的營收。(Getty)

報告指出，單就「機械人流程自動化」此一領域，去年就有超過10間企業融資超過千萬元。由此可見，這些自動化企業在疫情期間，反而獲得了更快的業績成長。這多少解釋了基恩斯當前的急速發展勢頭。

更何況，作風低調的滝崎武光，不論在日本還是中文媒體，曝光率遠不及柳井正和孫正義，但都早早佈局中國市場。2000年代初，基恩斯開始全力發展海外事業，在中國內地和北美發展「利用感測器提高生產設備的附加價值」業務。基恩斯亦將中國視為重點銷售網絡，營收佔比達全球總營收的16%。目前，該公司已在上海、北京、天津、大連、青島、深圳等國內主要城市設立辦事處。

可以預期，未來幾年日本經濟發展，除了孫正義及柳井正二人之外，滝崎武光將是不可忽視的一位，而基恩斯乘着新冠疫情的「東風」，或許會成為下個無人不曉的日本品牌。