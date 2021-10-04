全球陷晶片荒　車主注定「流年不利」？│供應鏈大混亂・三

9月初舉行的德國慕尼黑汽車展，與會的歐洲車廠均對晶片荒前景發出警告。Volkswagen與戴姆勒（Daimler AG）兩大德國汽車集團擔心車用晶片短缺可能要到2023年才能緩解，而法國雷諾也表示第三季晶片短缺狀況較預期來得嚴峻。

全球晶片荒可說是全球供應鏈大混亂的一個主要現象，這除了對各國汽車行業不利外，對各地車主而言衝擊恐怕更深？



今年4月以來，許多大型汽車製造商均已削減產量。汽車用的微晶片之所以短缺，是因為車廠在疫情爆發初期減少了晶片訂單，而且來自其他行業的晶片需求又非常強勁。戴姆勒集團行政總裁Ola Källenius表示：「多間晶片供應商都已經提到，在供需方面遭遇結構性問題。這個情況可能持續影響至2022年，甚至要到2023年才能紓解。」

全球最大汽車生產商福士集團行政總裁Herbert Diess則說：「我們可能在未來幾年內，都維持晶片短缺的狀況。物聯網的興起需要更多晶片，產能需要數年才能擴大，這段期間都可能繼續遭遇供應樽頸。」該集團採購主管Murat Aksel指出，全球的結構性問題使得汽車廠可能需要多10%的晶片。

Ola Källenius認為，晶片荒或到2023年才有望緩解。(Reuters)

儘管汽車晶片嚴重短缺對於汽車行業不利，惟這個影響終歸屬暫時性，真正受影響的是那些需要買車的消費者。根據追蹤汽車業生產計畫的AutoForecast Solution預測，明年因應晶片荒，全球交車數大幅減少920萬輛，尤其是亞洲地區缺車最多，可能達到340萬，而能倖免於晶片短缺而準時交貨的，只有少數頂級的車廠。

晶片荒令汽車製造商轉移集中生產利潤高的車款，同時令二手車市場價格上漲。根據數據供應商Edmunds的資料顯示，今年3月份二手車的平均售價比前一年上升13%，價格的增幅是2017年以來最大。

晶片短缺的情況，令交車日期大為延後。(Getty)

目前，晶片短缺令交車日期延後，不少汽車準買家需要等至少三個月才收到車。上述種種都顯示，世界各地不少有意買車以重返工作崗位的人士將成最大輸家。

損失近萬億 電池亦鬧荒

投資銀行高盛報告早前警告，目前的供應鏈中斷程度已是史無前例，亞洲供應鏈危機甚至會波及美國，引發通脹進一步升溫。這一切對於本身已屬晶片荒重災區的汽車行業而言，無疑是雪上加霜，皆因原材料、零部件均短缺，加上火車、貨船和飛機也出現擠塞。豐田汽車（Toyota）早前宣布擴大減產範圍，涉及日本國內三間工廠，主因包括晶片短缺及來自印尼的供應延遲。

晶片荒將嚴重衝擊汽車行業。(Getty)

全球晶片市場因應消費電子產品業的不斷搶貨，加上部份地區因疫情停工，導致汽車業遭遇漫長的供應樽頸。業界原預期今年上半年已是最糟時間，惟現時可能下半年情況也不妙。供應豐田、福特（Ford）、本田（Honda）等汽車廠的日本羅姆半導體（ Rohm）更提出警告，汽車業與工業機械業必須要有的半導體，很可能明年一整年都還是短缺，令人擔憂全球晶片荒更加惡化。

羅姆社長松本功表示，生產半導體所需的關鍵原物料嚴重缺貨，就連擴充產能的機械設備也沒能準時到位，公司生產線全部受阻。他續指，自去年9月公司就全速提升產能，原本今年計劃加碼投資700億日圓（約49.51億港元）增加生產，然而現時生產設備需要更長的時間才能送達。

多間晶片生產製的生產線受阻。(Getty)

諮詢公司AlixPartners估計，晶片荒將使全球汽車產業於今年損失1,100億美元（約8563億港元）的收入。除車用晶片短缺外，動力電池上游供應鏈已接連傳出鋰電池、新能源等電池同樣不足，近期電動車大廠無不積極搶貨單，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也坦言，現在供應商能給多少他就買多少，顯示電池缺貨問題經已迫在眉睫。

車用晶片荒的「五大成因」

誠然，受新冠肺炎疫情影響造成的供應鏈混亂，無疑是汽車晶片荒的其中一個主要原因。近期的Delta變種病毒疫情再起，導致亞洲多國不得不實施更嚴格的防控措施，導致工廠頻繁停工，嚴重打亂了整個亞太地區半導體及汽車行業供應鏈，令環球晶片荒問題再度惡化。

東南亞多地的工廠目前都陷入半停工狀態，防疫措施還導致許多廠房員工無法正常工作。除了人手嚴重不足，工廠也要面對隨時停工的風險。例如，在東南亞多地設廠生產電子產品的日資公司Panasonic表示，旗下印尼廠房正常工作的員工數目較平時減少一半，馬來西亞方面則只有不足六成員工能上班。

電子產品對晶片的龐大需求亦對汽車業造成一定影響。(Getty)

除此以外，晶片製造商追求先進製程及高利潤，偏愛消費電子製造商，因訂單量較汽車業高出十倍以上。如台積電公佈的2020第四季營收報告中，新的5G iPhone就佔據了很大部分的產能。而且，半導體廠商要提高半導體供應量並不簡單，晶片製造商需要投入數年時間和數十億美元設立工廠，風險很高，製造商更傾向於保守的規劃。

另外，由於此前美國政府對中國華為及中芯等禁令，促使客戶尋求替代方案，進一步影響全球晶片供應鏈。何況受影響的中國廠商及部分半導體買家也一直在囤貨，以應對未來供應鏈短缺或中斷。這都亦加劇目前晶片短缺的局面。最後就是，汽車產業供應鏈相對複雜，而且每部汽車晶片數量又增加的情況下，較難短期間因應需求反彈，導致汽車產能供應緊繃的現象更為明顯。