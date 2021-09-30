2021年南森難民獎｜阿富汗難民醫生打破社會規範　鼓勵女性追夢

聯合國難民署（UNHCR）日前公布2021年南森難民獎（Nansen Refugee Award）得獎結果。今年其中一名得獎者是來自阿富汗的婦產科醫生Saleema Rehman。她在社區致力促進女孩接受教育的機會，並在2019冠狀病毒病爆發期間在巴基斯坦作出無私奉獻，因而獲得這項殊榮。

撰文：聯合國難民署（UNHCR）



二十年前，Seleema Rehman 是少數能在Barakat小學上學的難民女孩，該學校位於巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）以西的阿塔克市（Attock）。現在，29 歲的她身穿白色的醫生袍回到母校，站在一班約有 30 名的年輕難民女孩面前。

她笑著問：「你們當中誰想當醫生？」

人群中有數隻手高高舉起，Seleema告訴她們：「你們想成為醫生是一件好事。你們要更努力學習，永遠不要放棄。」

Saleema 從小就一直奮力追隨自己的志願，而她的家人也因而稱她為「Saleema 醫生」。

這個暱稱也與她的媽媽在Saleema出生時難產的經歷相關；當年她的母親在巴基斯坦開伯爾-普什圖省位於斯瓦比的難民營中，無法得到適切的醫療援助，因此沒有人認為Saleema 能夠生存。

她的父親Abdul當時向自己發誓，如果這個嬰兒能存活下來，他將會確保他或她能接受教育並成為一名醫生。

儘管要承受來自自己社區的批評，但他仍然信守這個承諾，並支持他的女兒接受多年的教育。當中有許多人對於女孩有個人抱負、不把重心放在家庭和婚姻上這件事感到頗為困惑。

Saleema回憶道：「剛開始上學時，我常常是坐在學校長椅上的唯一一個女孩。我仍記得我們的社區並不認同我父親把女孩送去上學的決定。從那時起，我開始明白能讓自己有所作為是多麼重要，我要樹立榜樣，讓社區中的年輕女孩敢於追尋她們的夢想。」

Saleema 在今年較早時在阿塔克開設了一家私人診所，實現了她一生的夢想——為未能負擔起醫療保健的難民和當地婦女提供服務。

這間診所是Saleema多年學習和堅持的成果，過程中她不僅需要打破社會文化規範，她作為難民的身分亦給她帶來了不少阻礙。

她說：「在我還是小孩時，我並未為意自己的難民身分。但當我的同學獲高等教育學院錄取，而我卻因為我的難民身分而未能得到同樣機會時，我便開始意識到我的身分。」

但Saleema並無因而放棄，她連續兩年遞交申請，直至她獲得了每年在巴基斯坦旁遮普省唯一一個為難民保留以修讀醫學的學位。而當她獲選為旁遮普省拉瓦爾品第的聖家醫院駐院醫生後，更開始專注攻讀婦科。

2020 年是 Saleema 接受婦科醫生培訓的最後一年，當時聖家醫院被劃為治療2019冠狀病毒病患者的醫院，她因而處於應對疫症的前線，為感染了病毒的孕婦提供治療。她的病人包括難民和當地人，而許多人由於每天都需要在外打工，無法保持社交距離而染上病毒。

Saleema在聖家醫院工作。（UNHCR）

然而Saleema 的難民身份，再次成為她開設私人診所、並為社區中最需要幫助的人提供免費醫療服務的夢想的阻礙。她在 2015 年初獲得她的第一個醫學學位後，一直未能獲得醫生執照，但她的堅持最終得到了回報。

她說：「我一次又一次地申請執照。在接受了多年醫學教育和訓練以成為一名專科醫生後，我終於在 2021 年 1 月獲得了執照，這是我人生的轉捩點。」

今年 6 月她在阿塔克開設了診所。現在她為許多難民患者看診，使他們不用再長途跋涉前往當地最近的醫院就診或找來翻譯陪同他們看病。

Anila是Saleema其中的一名阿富汗難民病人，她感嘆道：「這家診所的出現對我們來說是一件非常高興的事。許多阿富汗人負擔不起昂貴的醫療費用，但Saleema醫生幫助了我們很多。若果能讓更多的阿富汗女孩上學並成為醫生就好了！」

Saleema 還在她的診所推廣衛生習慣，並為人們破除有關2019冠狀病毒病疫苗的迷思。她對今年巴基斯坦政府將難民納入2019冠狀病毒病疫苗接種計畫表示歡迎，因為她相信只有確保所有人都能免受病毒感染，才能為整個社區帶來安全。

Saleema在她的私人診所為難民患者看診。（UNHCR）

今天，Saleema 的故事和工作正為社會帶來改變。那些在她的社區最堅決反對女孩接受教育的人，都希望她能為他們的妻子、姐妹和女兒提供健康建議。現在有許多人都送女兒上學，希望她們能追隨她的腳步。

聯合國難民署駐巴基斯坦代表 Noriko Yoshida 表示：「她是我們的先驅，她做到了不可能的事，成為了她的社區的首位女醫生。Saleema透過實現她的夢想，為最弱勢的社群提供醫療服務，當中包括難民和巴基斯坦人，這是一個活生生的例子證明了女性也能為社區的社會經濟發展作出貢獻。」

為表揚她對她的社區和巴基斯坦最貧困的人口所作的出色服務和貢獻，Saleema獲選為聯合國難民署南森難民獎的亞洲區域獲獎者。這是一項享負盛名的年度獎項，旨在表彰那些竭盡全力幫助流離失所者或無國籍人士的個人或組織。

這個獎項表彰 Saleema 為其他婦女和女孩樹立了強而有力的榜樣，以及她在2019冠狀病毒病爆發期間治療患者的堅持。

Saleema表示：「我想證明，如果社會能為女性提供機會，她們能實現任何夢想。」

「無論我在巴基斯坦還是在其他地方，我都想全心全意為人類服務。」

【關於聯合國難民署】



聯合國難民署於1950年12月14日由聯合國大會創立。聯合國難民署負責指導和協調全球行動、保護難民並尋求難民問題解決方案。聯合國難民署致力於確保每一個人享有尋求庇護的權利，並可以在其他國家得到安全庇護，或者在情況許何時自願返回原籍地、就地融入或安置到第三國家。聯合國難民署因其幫助歐洲難民的開創性工作及對全球難民的援助，先後於1954年和1981年獲得諾貝爾和平獎。

