南加州原油泄漏　全因「塞港」惹的禍？│供應鏈大混亂

美國南加州海岸近日發生嚴重原油泄漏事故，目前推斷最大可能導致漏油的原因是附近船隻的錨擊穿海底輸油管道所致。一般來說，出現這種海上事故的機率很低。不過，南加州海岸近日的「塞港潮」，或成為了催生這場生態災難的元兇。



10月2日，南加州對開太平洋海面出現原油泄漏事故。據當地傳媒報道，此次泄漏的源頭是橙縣（Orange County）對開距離海岸線大約5公里海面的一節輸油管道，該管道連接了附近鑽井平台和油氣設施。

新港灘（New Port Beach）（AP）

據當局目前推斷，最大可能導致漏油的原因是附近船隻的錨撞擊輸油管道所致。根據當地周三（7日）最新消息，當局正密切調查事發當時在附近海域的德國藉貨船「The Rotterdam Express」。海事數據網站MarineTraffic的數據顯示，該貨船拋錨泊定後，曾出現三次不異常移動。

負責事故調查的團隊指出，涉事輸油管有一節偏離原本位置約32米，它被拉成一個「半圓」；油管管身亦出現了長約13厘米的裂痕。

（路透社）

「那條管道現在基本上就像是一把正被拉動的弓弦。」涉事油管營運商Amplify Energy Corp行政總裁Martyn Willsher接受美媒訪問時形容道。

目前正被當局調查的德國藉貨船「The Rotterdam Express」。（AP）

漏油污染了附近約35平方公里海面，預計已泄漏的原油總量超過50萬升，即約3000桶。美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）表示，目前僅清理了逾1萬升原油。

事故恐怕已造成嚴重生態災難，海面佈滿深綠色的油塊，許多魚類和海鳥死亡，屍體被沖上岸。外界現時還難以估計受影響海洋生物的死亡數量。

油污亦已流到附近著名旅遊勝地亨廷頓海灘（Huntington Beach）及新港灘（Newport Beach），當局過去數天亦已收到多宗居民聞到惡臭的報告。

當局目前預計已泄漏的原油總量超過50萬升，事故恐怕已造成嚴重生態災難。（AP）

原來是「塞港」的禍？

一般來說，這種撞擊事故發生機率很低。不過，據《洛杉磯時報》報道，由於現時南加州對外海面正值「塞港潮」，事故發生期間，正值多艘巨型貨輪集中輪候進入附近的洛杉磯長灘（Long Beach）港口，部分輪候中的貨輪逐漸靠近出事油管設施位置。

當輪候貨輪在海面停下，船隻需要拋錨泊定，當局暫時認為，正因某一船隻在拋錨時不經意撞擊輸油管道，導致管道破裂，最後發生漏油事故。

「塞港潮」已不是最近的事了。自疫情爆發以來，各國限制貨船入境措施，以及國際貨運滯延等因素，世界各地的國際港口都出現「塞港」，貨輪需要排隊入港上落貨，不單止船期大混亂，亦造成沉重的港口負荷。這次南加州港口對開海面貨輪「排長龍」的情況，現時在環球多個重要航運港口亦有出現，只不過，今次不幸的是，疑似輪候貨輪拋錨就意外擊中海底油管，造成是次生態災難。

南加州對開海面的鑽油平台，附近有多艘已拋錨暫泊的船隻等候進入洛杉磯長灘港口。「塞港」導致貨船「大排長龍」，遲遲未能泊岸完成上落貨程序。（AP）

需要一提的是，當局對船隻拋錨是否肇事主因未下定輪，仍然有待調查。最終調查報告或需要數個月後才能完成。

但目前可以肯定的是，是次漏油事故污染了南加州對開大面積海面，勢將加劇以美國西岸為目的地的太平洋海運路線的阻塞，拖慢遠洋船隻泊港速度，延長輪候時間，最後令本已令人頭痕不已的「塞港」危機，儼如雪上加霜。