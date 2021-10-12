COP 26氣候峰會在即　甲烷減排搶先成主角？│新聞背後

美國與歐盟牽頭簽署一項全球協議，目標是希望到2030年底前把甲烷（methane ）的排放削減至少三成。至今已有加拿大、尼日利亞、日本、巴基斯坦等31個國家或地區參與。聯合國COP26氣候峰會將於本月底召開，甲烷為何搶先成為打擊目標?



美國總統氣候特使克里（John Kerry）表示，全球頭二十大甲烷排放者都已加入這項協議，並且代表着全球60%的經濟活動。美國拜登政府認為，削減甲烷排放也是對抗氣候危機其中一項最重要的短期策略。美國與歐盟在上月17日提出上述協議，希望在本月底於格拉斯哥召開的聯合國COP26氣候峰會前，廣納其他國家簽署。

美國總統氣候特使克里本月初到訪巴黎出席氣候會談。（AP）

比CO2更惡的致暖元兇

甲烷屬於高度導致暖化的溫室氣體，暖化效應比起二氧化碳更甚，但停留在大氣層的時間較短。科學家認為減少甲烷排放是減慢全球暖化最快捷的方法。

在過去十年，地球大氣層的甲烷含量急遽增加，五年平均增速好比上世紀80年代。國家能源署（IEA）表示，全球自工業革命以來上升的溫度，三成可歸咎於甲烷。

化石燃料相關作業在2020年產生近1.2億噸甲烷，佔一切人類活動產生的三分之一。（AP）

甲烷哪裏來?

甲烷是廣泛用於家居供暖及煮食的天然氣中的主要成分，同時會在火山、植物降解、家畜飼養等自然環境中產生，另外亦會從石油、天然氣及煤炭設備中泄漏。

2000年代初，大氣中的甲烷佔比維持在較低水平，但近年有所回升，2020年的佔比高達14.3%，回升至1980年代水平。天然氣素來被視為由傳統化石燃料過渡至可再生能源的橋樑，因天然氣效率比燃煤更高，而且排放較少二氧化碳。另一方面，由於天然氣在全球供應充足，開採上亦較化算，對於工業生產相當重要。

氣候問題影響日趨嚴重，Shell等石油企業早已成為環保分子的攻擊對象。（AP）

泄漏其實可「無痛」減少

IEA上周公布的《2050年碳中和》（Net Zero by 2050）報告指出，減少石油、天然氣及燃媒作業將可大大減少甲烷產生。化石燃料相關作業單在去年便產生了近1.2億噸甲烷，佔一切人類活動中所產生的三分之一。該報告指出，石油及天氣然營運商其實只須簡單的加設裝備就可減少泄漏，估計多達70%的泄漏是可避免的。

近日，全球能源供應持續緊張，但在各地天然氣及石油設備的泄漏情況卻非常嚴重，除了釀成暖化，還導致能源耗失。因此，歐美這項協議並非衝着天然使用而來，而是促使各地政府向化石燃料企業施壓，解決甲烷泄漏問題。

如要廣泛實現2050年碳中和的目標，IEA提出，由2020至2030年十年內，全球化石燃料生產造成的甲烷排放必須大減75%。因此，除了簽署國政府加緊監督與支援，能源企業亦須配合，改善生產設備、提升監察技術。