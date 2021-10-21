空心麵包、薯片量減少：「縮水式通脹」困擾全球

近年，香港人對於食完等於無食的「空心麵包」、雪糕或薯片份量愈變愈少等問題應該十分有感覺。雖然貨品價格不變，惟份量減少有點「被騙」的感覺，彷如活在荷里活電影《縮水人間》（Downsizing）。

而這種食品廠商將「價格不變、份量減少」的縮水式通脹（Shrinkflation）應對策略近期變得更加明顯，英國更有民調顯示多達九成成年人對「貨品縮水」感到憤怒。



自新冠疫情以來，全球供應鏈大混亂、缺乏勞動人口、能源及大宗商品價格上漲，均導致通貨膨脹飆升，同時令各國企業面臨更大的經營成本壓力。

據《法新社》（AFP）報導，關注消費者權益及貨品縮水現象多年的美國人Edgar Dworsky表示，近月以來諸如廁紙、早餐穀麥片、貓罐頭等數十種商品，以「縮水」這種方式變相加價。他又指，企業並不會輕易走上「縮水式通脹」這一步，他表示：「他們是計算過的，假如他們收到一些人投訴，他們會寄出優惠券安撫，好讓消費者繼續買下去。」

「價格不變、份量減少」似乎是近期全球主流趨勢？(Getty)

最近的這些「縮水」例子中，有原本24袋裝薯片變成22袋，但售價不變，也有售價2.5英鎊的花生由原來的250克減至225克。另外，非食品類也有同樣趨勢，如有洗衣粉近期少了75克，令同一包裝的使用次數由40次減至37次。還有麵包縮水30克、售價反增加12.5%的情況。

由於縮水式通脹在全球不少地區也有出現，近日引起外界關注。任職軟件工程師的美國消費者Jonathan Khoo表示：

縮水式通脹可能更狡滑，因為至少對我來說，這比加價更不顯眼，但如果要花一陣子時間才發現被騙，感覺要比簡單加價要差得多。

消費者付的價錢不變，但購得的物品卻可能輕了不少。(Getty)

皆因消費者只知「睇錢份上」？

以往，這種分量輕微縮水的情況每每讓消費者難以察覺，惟此一行為在網路時代卻無所遁形，同時惹起公眾注目。然而，「縮水」例子在其他產業也看得到，由「納米樓」到飛機座位空間等比比皆是。美國營銷學教授Anand Krishnamoorthy解釋縮水情況普及的原因：「這是因為消費者對產品份量大小的了解，不如對價錢的了解。」

英國零售分析師Bryan Roberts表示，與直接加價相比，超市供應商通常認為這是抵消更高成本的最簡單方法。當地另一零售分析師Steve Dresser則補充，零售商還會在其他方面縮水，包括減少促銷次數或下調折扣水平；而超市更可能推出更多自家品牌商品作替代品，較其他牌子更便宜，以獲取更高的利潤。

Sue Davies認為商戶應事前與客戶溝通，而不是靜悄悄地「縮水」。(網上圖片)

對此，英國消費者權益組織Which?的負責人Sue Davies 表示，消費者正面臨着生活成本上升帶來的財務壓力，不應在購物時再需要檢查商品包裝的大小。她強調：

製造商和零售商可能有正當理由去改變產品的大小，但他們必須事先與客戶溝通，以便他們可以做出明智選擇。

巴黎索邦大學（Sorbonne University）歐洲工商管理學院（INSEAD）市場學教授Pierre Chandon則認為，產品份量縮水至少在健康上有好處：「我們心裡有數，份量愈大我們吃愈多，如今我們只不過回到此前還被視為正常大小的分量。」

比起減價，商戶似乎更喜歡「縮水」。(Reuters)

環球憂通脹變滯漲

事實上，美國通脹經已攀上超過30年的高位，9月份消費物價指數（CPI）按年升5.4%，為1991年1月以來最高。當地汽油和燃油的價格分別按年升42.1%和42.6%；食品和肉價也錄得雙位數的按年升幅。環球經濟均面臨通脹壓力，類似的CPI上漲亦見於波蘭、俄羅斯和巴西等多個國家。聯儲局聲稱當前通脹屬臨時現象，大部分與供應鏈失衡和需求增加有關，預期未來數月會消退。

不過，聯儲局理事Christopher Waller表示，如果美國未來數個月的通脹繼續以目前的速度上升，而不是預期般下降，聯儲局明年或需要採取更積極的應對措施。

全球供應鏈大混亂、缺乏勞動人口、能源及大宗商品價格上漲，均導致通貨膨脹飆升。(Getty)

另外，環球投資界對滯脹（Stagflation）再度關注，尤其是通脹預期上升以及經濟增長放緩方面。不過，他們認為目前情況仍與1970年代的經濟情況有別，即工資與物價螺旋式上升、失業率高企的時期。當前來看，全球失業率正在下降，且市場表明，通脹壓力將隨著時間的推移而趨於緩和，而不是螺旋式上升。而且，今天收益率接近低點，而估值卻處於高點，與當年亦有不同。

誠然，從食品、能源到半導體晶片，全球供應鏈短缺問題遍布各行各業，廣泛影響各類物價上漲。不少業內人士、學者經已指出，這股趨勢恐持續至明年，對全球經濟復甦構成威脅。由空心麵包、薯片等食品份量減少等情況，世界各地的消費者將感受到全球經濟成本攀升帶來的物價壓力。早前，英國最大雞肉生產商2 Sisters Food Group警告，英國20年來能夠「大啖廉價食物」的時代將結束，食品價格升幅或高達到雙位數。

美國投資策略師Jim Paulsen認為，物價上漲不一定是壞事，而且可以推動美國經濟與華爾街股市進一步造好。他指出：「更高的通脹會鼓勵企業和消費者採取更激進的行為，從而獲得盈利。」