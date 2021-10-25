百億堆砌的杜拜世博：疫情下獨自精彩？

原訂於去年舉行的杜拜世博會2020（Expo 2020）因新冠疫情延期一年，終於在本月初開幕，為期半年。本來作為中東歷來首個大型國際博覽會，阿聯酋可謂傾舉國資源打造今次世博會。

雄心壯志，卻像東京奧運一樣無奈受到疫情痛擊，國際遊客大減之下，夢幻的各國場館都顯得寂寥。阿聯酋望藉世博展示國力，促進國家經濟的大計只能落空？



在乾涸炎熱的沙漠中，一隻純白色的獵鷹展開翅膀…所形容的是出自西班牙名師Santiago Calatrava手筆的阿酋展館。在這對外型出眾的巨大翅膀，象徵的正是阿聯酋的國鳥，碳纖維羽毛在太陽能電池皮上旋轉。杜拜世博為7月東京奧運後首個國際大型盛事，今次世博沒像奧運般全面禁止海外觀眾，允許外國遊客入境之餘，亦無須完成疫苗接種，（但進入世博須展示病毒核酸檢測結果或疫苗接種記錄）不過實際能吸引多少旅客卻屬未知之數。

阿聯酋館以國鳥獵鷹作設計靈感，氣勢磅礡。（Reuters）

世博從來都是展示人類文明創新之地，由艾菲爾鐵塔，摩天輪等偉大的建築突破，到電話、電視機、升降機、X光等造福人類的科技，都是世博會讓世人驚艷之處。可是，今年在全球大多數地區仍然管制出入境、旅遊未恢復的情況下，杜拜世博的關注度也偏低。安永（EY）在2019年估計，杜拜在世博建設項目花費高達70億美元（約544港元），本來，世博預期可為杜拜帶來2,500萬旅客，並帶來60億美元（約466港元）的經濟提振。可是，這一切估算都是在新冠疫情爆發之前。

疫情爆發後，該國的旗艦企業阿聯酋航空（Emirates）停飛多架客機和航線，雖然現時已重新招聘人手及復飛部分航班，但全球旅業距離復甦仍遠。「2500萬人到訪的目標，在如今的處境下似乎難以達成。」華盛頓阿拉伯海灣國家研究所高級學者Robert C. Mogielnicki對美聯社表示。

S&P Global Ratings預期，杜拜的海外遊客數目最快要到2022年初才能回復到疫情前水平。惟世博到明年三月底就閉幕，半年會期到底能帶來多少訪客實在難以估計。杜拜本身為沙漠地帶，是次佔地1080英畝的世博會場亦不例外，連接逾190個國家主題場館的多為戶外空間。屬熱帶沙漠氣候的阿聯酋夏季長期超過攝氏40度，來到世博的遊客無不汗流浹背，有人更中暑暈倒。「我們要死了，人類根本受不了這樣的天氣。」35歲沙特遊客Warda Abadi說。

再者，杜拜世博由籌備興建之時，已備受剝削外勞醜聞困擾。跟一眾海灣國家一樣，阿聯酋一向靠輸入大量外勞支持國家日常建設工程，在興建世博場館及相關基建期間，至少三名外勞因感染新冠病毒而死，另有三人死於工業意外。當局除了在2019年曾透露有43人在「嚴重事故」中受傷，具體受傷情況及中暑個案從未有公開，惹起公眾質疑。人權關注組織一直指摘，南亞勞工在當地待遇差劣，除了人工低的剝削問題，勞工往往需要全年、長時間在高溫悶熱的天氣下工作，危害生命安全。

儘管高溫非常難受，不少旅客大讚世博體驗。（Reuters）

拋開政治的博覽

誠然，今次世博本來對阿聯酋意義重大，既是世博170年歷史以來最大規模的一次（是次參展國多達192個），更是中東這個長期紛亂的地區裏屹今最大型的活動，展示經濟及科創實力、吸納技術與資金。配合今屆世博，阿聯酋更樂於與周邊國家釋出善意，去年更與以色列全面建交，在世博會延期一年的情況下，以色列也趕及參展。至於今年初才恢復外交的卡塔爾，同樣亦有參展。

在國家掌舵手、阿布扎比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）之領導下，阿聯酋早已邁向多元經濟產業發展。其中，本身已具歐亞航空樞紐地位的杜拜，過去20年已積極開拓觀光、金融服務、港口及物流等發展。到近年，阿聯酋致力在AI、數化及資訊科技、區塊鏈等方面發展。

根據世界銀行論壇信息通訊技術（ICT），阿聯酋在數碼化方面呈巨大躍進，已打入全球首十五位。阿聯酋政府2019年還推出了「阿聯酋百年計劃」(UAE Centennial Plan)，目標是令該國在2071年之前成為世界領先國家。其中，杜科政府三年前推「智能杜拜2021」策略，在各政府部門推出逾千項智能服務。杜拜未來基金會亦給予世界各地的企業創業機會，在阿聯酋示範試行一些智能解決方案。

儘管阿聯酋這次重金打造這次世博或許「回本無望」，但該國經濟實力及發展野心已經完備，正待疫後全面復甦。