直擊COP26｜格拉斯哥現場：火車廣播都在呼籲「拯救地球」

為期兩周的聯合國氣候峰會（COP26）10月31日起正式於蘇格蘭格拉斯哥召開。COP26香港青年代表馮健鏗（Ryan）、何偉歡和林蘭熹（Priscilla）以觀察員（observer）身份來到現場，參與這場舉世矚目的國際級會議。



COP26的正式官方揭幕日是今天（11月1日）。但昨天大會已開始接待來自世界各地的代表，完成註冊、登記等行政工作。

COP26香港青年代表團甫到埗當天，觀察到街上很多廣告牌已被這次COP26峰會的標語所佔據，可見東道主英國政府對這次峰會的高度重視。

林蘭熹表示，由於COP26的到來，當地政府已預期市面將會有大規模與氣候議題相關的示威遊行，因此當地的博物館等非緊急用途公營建築，基於安全原因已經關門。這反映，整個城市已全面專注COP26之上。

格拉斯哥街上很多廣告牌，已被這次COP26峰會的標語所佔據。（馮健鏗提供）

據外電報道，全球數以千萬環保人士已從全球各地抵達格拉斯哥，準備在COP26期間向與會領袖表達訴求。瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）上周六（10月30日）晚已率先與數百人集會；環保組織Extinction Rebellion也在當地舉行示威，要求各國馬上採取行動拯救地球。

當局表示，COP26期間，每天會部署超過一萬警力，維護市內場面安全。

由於COP26的到來，當地政府已預期市面將會有大規模與氣候議題相關的示威遊行。圖為環保組織Extinction Rebellion示威者。（AP）

市內COP26濃厚氣氛

「我們每個參與者都有一張pass（通行證），搭火車、巴士等所有公共交通工具都不用錢。」何偉歡說道。

他們打趣說道，儘管是與當地巴士司機、火車站職員交流，他們也會對是次氣候峰會侃侃而談。

COP26香港青年代表的通行證。（馮健鏗提供）

「甫到達火車站，那邊的職員知道我是COP26代表，很主動好奇問我是從哪裏來。他是五十多歲的中年人，表示他自己的子女都很關心這場備受關注的峰會。」林蘭熹說道。她說，當地人經常會提到年輕人的關注度，因為對於他們來說，任何談論氣候的議題，都是為了下一代着想，寄望年青人未來能夠擁有一個宜居的地球。

蘇格蘭當局近年正全面更新火車系統，以電氣化或氫能驅動列車取代柴油列車，希望在2035年底前實現淨零排放。火車上還有特意廣播說明：「此火車系統，只佔全市不到1%的碳排放量！」

「我不肯定這是否因為COP26舉行才特意有此廣播……我猜可能是為了『應節』。但這類公共交通系統的廣播也聽到這次峰會的訊息，反映了這邊確實已全被COP26的濃厚氣氛所包圍。」馮健鏗說道。

馮健鏗觀察到，整個格拉斯哥已被COP26的濃厚氣氛所包圍。（馮健鏗提供）

「最後機會」

COP26正式開幕前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）警告各國這次會是「最後機會」，若格拉斯哥談判失敗，所有人將「全軍覆沒」。他表示，全球「距離黑夜只餘下1分鐘，所有人必須行動」。

林蘭熹同意，COP26真的是「最後機會」了。

「很多氣候科學家都已經多番強調，容許人類減排挽救的剩餘時間已愈來愈短。如果再等下一個五年，基本上就會到了『放棄』的狀態。」林蘭熹說道。

何偉歡則說道：「各國最新交出的減排目標，速度依然是太慢了……有些小島國家甚至形容自己，已等不到下一個五年，也出席不了下一屆COP。」

COP26：圖為2021年8月26日，美國北達科他州一個油井在燃燒天然氣。（AP）

馮健鏗亦觀察到有趣的一點。他指出，好像現時與會領袖和各界倡議團體都「少講了2℃」，「多講了1.5℃」。

各國2015年簽署《巴黎協定》（Paris Agreement），同意將全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水平以上低於2℃之內，並儘可能達致1.5℃之內。



「這可能是因為IPCC（政府間氣候變化專門委員會）早前的報告，嚴正告誡地球現時已進入了紅色警示（red code）階段……故大家因應迫切的現實情況，將目標推得更高。」馮健鏗說道。

香港青年代表團預告，在COP26會議正式開幕首天（即11月1日），將是以「金融和市場」為主題。他們也會與來自其他地方的青年團交流會談，晚上亦會出席一個關於海洋島國存亡危機的座談會。