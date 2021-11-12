飢荒加劇遇上寒冬　美國躲不了的阿富汗責任

聯合國上月的一份評估報告顯示，由新冠肺炎疫情、乾旱、衝突加上經濟危機所造成的連串衝擊，恐導致阿富汗逾半人口面臨史無前例的嚴重飢荒，全國僅有5%人每日能獲得足夠的糧食。阿富汗當前的人道危機，世界多國有着不可迴避的責任，而美國無疑是其中最應該擔當的國家。



這份由聯合國糧食及農業組織和世界糧食計劃署共同牽頭展開的分析報告顯示，自今年4月份的評估以來，面臨嚴重飢餓情況的阿富汗人數激增37%。在全國目前約3,893萬人口中，2,280萬人的生活、生計以及獲得糧食的機會將受到嚴重影響；當中有320萬名五歲以下兒童，預計他們於今年底前或會罹患急性營養不良。

糧食署和聯合國兒童基金會早於9月已警告，如不立即採取行動，100萬名兒童或死於嚴重的急性營養不良。世界糧食計劃署執行主任David Beasley表示，阿富汗的糧食安全保障幾乎已崩潰。

飢荒加上冬季來臨，阿富汗人民如何是好？(Getty)

飢荒之外，阿富汗人民面對的經濟危機亦相當嚴峻，按照聯合國的說法，未來數月該國幾乎所有人的生活都有可能跌至貧窮線以下。自塔利班掌權後，國家的金融體系和貿易陷入癱瘓，而自8月中以來，麵粉、食用油等基本食品價格亦已經上漲了一倍。西部赫拉特（Herat）部份家庭更不得不賣掉自己的兒女來抵債，甚至有人坦言若艱苦日子持續，或會全家大小一同輕生。

美國凍結阿富汗央行資產

今年8月15日塔利班奪取阿富汗政權後，美國凍結了阿富汗央行90億美元的資產，大部分外國援助也相繼暫停，導致這場人道主義危機迅速惡化。此外，當地依賴於國際援助的數萬名醫生、護士以及教師，如今同樣需要艱難度日。

依賴於國際援助的醫生、護士亦處境艱難。(Reuters)

赫拉特地區醫院（Herat Regional Hospital）的員工因四個月無糧出，經已威脅辭職。該國家醫院如今就連抗生素、外科手套、繃帶等日常藥物及基本醫用物資也沒有。此外，氧氣供應也出現短缺，患者若要做手術，需要自行購買藥品、麻醉劑及其他必需品。

阿富汗當局警告歐美使節，持續藉由制裁對阿富汗施壓將破壞安定，且可能引發一波經濟難民。代理外交部長穆塔奇（Amir KhanMuttaqi）表示：「削弱阿富汗政府對各方皆沒有好處，因為此舉的副作用將直接影響全球安定，並且可能引發自一波來自阿富汗的經濟難民。」

他呼籲世界各國終止當前的制裁，並且讓銀行如常運作，慈善團體、各個組織與阿富汗政府才得以取得存款及國際金融援助，支付員工薪資。

塔利班呼籲，世界各國終止當前的制裁。(Reuters)

塔利班任命的阿富汗新任衛生部長伊巴德（Qalandar Ibaad）懇請國際社會不要放棄阿富汗，這名泌尿科醫生是新政府中為數不多的非神職人員之一，他重申：「受到援助的人就是你們曾經幫助過的阿富汗女性、孩子和病患，他們從來未變，任何國家都有政權更替的時候。」

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）、聯合國等組織亦提醒，緊急人道主義援助必須是無條件的。他們指出，要求塔利班允許女性上學和工作固然重要，惟確保女性在這個冬天不會被凍死或餓死才是當務之急。

目前，歐洲各國對阿富汗局勢尤其關切。假如當地經濟崩潰，恐有大批難民將湧向歐洲大陸，並終將陸續壓至歐盟邊境，或重演2015年敘利亞內戰掀起的難民潮。歐盟上月中經已宣布，將推出10億歐元的援助阿富汗人民方案，並表示將竭盡全力避免阿富汗發生重大的人道主義和社會經濟崩潰。

拜登政府對當前阿富汗的危機有不可推卸的責任。(Getty)

美國躲不了的責任？

誠然，是次阿富汗的危機，中國、俄羅斯、伊朗、歐盟等也有一定責任。例如，俄羅斯只急欲填補美國撤軍後的勢力空缺、中國若則關切當地反恐及穩定的阿富汗，唯未能牽頭形成有效機制。

但歸根咎底，美國在這場阿富汗人道危機有着不可推卸的責任，一方面默許了塔利班奪權，卻又扣起阿富汗央行的資金，只維持緊急物資援助。假如美國不改變態度，或會「二次傷害」阿富汗人民。正如《紐約時報》指出：「這場危機很大程度上是美國製造的，是由所謂提前幾個月預測結果的深思熟慮的政策選擇強加上去的。」

美國或應放寬部份對阿富汗的制裁。(Getty)

箇中原因，是因為阿富汗政府在國外銀行的外匯儲備儲備原可以滿足約年半的進口需求，而這些儲備絕大多數在美國。但卻遭到華盛頓方面凍結，並終止外界對這些儲備的注資，以孤立和向塔利班施壓。而且，美國還將塔利班列為恐怖組織，意味阿富汗政府將受到嚴厲制裁。雖然財政部豁免對人道主義相關的制裁，惟這對處於水深火熱的廣大阿富汗人而這只屬杯水車薪。

雖說美國當局只是希望利用制裁與塔利班討價還價，以換取尊重人權，尤其是女權，以及反恐的承諾。問題是透過這樣殘酷的方式去實現，某程度上與美國在阿富汗遭遇的戰爭失敗邏輯是相呼應。

美國新智庫昆西研究所研究員Adam Weinstein表示，過去20年來強加於阿富汗的國際政策造成了一個依賴援助的國家。他指出：「現在國際社會基本上已經決定，若無法通過軍事力量來處理，是否可以通過切斷金援來做到。」他認為，美國應該暫時放鬆對至少部分阿富汗貨幣儲備的控制，以避免即將到來的人道主義災難。

塔利班政權實應展示出管治阿富汗的能力。(Getty)

近期，美國雖然宣布向阿富汗提供1.44億美元的額外人道主義援助，惟許多專家經已指出，這種援助包括通過獨立的人道主義組織分發緊急物資，不會改變該國經濟危機的基本面。

塔利班當局亦需負上責任，至今這個政權並未展示重新掌權的承擔和能力。更何況，他們原先聲稱要建立具包容性的政府，又表示女性會得到應有的權利。然而，許多這些承諾至今似乎仍未見「找數」，難讓其他國家放下戒心。