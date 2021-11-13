移民加拿大｜年薪31萬當洗碗工　勞動力短缺成「求職福音」？

加拿大溫哥華一間餐廳因三個月仍未能招聘到洗碗工，近期出價年薪5萬元加幣（約31萬港元）方能迅速請得所需人手。該餐廳負責人指出，在最初封城和持續裁員之後，許多餐館都提供津貼以試圖吸引員工回來。

作為移民熱門國家之一的加拿大，該國目前的人才荒是否意味其將來或大開國門，對有意移民的香港人來說又是否「搵工易」？



當地業界人士表示，洗碗工作的最低時薪為15.2加元（約95.3港元），而上述餐廳則提供25加元（約156.7港元）時薪，顯示出當地勞動力短缺嚴重，對廚房工等各類人手需求殷切。

加拿大餐飲業公會副主席Mark von Schellwitz表示，因應業界逐漸從疫情中復甦過來，許多餐廳都在努力重新招聘員工。他更指高薪請洗碗工是「時代的標誌」，他對此毫不意外，因疫情前就已出現勞動力短缺，當時加拿大的餐飲業已經缺少6萬名廚房和服務員工，只是在疫情後愈趨嚴重，現時估計高達13萬人。

當地飲食業職缺達13萬個。(Getty)

不少餐廳如今都願意提供獎金和免費伙食來吸引員工，不過有評論指，現時九成餐廳人手不足，很大程度是飲食業咎由自取，皆因業界以往工時長、待遇差，不少人此前因疫情被裁後開始考慮自身前境，不願再重回飲食業。而且，現時因疫情通常會要求客人戴口罩，又要檢查疫苗接種護照等，或要面對更多工作壓力，導致新入行的人也不多。

據CIC News網站報道，今年5月份加拿大有約67.1萬個職位空缺，其中醫療保健行業經已連續第七個月錄得最多空缺，約10.7萬個職位；住宿和餐飲服務業的職位空缺數量位居第二，約為7.8萬個；之後是零售業，有7.38萬個職位空缺。按省份來說，魁北克、卑詩及新布倫瑞克省的空缺率最高，分別為5.1%、5%及4.9%。

醫療保健行業連續第七個月錄得最多空缺。(Getty)

職缺多有利「移加港人」？

提供加拿大移民及相關金融專業服務的晉裕集團（Harris Fraser）海外規劃服務首席顧問沈煒棋向《香港01》表示，目前當地職缺已升至逾87萬，估計多達三分一企業面臨勞工短缺問題。他指出勞動力短缺的主因是人口持續老化，預計未來3年全國將有約60萬人退出勞動市場，但新加入勞動人口遠遠不足以填補，因過去兩年由於疫情而少收了約20萬移民。

不過，他認為當地人手短缺對有意移民的港人不必然有利。

當地僱主看重加國經驗，如有否在當地讀書、有境內工作經驗等，剛到埗的香港人找第一份工通常會較困難。 加拿大移民顧問沈煒棋

他建議初到貴境人士，不妨降低期望值，先從事較初階工種，並同時趁機考取相關牌照，因當地許多工種需要考牌，如房地產、保險、醫生、護士、會計等。故宜先儲蓄經驗，再於當地建立職業階梯。

沈煒棋向記者表示，加國僱主重視當地工作、求學經驗。(羅保熙攝)

沈煒棋又補充要視乎工種，一般從事IT行業的工作機會較多，另外會計等金融行業亦是當地較缺人的。另外，他表示溫哥華的就業率相對不及多倫多，大學生於溫哥華未必可找到相關行業的工作。

自從加拿大今年6月新增兩條港人專屬的特別移民通道（Hong Kong Pathway）推出後，沈煒棋表示其公司收到的查詢加國移民數目較以往大增2至3倍。他指出：「目前Stream A較受歡迎，因為A類具有最大的優勢是，讀完書畢業後可立刻申請永居。」

Stream A：在申請永居前三年內，於加拿大指定核可機構（Designated Learning Institutions）完成認可課程，認可的課程包括：學士程度或以上，至少兩年的文憑課程、至少一年的研究生文憑課程，而研究生文憑課程須要申請人已完成學士或文憑才能報讀，而相關學士或文憑必須於研究生文憑課程開始前5年內獲取。



近期移民加國的港人有年輕化的趨勢。(資料圖片/梁鵬威攝)

對於近期的移民潮，沈煒棋指出與以往移民人口的變化，一般查詢的客戶年齡層十分廣泛，從30歲到50歲都有，大多都是高學歷及專業人士，如來自金融業、會計業、教師、醫護等。他又指近期還有年輕化的趨勢，有很多剛畢業或於職場工作僅數年的年輕人。他補充：「現時移民的程序比以往簡單很多，不再看資產、背景等，而是看你是否願意在加拿大貢獻。」

思鄉也要顧 莫低估移民前的準備

對於不少港人近期匆忙移民的情況，沈煒棋建議他們事先要做好準備，如想清楚移民的目的、天氣適應及未來的就業發展前景等問題。這些問題關乎移民後的落腳地，他舉例說：「如移民申請人希望子女在當地進入一流的大學，有良好的就業機會，我建議他們選擇東岸多倫多。」他補充因為當地是金融中心，尤其首都渥太華也在東岸，政治經濟是加拿大命脈所在。

在加拿大置業，有不少要注意的地方，圖為溫哥華Condo。(Getty)

另一方面，雖然加拿大居住空間、活動空間大，一般都有悠閒寫意的後花園或平台等，加上置業成本低，在當地買樓或對樓價貴且生活空間狹窄的港人而言會感開心。但沈煒棋提醒需要注意的地方，如買獨立屋的人應了解因沒有物業管理公司，日後維修管理需一手包辦。他說：「如水爐壞要自己維修，冬天鏟雪、夏天除草，佈置後花園甚至鋪磚亦要親手處理，若找工人做成本較香港貴，故維修問題較為麻煩。」

此外，由於加拿大地廣人稀且地產市場由賣家主導，地產代理未必有很多選擇給客人，可能一天最多看5間物業，若無法揀到合適單位，物業可能一星期後就會被售出。因此，置業前應想清楚想要的居所類型，如獨立屋、Town House還是公寓（Condo），以便地產代理安排睇樓。

思鄉是不少移民人士面對的問題，圖為溫哥華唐人街。(Getty)

沈煒棋不忘提醒，由於加拿大是全球徵稅的國家，假如已在當地居住滿183日的話，就會被定義為稅務居民。他表示：「如成為加拿大稅務居民，售賣香港投資物業所增值的價值，則會被計算入加拿大的增值稅。」他又指，假如不打算賣出在港物業，移民前也應找專業的測量師做專業的物業估價，否則日後再出售的話，加拿大政府很有可能根據物業實際買入價和賣出價的差價而打稅，或造成龐大的稅務負擔。

本身也在加拿大成長的沈煒棋指出，移民加拿大後適應新生活也是重點。他表示97年之前港人移民的落腳地很多都選卑詩省，因為當地已有強大聯繫的小社區，有不同的機構、僑胞互助會等支持港人，可以幫助新移民適應。他說：「面對思鄉情緒，建議多參與當地的教會或者華人機構，建立社區聯繫。」