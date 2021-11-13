NFT成品牌營銷「必殺技」　過於泛濫反窒礙發展？

今年加密貨幣熱潮席捲全球，當中NFT作為應用廣泛的區塊鏈模式脫穎而出，成為區塊鏈社群以及一眾科技投資者青睞的新興技術。在這風潮下，各行各業不少大品牌紛紛推出自家NFT，以收市場宣傳之效。不過，當「發行NFT」的例子愈來愈多，難免很快會令人質疑：這是否過於泛濫了？



NFT用作證明某人擁有某數碼資產的擁有權。而這些數碼資產可以包括數碼視覺藝術品、影音檔案等。數碼資產的創作者、擁有權紀錄、交易歷史、價格升跌走勢，全都仔細在區塊鏈公共帳簿中清晰地永遠紀錄下來。基於區塊鏈的特性，無人可以更改、復原、竊取當中的紀錄。

隨着NFT風靡全球，除了藝術家、音樂創作人、遊戲商，全球各大品牌，例如化妝品品牌Clinique、服裝品牌American Eagle、新聞媒體CNN和《經濟學人》（The Economist）等紛紛推出自家專屬NFT，吸引各地買家及投資者搶購。

NFT用作證明某人擁有某數碼資產的擁有權。而這些數碼資產可以包括數碼視覺藝術品、影音檔案等。（Getty Images）

巿場營銷「新寵兒」

由於NFT對應是數碼資產的擁有權證明，在目前的現實框架下，絕大多數人都很難會願意付出一大筆真金白錢，去買一些「虛無」的東西。因此，一些品牌基於市場推廣效益考慮，通常會在售出的NFT附送一些實體東西，讓買家付錢後，起碼「有東西拿上手」，在NFT發展初期階段增強買家投資的信心。

譬如American Eagles推出的專屬圖像NFT，同時會向買家附上印有同樣圖像的紀念襟章和禮品卡。這樣，既能收NFT宣傳之效，亦起碼讓買家「買得安樂」。

對於NFT的實際效能和價值，很多人都不明所以，但就是連大品牌都爭相發行NFT，這個新興區塊鏈應用成為現今市場推廣及營銷界炙手可熱的一枚「新金幣」。

American Eagles推出的專屬圖像NFT，同時會向買家附上印有同樣圖像的紀念襟章和禮品卡。（American Eagles）

NFT在元宇宙具實際作用

各大品牌冀藉NFT熱潮收獲破天荒的宣傳效果，更加重要的是，當全球最大社交媒體公司Facebook改名為「Meta」，明確攻堅元宇宙市場，依賴區塊鏈定義虛擬資產證明的NFT於未來世界的「實際作用」，似乎也變得愈來愈「真實」。

有人形容，擁有NFT就像投資在一種「文化證券」（cultural stock），一些買家透過擁有NFT，會感覺到自己在情感上和經濟上投資在一個自己喜愛的品牌上。

Facebook改名Meta，構想元宇宙世界裏的「商品」都是以NFT形式交易。（Meta）

甚至現在有些人已在設想，NFT還有其他許多作收藏目的以外的應用範疇。「當然我認同收藏品市場是NFT特定優勢應用，它現在已引起共鳴，也會繼續引起共鳴……但它始終不會是一個遊戲規則改變者。」NFT諮詢公司VaynerNFT總裁Avery Akkineni說道。

有人認為，既然一家公司可以推出NFT給予買家一種特定資產證明，那麼它亦可以將NFT視作為一種「股權」，像擁有公開市場「股票」一樣，給予持有其NFT的小股東能夠實實在在地獲得投票權，參與公司決策。

一些買家透過擁有NFT，會感覺到自己在情感上和經濟上投資在一個自己喜愛的品牌上。（Getty Images）

「冰河時期」已到來？

不過，外界擔心，這上半年來大型品牌宣傳下的NFT發行數量實在太過泛濫，供應嚴重高於實質需求，大量售出的NFT會最終的價值會變成怎樣？沒人能夠預測得到。

甚至連全球最大加密貨幣交易所Coinbase聯合創辦人Fred Ehrsam在接受《彭博社》訪問時坦言：「我敢說現在鑄造的九成NFT，在三至五年內會變得毫無價值。」

的確，今年初由數碼藝術家Beeple創作的NFT藝術品《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》在佳士得拍賣行（Christie's）以6,930萬美元被拍下後，作品而開始在全球範圍引爆的NFT狂潮，經過一大輪各大品牌借助NFT作鋪天蓋地的市場推廣後，現在這個NFT市場活躍度似乎出現了些少冷卻跡象。

根據Element Research的研究，目前NFT市場日交易總量僅超過3,000萬美元，比起10月29日的歷史最高峰5.6億美元，交易總額下降幅度接近九成半；在活躍交易人數方面，目前積極參與NFT市場的地址只有不足一萬人，比起交投最熱熾的8月底，減少超過一半。可以這樣理解：現時NFT市場經過一波高峰期之後，活躍度顯著下滑。

甚至有些人預期，未來短期內NFT將會遇上一波陣痛期，即交易底價持續低迷，活躍參與人數持續減少。

《Everydays-The First 5000 Days》，是藝術家Beeple自2007年5月1日起每日繪製、共5,000張作品拼合而成的創作。（Reuters）

儘管它對未來元宇宙市場的意義重大，但在一輪市場營銷狂歡後，人們對「某某公司發售專屬NFT」這類品牌宣傳技倆開始盲目，甚至產生厭倦後，不排除NFT會迎來一段「冰河時期」。

不過，任何新科技、新技術的出現必然會經歷起跌碰撞。「冰河時期」，或許才是考驗NFT真正韌力的難得機會。