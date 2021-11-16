拜登的煩惱：萬億福利法案闖關前夕的通脹狂熱

美國通貨膨脹率再創新高，最新10月份通脹數據顯示創下近31年來高位。經濟危機亟需經濟政策對應處理，巿民面對巨大民生壓力直接導致總統拜登（Joe Biden）民望下挫。現時的通脹問題，絕對是拜登上任一年以來最難纏的燙手山芋。

美國財長耶倫（Janet Yellen）早前受訪時曾承認，緩解中美貿易緊張局勢，可能有助於調控美國這輪歷史性通脹。適逢中美「習拜會」今早舉行，調低對華關稅，會否是華府接下來有意使出的招數？



美國勞工部公布最新數據顯示，美國CPI（消費者物價指數）連續第17個月上漲，同比增長高達6.2%。

根據美國勞工部一份報告指出，今年9月份到10月份的通脹使美國人實際工資下降0.5%，換句話說，即是工資增長抵消不了物價上升，美國經濟通脹壓力仍在升高。

美國通貨膨脹率再創新高，最新10月份通脹數據顯示創下近31年來高位。（AP）

萬億法案闖關之難

拜登的1.85萬億美元「重建美好未來」（Build Back Better）社會福利及氣候法案意欲在國會闖關的情況下，新鮮出爐的美國10月份通脹率，令更多人擔心這大額開支將會為加劇通脹的情況，以西維珍尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin III）為首的民主黨溫和派這個月來多次對1.85萬億社會福利及氣候法案表示擔憂，更曾批評過黨內進步派人士試圖將這個社會福利及氣候法案與今年較早前已在國會通過的另一項基建法案綑綁在一起合併通過的做法。

另一邊廂，在高通脹的社會因素下，共和黨更懂得利用這個話題攻擊民主黨的萬億開支法案。

社會通脹愈加持續，拜登政府面對的政治危機就愈大，其致力推動的巨額法案也就更難成真。很多溫和派議員擔心，政府的大筆社會開支會進一步加劇通脹不平衡。

「沒人有一個足夠清晰的水晶球，可以說得清這次通脹到頂了沒有。」達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟學系教授Matthew J. Slaughter說道。

很多溫和派議員擔心，拜登萬億「重建美好未來」的社會開支會進一步加劇通脹不平衡。（AP）

「真正感覺通脹」的中產

的確，由於美國政府在疫情間大力放水和發放各類型疫情緊急津貼，很多基層家庭比疫情前擁有更多財政資源，應付日常生活需要。根據宏觀經濟研究機構MacroPolicy Perspectives的計算，儘管考慮到通貨膨脹，2021年的家庭平均可支配收入也比 2019 年要高出約9.5%。有專家甚至估算，最基層的四成美國人在工資上升和政府福利援助下，生活條件相對上好了。

不過，這不能樂觀地被單純視為經濟復甦的良好跡象。《華盛頓郵報》則指出，很多中產美國人現在真正感覺到物價上升的憂慮。

以美國家庭其中一個生活必需品──汽油為例，由於全球能源價格上升，加上供應鏈斷裂助燃，自上年起到現今，當地汽油價格已上升接近50%，單在10月份，便已上升6%。汽油向來是美國家庭，尤其是生活在近郊地區的中產家庭，一項佔比頗大的消費品支出。油費月結單的不合常理飆升，已可窺探出美國中產階級對超高通脹的不滿已達警戒狀態。

加上對華關稅因素影響，來自中國低成本貨品入口減少，令一般家庭購置日用品成本上升許多。CNN早前就報道過，美國國內24個商會聯署致函華府，警告對華實施報復性關稅會直接傷害美國公司，加劇通脹危機，信中亦促請華府考慮降低或消務對華貿易壁壘。

事實上，財長耶倫早前受訪時曾承認，緩解中美貿易緊張局勢，可能有助於調控美國這輪歷史性通脹。

汽油價格單月價格的不合常理飆升，已可窺探出美國中產階級對超高通脹的不滿已達警戒狀態。（Getty Images）

美國中產階級是選民中堅力量，一般較為關心國內政治現況。中產生活水平降低，自然很快反射為對現屆政府的不滿，直接拖累拜登的施政聲望，從而增加其政治阻力──尤其在民主黨政府準備推動高達1.85萬億的社會和氣候支出的「世紀預算案」前夕，民意正正是白宮推動政治力量的必要基礎。可惜就是事與願違：美國最新一項民調顯示，總統拜登支持率下跌至41%，只有39%受訪者滿意拜登的表現，受訪者主要不滿美國通脹率高企及供應鏈問題，而拜登政府的經濟手段亦無法妥善應對危機。

根據調查顯示，如果今天舉行選舉，將有46%成年人支持共和黨，相反只有43%受訪者支持民主黨。

拜登現正面對的民意危機，為上任一年以來最嚴峻的時刻。（AP）

角色衝突

除了民意危機之外，面對通脹壓力增大，華府與聯儲局應對危機中所擔任的角色亦開始產生衝突。按常理而言，通過各種經濟宏觀調控工具來控制通脹的角色理應是聯儲局作主導，但由高通脹引發的物價危機所導致的社會問題，拜登政府的角色自然首當其衝。加上迫在眉睫的1.85萬億「世紀預算案」意欲通過國會表決，拜登政府肩負上的政治壓力可謂極大。

華府與聯儲局應對通貨膨脹危機中所擔任的角色開始產生衝突。（Getty Images）

可以說，這次高通脹危機為拜登政府帶來的政治挑戰，比想像中大許多。這無疑是民主黨面對來年中期選舉挑戰前的一份重大考卷。