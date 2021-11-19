懶人包│氣候問題怎樣構成醫療危機？

聯合國氣候變化大會（簡稱COP26）上周五閉幕，無國界醫生首次以正式觀察員身分出席。除了派員親身參與峰會，無國界醫生亦設計了一套懶人包，以圖解形式向大眾闡述氣候變化或會進一步加劇醫療及公共衛生危機。

圖、文：無國界醫生



無國界醫生作為人道醫療救援組織，一直致力應對世界上一些最嚴重的醫療和人道危機。近年，我們的團隊目睹氣候問題有可能加劇了現存的人道問題。為那些訴求未獲聽取的人發聲，一直是我們的責任，亦成為無國界醫生出席COP26的動力，為我們所服務的社群表達憂慮。

在我們工作的某些地區，我們目睹颱風、旱災等極端天氣現象頻繁發生，不時直接造成人命傷亡；全球暖化及降雨增加有助蚊子繁殖，加速瘧疾、登革熱等蚊媒病毒傳播。另一方面，氣候問題可引致糧食及水源短缺，致令營養不良個案上升。而不同群體亦因爭奪資源發生暴力衝突，例如2003年在蘇丹爆發的達爾富爾衝突，就被稱作全球首個「氣候變化衝突」。

這些健康危機並非獨立發生。以非洲尼日爾為例，作為全球其中一個最受氣候變化影響的國家，當地的無國界醫生團隊和病人均察覺到，瘧疾和腦膜炎高峰期都在改變，原因可能是降雨規律持續轉變，包括暴雨、水浸及雨季改變。

降雨規律和雨量影響傳播瘧疾的蚊子繁殖，雨季延後則令腦膜炎傳播期加長。降雨改變亦導致農作物失收，糧食短缺打擊人們健康，造成更多營養不良個案。疾病和營養不良的致命夾擊，令該國5歲以下兒童深受其害。

點擊圖片，了解氣候轉變恐釀成的健康危機:

為應對以上情況，無國界醫生增加了尼日爾的醫療及社區支援。為提高人們獲得基本衛生服務的機會，以及應付瘧疾高危地區所需，我們的醫療隊建立了社區衛生網絡。由2019年5月到2020年底，這項目已為158,000名兒童提供護理，當中近6成兒童確診瘧疾。

當氣候環境和醫療需求改變，無國界醫生的救援工作亦會隨之配合。除了遍及全球超過70個國家的恆常醫療項目，我們也持續檢討行動策略，確保已為應對緊急情況做好準備，從而能繼續為最有需要的人們提供最好的援助。