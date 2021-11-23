不得安葬國立墓地、網民慶祝　全斗煥何以是韓國歷史罪人

在1979年軍事政變後取得權力，並於1980年至88年間擔任韓國總統的全斗煥，於11月23日逝世，享年90歲。其逝世與另一韓國前總統盧泰愚相距不足一個月。這對年紀僅相差僅一歲的難兄難弟，昔日一同發動政變打江山，還經歷「世紀大審判」，在韓國歷史上。

作為末代獨裁者，全、盧二人固然對國家民主運動有「極其重要」的意義，全斗煥所牽涉的「光州運動」也被視韓國走向民主的分水嶺。



這位曾以血腥鐵腕方式鎮壓「光州民主運動」的韓國前總統，社會對其離世的反應不一，由於他未曾就歷史道歉，連青瓦台也表示不予弔唁。共同民主黨的總統候選人李在明批評：「全斗煥直到最後一刻都沒有反思甚或道歉。」首爾總統領導力研究所所長崔真表示，在不少韓國人眼中，其名字幾乎與專制軍事獨裁者劃上等號。「他的積極成就遠遠被其負面遺產所蓋過，尤其是他上台的不法方式和其任內的獨裁傾向。」

主要反對黨國民力量黨 （People Power Party） 的院內代表金起炫則表示：「因為他是受到公眾批評的重大事件主角，他對此負有巨大責任。」但他補充指仍會為其離世感到難過，因為無論喜歡全斗煥與否，他都代表和記錄着國家的歷史及種種爭議。

全斗煥於11月23日逝世，享年90歲。(Reuters)

與盧泰愚相似，全斗煥因叛亂和1980年光州事件，預料將不會被安葬在顯忠院的國家公墓，青瓦台方面亦表示總統文在寅將不前往弔唁或對全斗煥逝世致哀。青瓦台內部亦對為全斗煥舉行國葬的事抱持消極態度，原因是他沒就光州事件道歉。

這與當局早前為盧泰愚舉行國葬的待遇不同，金富均總理上月也曾解釋這是因為盧泰愚是通過合法程序成為總統，而且他經已全額繳納額外罰款，其遺屬還真誠地到訪了光州，得到民眾的諒解。

光州事件成「永恆之痛」

光州事件是韓國人民爭取民主、自由的重要里程碑。1979年，時任總統朴正熙遇刺身亡後，國家陷入混亂，當時的陸軍總司令全斗煥其後發動政變並掌握軍政大權。翌年4月，韓國各大城市爆發了大規模學運，要求全斗煥軍政府下台。5月初，全斗煥政府公布了戒嚴令。同月下旬的10多天，全斗煥下令對光州的示威者進行殘酷鎮壓，派遣傘兵和裝甲車消滅數百名民主抗議者，導致至少165名平民死亡，逾70人失踪。

光州事件中遭射殺的多名示威者遺體，圖為1980年5月23日。（AP）

全斗煥與盧泰愚為軍校同學，自政變掌權以來，盧泰愚一直陪伴在側並成功冒起，慢慢攀上二號人物的位置，並成為全斗煥的接班人。1987年舉行總統大選，全斗煥欽點盧泰愚代表民主正義黨參加大選，成功擊敗金泳三及金大中，當選韓國首任真正由民選產生的總統，任期由1988年至1993年，而全斗煥則退出政壇。

直至1993年，前總統金泳三才首次將全斗煥的政變和光州事件定性為內亂，並承認全斗煥企圖執政而引起「光州事件」。最終，全斗煥於1995年被控貪污、兵變和煽動叛亂，而作為利益集團一分子的盧泰愚亦不能倖免。兩位前國家元首手牽手一同法庭公開審訊的情景，成為難得一見的韓國首例。

全斗煥與盧泰愚手拖手受審，成為韓國人永不忘記的畫面。(Reuters)

法庭翌年判處全斗煥死刑，後來改為終身監禁；盧泰愚則被判囚22年6個月，後來減刑為17年，11枚勳章遭褫奪。二人先後於1997年及1998年獲時任總統金大中特赦。

1997年，韓國政府將5月18日定為518民主化運動紀念日，而光州亦成為人權和自由的「聖地」。每年，當地都會舉辦對人權、民主、自由的國際學術會議和種種紀念儀式。不少韓國人直至今天，仍堅持對鎮壓過程中有待解決的問題如誰人下令開槍等耿耿於懷，許多團體繼續要求徹底查明事實及公開真相。

作為事件要角的全斗煥和盧泰愚難免成為韓國人批評的主要對象。韓國當局其後對事件的平反，意味政府承認人民的要求是正當的，從而促進韓國的民主化，特別是當時因「內亂陰謀罪」而被宣判死刑的民主運動領袖金大中，後來終當上總統，不過全斗煥從未為當年的暴力鎮壓道歉，成為無數韓國人心中永恆的痛。

韓國政府其後對光州事件平反，促進韓國的民主化進程。(Reuters)

拖數、誹謗 晚年亦做無賴？

其實，全斗煥被韓國民眾唾棄不僅於光州事件的所作所為，還有近年涉嫌「名譽毀損」、拖欠巨額罰金和稅金，令普羅百姓對這位前總統痛心疾首。

2017年，全斗煥出版、合共三卷的《全斗煥回憶錄》中，歪曲和否認光州事件中的部分事實，並涉嫌誹謗遇難者及其遺屬。全斗煥更指聲稱見證直升機掃射平民的證人所提出的是假照片，指責他們是「戴着面具的撒旦」。其後，韓國地區檢控辦公室因其年事已高，提出不拘留起訴。然而，審訊過程中他先後多次申請缺席審判，地方法院發出警告，指若不出現將強行簽發拘捕令。這些行為引發韓國各界不滿。

全斗煥今年8月在首爾露面。(Reuters)

獨裁政治「人辦」

2018年，全斗煥又因拖欠9.8億韓元（約643萬港元）地方稅，被首爾市稅務部門連續三年列入黑名單，韓國稅務部門進其私宅，沒收財產。而且，過去20多年欠下的2205億韓元（約14.45億港元）罰金，截至2019年也僅上繳了1155億韓元（約7.57億港元）。

最令韓國人看不過眼的是，全斗煥的私生活十分奢靡，如他於2012年為長孫女在國內頂級酒店新羅酒店辦婚禮、開派對，花費幾億韓元。全斗煥已屆暮年仍醜聞不絕，國內上下「反全」的情緒高漲，甚至有韓國網民曾表明，「全斗煥死的那一天，將會成為韓國節日。

亳無疑問，韓國社會對全斗煥離世的情感，相信亦早已表露無遺。2019年，首爾有市民募款打造這位前總統的雕像，讓其穿著繡上自己名字的軍服、雙手反綁、頭套麻繩，跪在人來人往的光化門廣場前，供心中積壓多年不滿的民眾得以向銅像發洩，用手大力拍打銅像的臉部。這相信是日後韓國歷史評價對「人民公敵」的金斗煥最寫實的表述。