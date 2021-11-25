英倫海峽最嚴重偷渡船難　英法漁業爭議後再起波瀾

一艘懷疑偷渡前往英國的小艇於11月24日在法國北部港口城市加萊（Calais）對開水域沉沒，造成至少27人死亡，包括五名女性及一名女孩。

國際移民組織指出，事件是英倫海峽自2014年有記錄以來傷亡最嚴重的難民船事故。在英法兩國近期先後就AUKUS核潛艇、漁業等問題上有過爭拗，是次偷渡船事故勢為兩國再掀波瀾。



法國傳媒報道指，事發的偷渡船是被一艘於英倫海峽繁忙航道上航行的大型貨櫃船撞沉。法國內政部估計，今年至今已有逾47,000人意圖橫越英倫海峽。英國內政部則表示，最近單日新增逾千難民偷渡並抵達英國，創下人數新高。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）在事故後透露，警方拘捕與沉船案有關的四名可疑人士，相信涉及販運人口。

總統馬克龍強調，法國不會讓英倫海峽變成墓地，他將要求歐洲官員召開緊急會議，應對大批人企圖從海路進入英國。他還與英國首相約翰遜通電話，雙方同意打擊操控人口販運的不法集團。愛麗舍宮表示，馬克龍敦促約翰遜停止將偷渡問題政治化，以謀取國內利益。英國政府發言人表示，今次事故顯示要利用所有方法，阻止偷渡並打擊犯罪集團的商業運作。

馬克龍強調，法國不會讓英倫海峽變成墓地。(Reuters)

因應偷渡情況猖獗，法國運動用品品牌Decathlon早前亦宣布，加萊、布洛涅（Boulogne）及敦克爾克（Dunkirk）等部份地區分店停售包括獨木舟等小型船隻，希望有助減少難民冒險偷渡英國的情況。該公司在聲明中指出，職員發現有難民利用店售小船，嘗試偷渡英倫海峽進入英國。

何以冒死橫越英倫海峽？

雖然從總體情況來說，過去 12 個月前往英國尋求庇護的總人數有所下降，惟自英國與歐盟分道揚鑣以來，乘坐小船從法國前往英國的人數卻急劇上升。這有別與過往難民多透過躲藏於貨車偷渡的情況，而且據知今年英倫海峽海況在入冬後狀況理想，也許亦是原因之一。

脫歐令法國當地難民更願意冒險前往英國。(Getty)

脫歐後 英國不能遣返難民回歐

據了解，這些試圖橫越海峽的難民許多都是來自蘇丹、阿富汗、伊朗、伊拉克等地，大多是逃避戰亂的平民，有部份則因宗教信仰或性別或在本國遭到迫害的人士。他們大多想要前往英國追求更好的生活，部份人則因懂英語或有家人朋友在英國當地，想會合他們。

有生活在法國北部的難民表示，英國脫歐後令他們更有意欲乘坐小船橫越英倫海峽前往英國，因為原本根據「都柏林規則」（Dublin Regulation），難民只能向第一個踏足的簽約國提出庇護申請，英國可以將他們送回其他歐盟國家，脫歐意味難民抵英後不會被遣返。

另一方面，數以千計生活在法國北部的難民的處境不佳，難民被迫在田野和灌木叢中生活，在2016年「加萊叢林」難民營（Calais Jungle）被當局清拆後後，流離浪蕩的難民近年來經常面臨當地警察的驅逐。

坐小船橫越英倫海峽其實十分危險。(Getty)

由於偷渡的路線十分有限，許多聚集在法國北部沿岸的難民可能會感到不得不採取非常危險的方法到達英國。然而，乘坐小船穿越英倫海峽繁忙的航道充滿危險，近年來也曾奪去多人的性命，其中包括兒童。貨櫃車偷渡亦是最要偷渡途徑，2019年，英國亦曾發生人蛇車偷渡慘案。當年一架從愛爾蘭出發，途經歐洲到英國艾塞克斯郡珀弗利特港的貨車，車內發現39具屍體，後證實為越南公民。

英國慈善組織Refugee Council呼籲，政府重新考慮其國籍和邊界法案，該法案旨在將故意未經許可抵達英國定為刑事犯罪。該組織發現在去年1月至今年6 月期間，91%的難民來自10個侵犯人權和迫害普遍存在的國家，包括阿富汗、伊朗、敘利亞、伊拉克、蘇丹、厄立特里亞和也門。

彭黛玲表示，許多坐船前往英國實際上是經濟移民。(Getty)

該組織總監Enver Solomon直言，冒死前往英國的人是因為在逃離迫害、恐怖和壓迫，拼命想要尋求安全。他重申：「當局應該通過歡迎那些需要難民保護的人來表達同情，而不是試圖殘忍地將他們遣返或以監禁懲罰他們。」他表示當局還需要擴大安全路線，令難民不惜冒險走上危險的旅程。

組織的研究指出，這些乘坐小船抵英的難民，61%的難民保護獲得了批准。上月，內政大臣彭黛玲（Priti Patel）表示，七成橫越英倫海峽前往英國的人「並非真正的尋求庇護者」，重申當局正集中精力為真正的難民建立安全通道。她指出單在去年12個月，乘坐小船來英的有七成是單身男性，他們實際上是經濟移民，「他們有能力支付偷渡集團的金錢費用，而這些人正在排擠婦女和兒童，令她們處於危險之中。」

難民問題或令英法關係蒙上新一重陰影。(Getty)

英法或再掀波瀾

今次事故或許對英國和法國關係再增添陰影，繼兩國早前因為AUKUS核潛艇、漁權糾紛，或進一步影響到雙邊關係。由於英倫海峽偷渡潮近期日益惡化，本月12日更單日有破紀錄過千人經海峽偷渡赴英，惹英國不滿，首相約翰遜公開質疑法國沒有盡力阻截人蛇出海。

有專家表示，白羅斯近日涉嫌「送人蛇」到邊境協助他們越境進入波蘭，便掀起兩國以至歐俄爭端，有關風波恐令赴英難民數目增加，令英倫海峽偷渡情况惡化。

英國和法國早前達成協議，英國會向法國資助5,400萬鎊（約6.3億港元）以打擊人蛇，包括加強基建和巡邏。法國方面承諾，獲得全數資助後會全力阻截人蛇，英國亦已於本月初批出第一批資助。

除了偷渡問題，英國近期還在捕魚權的爭議上與法方愈演愈烈。雙方業內人士和政府官員就最新的漁業爭端不斷升級，不僅發出針鋒相對的尖銳言辭，還出動海警扣船抓人和罰款，甚至還被提高到威脅能源供應、影響英國北愛爾蘭問題談判的高度。英國指責法國違反國際法，雙方一度陷入大打規模貿易戰的邊緣。

緃然雙方領導人其後借在英國舉行的COP26聯合國氣候變化大會的契機進行談判，相關爭議稍為降溫，惟漁權問題並末根本消除。

由是可見，英倫海峽或會成為波蘭與白羅斯後，歐洲難民危機的一個主要「戰場」，無可避免進一步牽動兩國核心利益，或影響英法兩國關係。