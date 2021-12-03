捱餓至死或是賣掉孩子?　阿富汗家庭的兩難抉擇

阿富汗受持續的衝突、氣候變化及經濟危機困擾，據估計，由今年11月至明年3月，阿富汗境內逾半人口（超過2,200萬人）將面臨嚴重糧食危機。

世界宣明會在阿富汗工作多年，於當地推行醫療及營養、水利衛生及生計援助等項目。自8月15日以來，阿富汗世界宣明會總幹事 Asuntha Charles 與約300名員工一直留守當地。她眼見當地的糧食危機日益嚴重，更有阿富汗家庭選擇賣掉孩子，以免其他孩子餓死。冬天即將來臨，當地的情況更為嚴峻，她遂發文呼籲外界關注阿富汗的情況。



以下文章由Asuntha Charles以英文撰寫，香港世界宣明會整理及翻譯。

若你賣掉其中一個孩子，可讓其他幾名子女免於捱餓至死，你會賣嗎？

現實令人震撼 ─ 在阿富汗，買賣孩子竟已變得愈來愈常見。在我和救援同事工作的多個省份，現在愈來愈多人因為難抵嚴峻的飢餓狀況，被迫賣掉孩子。

目前，阿富汗的情況甚為惡劣，我們有一班救援同事在深入偏遠地區推行糧食援助計劃之餘，更自發設立員工基金，支援絕望的家庭，以免他們賣掉自己的女兒。他們清楚，這些年紀輕得讓人難以置信的女孩，被賣掉後會嫁給年長的男人，或陷入被勞役及脆弱的處境。

▲阿富汗正面臨近幾十年以來最嚴峻的飢餓危機，愈來愈多人被迫賣掉孩子。（宣明會提供）

雖然買賣孩子的情況在塔利班取得控制權前已存在，但是在目前的飢餓危機下，情況變得更壞。我的同事最近甚至聽說，有一位父親絕望得嘗試把數名孩子遺棄在清真寺。這些事情發生，是因為面臨嚴重飢餓的人數急速上升，遠超糧食援助計劃的受惠人數。

阿富汗正面臨近幾十年以來最嚴峻的飢餓危機。最新數據顯示，在阿富汗4,000萬人口中，超過一半人面臨嚴重程度的營養不良，不少孩子因而喪命，當中近900萬人在瀕臨捱餓的邊緣。這樣下去，無數孩子將要行乞、被迫嫁進暴力的家庭中，或被迫輟學和從事充滿危險及剝削的工作。

冬天即將到來，更是令人擔憂，因為情況會急轉直下。不久之後，大雪將截斷道路，或會令偏遠地區與外界隔絕達4個月之久。我們要趕及在道路仍通行時，盡快將食物援助送到各村落，但時間已經無多。

▲年紀輕輕的女孩被賣掉後會嫁給年長的男人，或陷入被勞役及脆弱的處境。（宣明會提供）

世界宣明會在阿富汗工作已有20年，推行不同的人道援助及發展項目，目前，我們最重要的工作是透過15間流動醫療及食物營養服務診所，為有需要的人提供緊急援助。10月份，我們在赫拉特省（Herat）及古爾省（Ghor）服務了3,600名5歲或以下兒童，其中808人有中度至嚴重程度的營養不良，2,694名兒童因嚴重的呼吸道感染需要接受治療。

每當走進這些診所，遇見年輕的母親，聽她們訴說如何在幾乎一無所有的情況下努力求生，實在令人心碎。診所的醫護人員服侍最脆弱的一群，包括因衝突而流離失所和活在赤貧下的人。醫護人員量度兒童的手臂，判斷他們營養不良的程度，最瘦弱的孩子會被送到醫院，入住為營養不良病人而設的病房。那些病房現在人滿為患，甚至同一張病床躺着幾名營養不良的兒童。死亡，伸手可及，而且愈來愈普遍。

▲醫護人員量度兒童的手臂，判斷他們營養不良的程度。（宣明會提供）

我們另一項迫切的工作是接收世界糧食計劃署提供的糧食，到阿富汗西部偏遠和陡峭的省分派發糧食。經國際專家評估糧食情況下，這些地區被標示為「緊急」級別的紅色。事實上，現時阿富汗大部分地區已被標示為紅色，距離「饑荒」級別的黑色，只是一步之遙。

在8月份塔利班取得首都喀布爾的控制權之前，阿富汗的情況已經很惡劣：旱災（很可能因氣候變化而變得更嚴重）和衝突（導致數以萬計的人流離失所），讓這場飢餓危機成形，隨着大部分國際援助資金被凍結，用來支持醫療、教育及發展工作的資金亦被凍結，大大加劇本已甚為惡劣的情況。

因世界銀行暫停資助醫院及診所的薪金及營運成本，導致阿富汗的醫療系統瀕臨崩潰。對阿富汗的制裁、反恐措施及現金流動的種種限制，造成資金流動的危機。阿富汗人因此付出沉重的代價，城市裡很多人失業和面對經濟急速崩潰，被迫捱餓。按估計，今年底全國有逾半數5歲以下的兒童（約320萬人）將處於嚴重的營養不良，若缺乏及時治療，多達100萬名兒童更可能死亡。

▲10月份，宣明會在赫拉特省及古爾省服務了3,600名5歲或以下兒童，其中808人有中度 至嚴重程度的營養不良。（宣明會提供）

為應對這場危機，每日有數以千計的人嘗試離開阿富汗，逃離危機或找工作賺錢寄回家。若不正視問題，這場危機或演變成像2015年敘利亞的情況。當時因為衝突，以及糧食援助被截斷，導致大量敘利亞難民湧入歐洲。

塔利班取得控制權後，國際社會曾採取大規模行動，協助數以千計的人撤離喀布爾。此刻，仍留守阿富汗的國際人道救援組織及聯合國組織，也需要有同等規模的行動才可以在未來數個月讓阿富汗人得到溫飽，而這些組織已預備好擴大援助行動。

雖然多國已承諾捐出逾10億美元以作援助，但阿富汗的人道救援工作仍然面對資金不足的問題。單是讓糧食援助機制繼續運作，每月就最少需要2億美元。自10月以來，宣明會為12萬名阿富汗人派發世界糧食計劃署的糧食援助，向快將受冰雪封路的人提供雙倍援助。然而，仍有更多的人急需援助。

▲目前，宣明會在阿富汗最重要的工作是透過15間流動醫療及食物營養服務診所，為有 需要的人提供緊急援助。（宣明會提供）

這場救援行動的時間表逐漸變得清晰。正當許多國家的民眾預備慶祝聖誕節時，他們會在電視上看到阿富汗貧窮村落的孩子捱餓、瘦骨嶙峋，屆時他們或會伸出援手，但已經太遲。運送糧食到山區已變成不可能的任務，營養不良的孩子會死於嚴寒、疾病，例如肺結核及呼吸道感染。當索馬里在2012年宣布發生饑荒時，26萬受影響人口中大多數人其實已經死亡，阿富汗的飢餓危機或比當時更嚴重，我們絕不容許類似的情況再發生。

等到大家隔着螢幕看見阿富汗的兒童在醫院餓死時，一切已經太遲，偏遠地區的孩子已默然無聲地逝去。今時今日，我們不該讓任何一個孩子捱餓，或任由家庭被迫作出兩難的抉擇。現在正是你我行動的時刻，伸出援手，拯救生命。