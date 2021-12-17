非洲「斧頭幫」遍布多國　尼日利亞黑幫如何威脅全球？

非洲國家尼日利亞深受博科聖地等極端組織的安全威脅，而且還有幫派暴力活動及跨國犯罪集團興起：一名個名為Black Axe「斧頭幫」的神秘黑幫，涉及販賣人口、網絡詐騙和暴力犯罪活動。而且，憑着海外龐大的尼日利亞移民人口，其勢力得以由非洲延伸至歐洲、北美以至亞洲，漸漸引起各國執法部門關注。



最近，英國廣播公司（BBC）為期兩年的深入調查報導揭示，尼日利亞黑幫Black Axe如何由一個大學生兄弟會社團，數十年來演變成一個令人聞風喪膽的黑幫組織，並牽涉到遍佈全球的詐騙及殺戮行動，當中還涉及了政治滲透的新證據。

Black Axe這個幫派組織在尼日利亞已隱約存在數十載。該組織在當地牽涉宗教謀殺、致人傷殘、強姦等暴力，還經常與其他敵對幫派廝殺。組織活躍於貝寧城（Benin City）及所在埃多州（Edo State）地區，然而其規模及具體成員人數未明。報道指，組織極其神秘，入會儀式非常殘忍，而且成員都強烈忠誠，因此於當地像邪教（cult）一般存在。

BBC的深入調查揭發，除了血腥及暴力罪行，跨國的網絡欺詐才是「斧頭幫」的主要收入來源。他們一般通過包括感情詐騙、遺產詐騙、房地產詐騙及商業電郵詐騙來斂財，為組織創造數以十億美元計的收入。

美國電腦安全技術公司Crowdstrike指出，Black Axe等尼日利亞黑幫透過詐騙郵件斂財。不過這些犯罪組織在管理上並不算嚴格，技術手段也不複雜，只是其靈活性和煽動性使詐騙郵件得以大力傳播。另外，在2017年，加拿大當局便破獲了一宗與該組織相關的洗錢計劃，案件涉及超過50億美元（約390億港元）。

斧頭幫的收入主要來自網絡詐騙。(Getty)

據BBC最新的報道，Black Axe成員至少在尼日利亞、英國、馬來西亞、海灣國家和其他十幾個國家之間進行犯罪活動，知情人士Uche Tobias（化名）透露：「組織成員遍布世界各地，估計有超過三萬人。這不是一個小型俱樂部，而是一個非常大的犯罪組織。」

據2021年有組織犯罪指數（Organised Crime Index），綜合非洲120位專家的分析，尼日利亞是非洲有組織犯罪率最高的國家，而且這些網絡正在向海外擴張。

由學生兄弟會晉身跨國黑幫

Black Axe起源於一個名為「新黑人運動」（Neo Black Movement, NBM） 的學生兄弟會，1970年代在貝寧大學成立。組織初期的成員均來自大學所在的埃多州地區，主要招募對象為16至23歲的男性大學本科生。NBM的標誌是一把打破鎖鏈的黑色斧頭，目標是反抗壓迫，而組織的靈感來自南非的反種族隔離鬥爭，具備強烈的反殖色彩；但組織在結構、保密性和兄弟情誼方面卻有點像神秘的共濟會（Freemasonry）。

Black Axe起源於非洲新黑人運動 (NBM) 的學生兄弟會，在1970年代在貝寧大學成立。(University of Benin)

斧頭幫的崛起，或許與尼日利亞政治、宗教、經濟等問題密不可分。該國雖有非洲最龐大的人口以及世界第九大的石油儲量，亦是非洲第一大經濟體。惟據美國布魯金斯學會（Brookings Institute）2018年的研究，作為擁有逾2億人口的國家，尼日利亞為全球最多極度貧窮人口的國家，估計有約8,700萬人屬於極度貧窮。

該國近年面對的主要問題，包括飽受疾病侵襲和極端主義的威脅，例如每年捲土重來的拉薩熱（Lassa Fever）和恐怖組織「博科聖地」（Boko Haram）的威脅。這是由於尼日利亞經歷內戰及長年武裝衝突，全國基礎建設疲弱，中央政府無力顧及國家的衛生治理、治安等問題。

在NBM的海報上，依然有Black Axe的符號標記。(wikipedia)

自從1960年該國自英國殖民中獨立，其宗教民族形成三足鼎立的局面，穆斯林佔人口比47%，基督徒約33%，其他土著宗教20%；而在200多個部族中，豪薩—富拉尼人、約魯巴人和伊格博人為該國的三大主體族群。這三大族群長期相互傾軋，爭奪權力、地盤與資源，令國家陷入種族鬥爭的泥沼之中。

而在政治方面，尼日利亞面對嚴重的腐敗問題，清廉指數長期處於榜末。BBC最新調查報告引述證據表明，一位著名尼日利亞商人和2019年全體進步大會黨（All Progressives Congress）的候選人Augustus Bemigho皆是Black Axe成員，涉嫌策劃了涉及數百萬美元的網絡詐騙。

鄰近意大利南部拿不勒斯的Castel Volturno近年已儼如斧頭幫的「歐洲基地」，圖為拿不勒斯。(Getty)

至於斧頭幫得以「衝出尼日利亞」，或許要多得該國龐大的移民人口。據尼日利亞央行今年的數字，有逾1,500萬海外尼日利亞人，主要定居在美國、加拿大、英國、意大利、西班牙、喀麥隆等國，為國家帶來250億美元的外匯。散落各地的斧頭幫成員，會透過這些僑胞施加影響力，招攬新血藉此大肆擴張。

惡行惹多國警惕

近年，「斧頭幫」在世界多國的擴充經開始引起了執法機關關注。例如，加拿大多倫多警方早於2013 年意識到Black Axe的存在，並得知組織對加拿大的尼日利亞僑民社區施加影響，主要參與詐騙。當局估計 Black Axe 在該國的成員人數約為 200 人。2015 年，當局又破獲一個由 Black Axe經營的汽車盜竊集團。這群罪犯於一年內偷走了500多輛豪華汽車，總值3000萬美元（約2.34億港元）。

拉莫格塞重申，意大利政府決心打擊有組織犯罪。(Getty)

除加拿大外，多國亦紛紛出現「斧頭幫」。據聯合國難民事務專員表示，移居國外的尼日利亞人中有70%來自埃多州，而Black Axe便是透過非法移民在世界各地發揮關鍵作用，將他們在貝寧市、北非和意大利南部的基地之間轉移，繼而再移師至拉美、歐洲和亞洲等地。

其中，意大利南部那不勒斯附近的避暑勝地Castel Volturno，便成為這個尼日利亞黑幫於歐洲的重要「基地」，經營賣淫、犯毒、非法移民等各種勾當。意大利警方今年4月便採取行動，拘捕30名Black Axe成員。當地警方指，將以毒品走私、非法移民、賣淫和網路詐騙等大約100項指控起訴他們。按照警方的說法，被捕人員利用比特幣從暗網（dark web）中購買大量假信用卡資訊來網上購物。

今年10月，南非和美國的執法部門亦聯手採取行動，拘捕開普頓至少6名Black Axe成員，相信他們與當地及美國等多國過去十年的數十萬宗網絡詐騙有關。然而，這個黑幫組織十分神秘，外界對其仍然所知甚少。