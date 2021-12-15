美國新冠死亡人數突破80萬　誰是受害一群？

周二，據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）追蹤數據美國感染新冠病毒累計死亡人數突破80萬人。在死者之中以長者佔多，每100名65歲以上人士之中便有一人死於新冠，佔全美死亡病例的75%。然而，傳染力或更強的變種病毒Omicron，恐怕馬上要為美國帶來新一重威脅。



Carolyn Burnett將要迎接她人生首個失去兒子Chris的聖誕。這位沒打疫苗的34歲高中足球教練，在9月因感染新冠逝世前兩周須靠呼吸機維持生命，其離世遺下了4名兒女、太太與母親Carolyn。

「沒有Chris，一家人怎樣影聖誕全家福呢？」、「在平安夜，家裏還要一同玩遊戲嗎？」，這種愁緒恐怕在節日份外濃厚。同時，今年12月對於美國人也有另一重悲情意義，雖然疫苗已面世一年，但該國疫情死亡人數仍未完全受控，突破80萬大關。

Carolyn Burnett的兒子在9月因新冠病毒病逝，聖誕佳節臨近格外悲傷。(AP)

80萬人死亡，到底是一個怎樣的數目？

它比美國人在南北戰爭中死亡的人數（75萬人）還多。而這場美國史上唯一一次內戰的死亡人數，超過了獨立戰爭、1812年戰爭、美墨戰爭、美西戰爭、朝鮮戰爭、波斯灣戰爭、伊拉克戰爭和阿富汗戰爭的總和。新冠疫情的整體殺傷力與以往每年流感無法比擬：以往每年美國死於流感的人數約為12,000至52,000。其他主要疾病同樣無法相比：每年約8.7萬人及15萬人分別死於糖尿病及中風。

在今年之初，美國的累計新冠死亡個案仍在大約35宗，而在2021年至今的死亡宗數已達45萬，意味即使展開了疫苗接種的一年，死亡個案更多。如今，美國每日新冠死亡宗數維持在逾1200人水平。

個人自由及選擇權也為今年美國抗疫的重要主題。圖為11月中佛羅里達州的一場反對疫苗強制令示威。（AP）

何況，對於逝者摰親而言，人命都不是冷冰冰的數字。兩年過去，美國社會似乎不只對抗疫已現疲態，對於繼續上升的死亡人數，也許都開始麻木。

就算拜登年初上台以來，比起上任特朗普採取較積極的防疫/抗疫政策，然而美國社會仍主張與病毒共存的抗疫方式。而且在州政府層面推行較強硬的抗疫措施，不時仍面對阻力。（如部分地方反對強制戴口罩或疫苗接種令）部分人對於個人自由，出行自由等仍然絕對堅持。

可是，部分人堅持的自由仍是有所代價的。

周二，美國新冠疫情累計死亡人數突破80萬，國會舉行燭光悼念儀式。（AP）

長者成抗疫鬆懈的犠牲品

在數據分怖上，長者始終是疫情中受害最深的一群。在美國，死於新冠病毒的人多達75%為65歲或以上，也相當於80萬死者之中有60萬都為長者。每100名長者便有一人死於新冠病毒，65歲以下的比率卻只有1:1400。到目前為止，Covid-19已成為65歲以上美國人的第三大死因，僅次於心臟病和癌症。

目前，美國完成兩劑疫苗接種的比率為61%；而自接種展開以來，較年長美國人的接種率都高於較年輕者，前者完成接種率高達85%。美國《紐約時報》報道，年長的美國人普遍表示需要繼續承受隔絕與恐懼，但年輕或中年人士都紛紛重投職場與校園，恢復社交生活，長者們卻處於封閉狀態，缺乏社會的關懷。

70歲半退休人士Rob Eiring表示：「眼見我們認識的一對夫婦死了，我們絕不放鬆半點。我們（他與太太）真的退縮起來，所有事都變得內向。」同時，許公司陸續要求員工重返職場，對於年長的員工同樣構成壓力，他們被視為較高感染風險的群體。Omicron變種的出現也使年長人士的壓力指數再度飆升。

美國校園陸續恢復面授課堂，但各地及各校對於學生配戴口罩要求鬆緊不一。（AP）

「希望Omicron不要太嚴重」

本來2021年之初，高有效率疫苗的面世本來為大眾帶來極大希望，然而這一年疫情卻以更高的死亡人數作結，新一波疫情更恐怕在聖誕新年的傳統流感高峰爆發。美國聯邦衛生部門官員周二警告，Omicron變種正在美國本土迅速傳播，或許最快明年一月便會出現新一波感染高峰。

美國各州及屬地衛生官員協會首席醫務長Marcus Plescia，「我警覺性大大提高了，我也感憂慮。」公共衛生官員認為，美國現時擁有充足的個人防護裝備應對新一波疫情，但國家的病毒檢測能力能並未足夠。Plescia與其他專家都指出，各州必須加快與醫療系統的合作，擴大檢測規模。

「希望的是（疫情）不至於太過嚴重，但擔心的是數目會十分巨大，就算比例上須要入院的病人較少，整體（染病）的數目將會大大增加，很多人會生病，令一切不勝負荷。」Plescia對於美國大眾有兩大忠告：減少聖誕外遊，持續配戴口罩。