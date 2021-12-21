迎史上最年輕領導人　智利新總統將面臨社經挑戰「夾擊」？

南美國家智利於19日選出前學生領袖、左翼議員博里奇（Gabriel Boric）為下任總統，這位年僅35歲、身有紋身的千禧世代，成為了該國史上最年輕的領導人。究竟這位年青人是個什麼背景，又如何走上總統之路？另外，外界亦十分關注他能否帶領作為拉美富裕國家之一的智利走出當地近年社會、經濟的雙重困境，重塑飽受示威動盪之苦的社會。



博里奇是繼阿言德（Salvador Allende）之後最自由派的總統，阿言德於1973年軍事政變時自殺，國家亦因而步入長達17年的殘酷獨裁統治。是次總統選舉中，博里奇成功擊敗極右前國會議員卡斯特（Jose Antonio Kast）當選。後者於競選期間，指控這位年青對手為激進共黨人士，將會破壞智利在拉美地區堪稱繁榮的經濟，讓國家走向衰敗滅亡。

智利選民普遍厭倦長年的政治權鬥以及無用的政黨輪替，博里奇以消滅不公並承諾向富人徵稅以擴大社會安全網，並提供更豐厚的養老金和推動綠色經濟取得選民青睞，得票結果的11%差距更讓不少觀察家大跌眼鏡，他們原本預計兩人的選票應該旗鼓相當。

博里奇的選舉結果超出不少觀察家的預期。(Reuters)

成長於智利南部蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）的博里奇，就讀於智利大學法學院，於2011年大規模學運中以學運領袖的姿態嶄露頭角，當年他說服政府同意低收入學生免學費。2014年，他初次當選國會議員。此外，這位年青人不愛打領帶、身上亦有紋身，他還曾公開談到被診斷患有強迫症，2018年一度需要短暫住院接受治療。

2019年10月，該國因地鐵加票價而引發政治騷亂，並造成連串的街頭暴力示威。博里奇當時曾矢言要將困擾一代又一代的不滿，轉化為徹底改革的公共政策。他還說有必要調高企業與富人們的稅率，以擴大社會安全網、打造更平等的社會。在是次競選期間，他重申會打造「福利國家」，又將大膽的遏止暖化措施列如大幅調高燃料稅列為核心政見。

自2019年的騷亂示威後，博里奇便誓言打造「福利國家」。(Getty)

在得知這位年青人當選總統後，聖地亞哥市中心不少博里奇的支持者擁抱歡呼，並揮舞着帶有新總統形象的旗幟，以及支持他的社會包容政策的LGBT團體彩虹旗。有支持者對新總統的改革政策感到高興，紛紛疾呼：「我們做到了！」

拉美富裕國 社經問題重重

在新總統強勢當選後，智利股市於翌日開盤卻應聲下挫5.3%，其中最大礦企股更挫逾10%，智利披索匯價亦跌超過3%。據路透社報導，當地自從今年5月選出一個主要由左派和獨立代表組成的制憲議會後，意味負責將智利以市場為導向的憲法重新擬定，智利披索因而至今累計貶幅已超過21%。

外界如今預期，博里奇將推動調高企業稅，並繼續實施智利國會今年通過的預算書，意味明年政府支出將減少約22.5%。

新總統當選後，智利股匯皆下挫。(Reuters)

是次選舉結果雖然對博里奇而言值得高興，惟這位新任總統預計很快將面臨一番惡戰。有分析指出，他當選後首要的任務是讓金融市場相信，國家不會陷入進一步的混亂。另外，其大膽的改革政策估計很難在國會內得到足夠的支持，經濟問題亦會陸續浮現，何況他還得肩負起選舉後團結現時嚴重分化的社會重任，相信挑戰絕對不少。

智利是全球最大的銅生產國和主要的鋰供應國，過去數十年來一直是自由市場的典型代表。該國在拉美地區擁有相對穩健和繁榮的經濟，其親商的作風亦吸引更多的外資，從而推動經濟成長，亦有助減少國內貧窮人口。此外，在經濟合作與發展組織（OECD）成員中，它是擁有較高信用評級和較低公共債務水平的國家之一。

不過，智利如今是全球社會不平等狀況最嚴重的國家之一，全國逾半家庭處於經濟弱勢，部分原因是高薪工作稀缺，社會流動性停滯不前。受新冠疫情影響，當地經濟去年萎縮5.8%，今年雖然有所反彈，預測經濟增長約11.5%，惟明年狀況或再次轉差。該國除了稅基太窄無法支持足夠的社會支出和公共服務外，私人養老金體系亦不足，並因疫情而受到進一步的破壞。此外，大學教育以至私人醫療保險同樣為人詬病，對國民構成沉重負擔。

智利現時是全球社會不平等狀況最嚴重的國家之一。(Getty)

推新憲法可改貧富懸殊？

雖說博里奇勇於大膽改革，惟聖地牙哥狄艾戈波特雷斯大學（Diego Portales University）政治學教授Claudio Fuentes指出，鑑於新一屆國會各政黨實力均勢，新總統實難以在短期內作出大刀闊斧的變革。他表示：「徹底兌現競選承諾的可能性極低，因為情況不容許推動全盤改革。」

拉丁美洲智庫組織Inter-American Dialogue主席希夫特（Michael Shifter）則表示：「治理將非常困難，新任總統將必須不斷協商、妥協和結盟。」這可能導致對他寄予厚望、急於求變的支持者心生不滿。故他認為，除了「右翼的不滿和不信任，博里奇還要面對基本盤的失望情緒」。

明年初上台後，博里奇要面對的挑戰著實不少。(Reuters)

明年3月，當博里奇上任後，他還將擔負起草擬多年的落實新憲法工作，該新憲有望為性別平權、原住民權利、環境保護等議題，帶來深刻的法律和政治改革。目前正起草的新憲法，是要取代數十年前獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）頒布的憲法。這部憲法被視為智利相對富裕的根本，同時是該國根深蒂固的不平的「罪魁禍首」。

紐約大學政治學教授納維亞（Patricio Navia）表示，選後「博里奇必須療癒分裂的國家，惟憲法起草過程仍在進行，不到一年後就要針對該法進行全民公投。我認為他沒有太多時間可以療癒社會，明年將會是艱難的一年」。

無疑，智利未來幾年的發展將會對拉美地區構成不少影響，除了該國相對成功的經濟模式崩潰或波及地區經濟外，也讓人進一步質疑民主實現經濟和社會進步的能力。