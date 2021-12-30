Netflix、Disney+引爆串流大戰　各大平台勢劍指亞洲？

自今年9月大熱韓劇《魷魚游戲》（Squid Game）推出以來，無論是全球追劇潮以至Netflix的用戶增長都空前成功。如今，其他美國主流串流平台如Disney+、Amazon Prime等也計劃將大力投資開拓亞洲市場，如Disney計劃於2023年前製作50部亞洲原創劇集和電影，Amazon則會加大購入亞洲本土創作。這意味着一場串流大戰即將在亞洲上映，世界各地的觀眾或可期待「好戲連場」。



廸士尼亞太區主席Luke Kang早前對日媒表示：「我們經已不斷在每個區內的核心市場擴大我們的製作團隊。」他補充，這些本地的製作團隊將決定製作內容和方法，希望在未來18個月內於Disney+推出50部亞洲製作。

過去，美國串流平台一向主打美國大片，如Disney+的《星球大戰》（Star War）和Marvel系列等，藉此吸引世界各地大量的收費用戶。這次針對亞洲市場的策略多少反映這些公司有意改變目前的市場經營方針，Kang認為亞洲的收視趨勢反映了區內觀眾與美國語言和文化上的差異，這些觀眾想要更多與他們有關和熟悉的節目內容。

Luke Kang表示，希望在未來18個月內於Disney+推出50部亞洲製作。(Disney)

12月初，Amazon亦宣布將於明年開始在泰國、菲律賓、印尼、新加坡等東南亞國家製作節目，作為旗下Amazon Prime串流平台服務的部份內容。

其實，Netflix更早於2015年起便開始加大對亞洲製作的投資，截至今年9月，平台擁有3,000萬名亞太地區用戶，同比增長近三成，成為公司近期客戶群大幅增加的基礎。而在今年頭九個月，來自亞洲地區的收入佔公司總收入的10%以上。

從Netflix最新的收視率數據中，多少可以解釋這股美國主流串流平台「劍指亞洲」的新趨勢。這個現時在全球45個國家製作節目的平台，於11月開始根據用戶收看的數字發布全球和個別國家的「每周十大劇集和電影」。數據顯示，過去半年美國市場的日本、韓國節目的收視很高，其中韓劇《愛的迫降》更長時間榜上有名。另外，許多韓國節目在亞洲地區如泰國也很受歡迎。

《魷魚游戲》的成功，讓一眾美國串流平台放眼亞洲。(Getty)

與歐洲觀眾相比，亞洲觀眾似乎更喜歡看在他們區內製作的內容。美國以外製作僅佔英國和法國受歡迎節目的20%和31%，相反亞洲區沒有美國製作能在日本、韓國或泰國市場能連續5周上榜。美劇《好醫生》（The Good Doctor）雖在印尼曾經7周上榜，唯當地主流仍是來自韓國等地的亞洲製作。

《魷魚游戲》證亞洲製作吸引全球

除了數據上的反映外，近年亞洲的製作開始吸引世界各地的觀眾也是不爭的事實。韓劇《魷魚游戲》上映後28天的觀看時數經已超過16.5億小時，成績十分驚人。該劇在Netflix播出首周已成為韓國、越南和香港等八個亞洲市場收視率最高的影片。其後，該劇透過社交媒體和串流平台的觀眾推薦系統變得更廣為人知，第二周便在美國和法國觀眾中名列前茅，第三周開始更推廣至意大利、俄羅斯等全球90多個市場。

Ted Sarandos認為，《魷魚游戲》的成功例子，在於內容非常本地化。(AP)

Netflix行政總裁兼內容總監Ted Sarandos表示：「所有在全球範圍取得成功的內容都內對非常本地化，包括深具有韓國審美標準的《魷魚游戲》。這是個在韓國表現非常好，並在全球取得成功的節目，而這並非韓國特有的現象。」另一韓劇《地獄公使》於11月上映以來亦在世界各地吸引不少觀眾，只是未如《魷魚游戲》般大熱。

憑藉早早打入亞洲市場和《魷魚游戲》的空前成功，Netflix過去半年每季新增用戶達440萬，超過350萬的預測目標，令總訂閱人數達2.14億。而公司第三季的總收入為75億美元（約585億港元），比去年同期增長 16%，其中亞太地區貢獻了8.34億美元（約65億港元），同比增長31%。

Netflix有意開發更多《魷》劇周邊商品，以賺取更多。(Getty)

該公司表示，希望圍繞《魷》劇打造更多周邊產品，如遊戲和消費產品。此外，鑑於第四季的強大新節目內容，該公司預測新季度將有850萬新付費用戶。

另一方面，部份亞洲廣播公司、媒體製作企業眼見美國串流平台在區內的驕人成績，也加緊與這些平台合作，希望從中分一杯羹。例如，日本TBS電視台10月首播的連續劇《日本沉沒：希望之人》在每集結束後三小時於Netflix上播放。本月，TBS還開始通過該平台播放真人秀節目《未來日記》。該公司認為串流媒體的製作經費較日本大型商業電視台高出三至四倍，能吸引更多觀眾並加速日本擺脫傳統電視觀看的趨勢，特別是年輕人群體。

TBS和Netflix之間的合作，不僅符合該電視頻道成為全球戲劇和其他內容供應商的利益，還多少揭示了各國廣播公司未來的成敗，或取決於平衡與串流媒體服務的合作與競爭，從而在更龐大的全球市場佔一席位。

Disney也想仿傚Netflix的成功，開拓更廣大的市場。(Getty)

廸士尼的隱憂

其實，今次廸士尼大力發展亞洲市場，不單是看到Netflix因《魷魚游戲》大獲成功。Disney+則因新用戶放緩這個令人憂慮的情況，故於明年將發展的重點，寄望於新的亞洲市場和內容，目標在2024 年將其訂閱者數量增加一倍以上。

直至今年9月，該公司在全球有 1.18 億用戶。公司憑藉大批忠實粉絲加上疫情下對居家娛樂的需求推動下，過去兩年亦鞏固了全球頂級串流媒體服務的地位。然而，華特迪士尼股價於11月11日大跌7%，創下近一年半以來最大跌幅。

多個串流平台將改變以往只主打美國本土作品的發展方向，加入更多亞洲元素。(Getty)

投資者擔心Disney+的用戶增長緩慢。根據公司11月公佈的季度業績，7 月至 9 月的用戶增長為210萬，是平台推出以來的最低的一季。此外，投資者擔心該串流平台經已充分開發其潛在的用戶群。

華特迪士尼將問題歸咎於印度市場的表現，指因應當地板球賽季延期而導致許多用戶不再續約，還有部份原因是由於拍攝和製作延遲。首席財務官Christine McCarthy表示，撇除印度的業務，平台整體於過去兩季也有接近400萬用戶的增幅。不過，這個成績距離公司希望實現在2024年獲得2.3億至2.6億的目標仍相差甚遠。

各大平台能複製Netflix極具吸引力的國際製作模式？(Getty)

對於迪士尼行政總裁來說，關鍵在於將平台擴展到新市場和新類型的節目內容。他在近期的財報發布會上表示，迪士尼打算到 2023 年將其流媒體業務從目前略多於 60 個市場擴大到 160 多個市場，重點放在韓國、台灣、香港等亞洲地區。

的確，各大美國串流平台深受《魷魚游戲》的成功吸引，想要加大發展亞洲市場，惟問題是這些平台日後能否複製Netflix 極具吸引力的國際製作模式則仍有待觀察。