Omicron逃逸疫苗　T細胞如何成為「最強後盾」？│新聞背後

Omicron變種病毒在全球急速蔓延，更引爆本港第五波疫情，Omicron變種的逃逸機制令人擔心疫苗效用會否削弱，不過更多T細胞免疫反應的研究指向正面一方。其中，香港科技大學和墨爾本大學共同進行的一項研究顯示，儘管Omicron含較其他變異株含有更多突變基因，但人體T細胞免疫反應，能繼續保護我們，尤其是預防重症之上。



科大與墨爾本大學團隊1月2日於科學雜誌《病毒》（Viruses）發表相關研究結果。T細胞是一種白血球，替人體作出免疫反應對抗入侵的病毒。由疫苗產生的中和抗體是可預防感染發生（靠認出病毒表面的刺突蛋白，阻斷其與人體細胞連接），然而Omicron變異株似乎具逃逸性。北京大學上月初發表的研究數據顯示，Omicron能逃逸85%的現有中和抗體，而目前已獲緊急使用的抗體藥物，大多數都對Omicron無效。

但T細胞的抗病毒機制跟中和抗體不同，當病毒感染了人體細胞，T細胞便會馬上認住病毒，攻擊及殺死它們。T細胞能識別出更大部分的病毒蛋白（而非只刺突蛋白）從而作出反應，因此較不受Omicron突變所限。

圖為Delta變異病毒株（左）與Omicron變異病毒株刺突蛋白突變對比圖。（羅馬兒童醫院圖片）

Ｔ細胞仍能「認出」及殲滅病毒

科大與墨爾本大學的團隊分析了1500名新冠康復者與已接種疫苗人士體內的新冠病毒蛋白碎片——「抗原表位」（epitopes），發現在這些出現突變的Omicron抗原表位中，超過一半能被T細胞所識別。

這發現進一步減低了有關Omicron突破T細胞免疫屏障的推論，而且，如將分析範圍擴展至Omicron刺突蛋白以外的部分，病毒的絕大部分（超過97%）都沒有出現突變。因此總的來說，Omicron不太可能逃脫T細胞免疫反應的攻擊，接種疫苗及加強針後所產生的T細胞免疫屏障將能繼續提供保護，減少被Omicron或其他變異病毒的感染風險。

共同領導這項研究的墨爾本大學Matthew McKay教授說：「雖然這是一項初步研究，但我們認為有關結論提供了一個正面的訊息。即使Omicron或其他變異株能夠逃過人體免疫反應的攻擊，人體T細胞免疫反應也能保護人體避免遭受重症感染。」雖然T細胞免疫反應有望預防重症，但研究作者同時警告，T細胞免疫反應並不能阻止患者受感染，因此也不能堵截傳播。

T細胞為白血球的一種，在人體細胞受感後，就會出動清除病毒及受感染細胞。（NIAID/NIH）

在率先發現Omicron變種病毒株的南非，當地有研究團隊於去年12月亦公布了一項初步研究，初步實驗室數據顯示，接種過兩劑輝瑞疫苗人士的細胞樣本，對於Omicron變異株仍能維持70%-80%的免疫反應。

已向世衛滙報上述研究結果的南非開普敦大學病毒學家Wendy Burgers向《衛報》稱，「抗體是測試疫苗是否有效的好開始，因為抗體是阻礙病原體進入細胞。但當它突破防線，細胞遭受感染，T細胞就會補上，清除受感染的細胞，使它們不再複製及成病毒工廠，在萌芽階段已把它殲滅。」

不過，T細胞維持高度免疫反應，是否能解釋目前為止南非Omicron病例似乎症狀較輕，Burgers對兩者關係表示審慎。「雖然 T 細胞不能預防感染，但它們確實可以提供一定程度的保護，防止嚴重疾病。在這方面，如果我們看到的是正確的，這數據令人放心。」

雖然人體擁有T細胞作免疫「第二道防線」，但接種疫苗仍是更佳的做法。澳洲新南威爾士大學科比研究所（Kirby Institute）病毒學家Stuart Turville教授研究了Omicron患者的樣本，指出T細胞是人體免疫機制中「不錯的後盾」（pretty good backup）。他解釋，T細胞與負責產生抗體的B細胞都是透過「建立記憶」來抵抗病毒，是病毒跟人體的初次接觸就會形成記憶，「如果已接種疫苗，這是幸運的情況；較不幸的情況，就是你已首次感染病毒。」