Omicron全球大爆疫　各國施壓圍堵「不接種者」

Omicron變種新冠病毒在全球迅速擴散，成為多地的主流病毒株。歐洲、北美、澳洲等地迎來新一輪大爆疫，適逢多國今年為選舉年，各地政府都急於與時間競賽控制Omicron疫情，祭出更嚴厲、更新奇的招數「谷針」，並且更明確的向不接種人士（unvaccinated）宣戰。



Omicron傳播力驚人，全球各地進入第五波疫情。12月初，單日新增確診維持在60萬左右，至1月初已突破200萬水平，各國醫療系統壓力加大，惟此波疫情仍未見頂，部分國家確診數目正以幾何級數上升。踏入2022年，各地民眾都渴望開關、恢復正常生活，Omicron變種與反疫苗人士恐怕成了「攔路虎」。

加拿大疫情自去年12月下旬以來急速惡化，每日新增確診數目由長期的四位數，噴井式上升至1月初的日增4萬多宗。目前，加拿大已完成兩劑疫苗接種的人口77.8%，但是在Omicron肆虐之際，這個數字仍然不夠。85%人口已接種最少一劑疫苗的魁北克省周二（11日）宣布，擬拒絕接種的徵收「保健費」。省長萊戈特（Francois Legault）指出，餘下一成不願打疫苗的人，佔用了醫院一半的深切治療部床位，為其他民眾帶來經濟負擔，因此要向他們徵費，雖然尚未決定金額，但將會是「顯著的」（significant）。

１月４日，加拿大總理杜魯多接種新冠疫苗加強劑。（AP）

雖然這個「罰款」方案受到爭議，但似乎十分奏效。該省衛生部長Christian Dube周三便在Twitter透露，在宣布發出僅一天內，打第一劑的預約數目便即時飆升。此前，魁北克省已出台其他「谷針」奇招，除了在餐廳用膳、去健身房、參加體育活動時須出示接種證明，該省上周更宣布所有民眾必須打針才能購買酒精及大麻。

總理杜魯多（Justin Trudeau）暫時對魁北克省的徵費方案不願置評，但在聯邦層面亦已推出限制令，包括規定公務員、航機及火車乘客必須接種疫苗，出入所有聯邦政府辧公室的人亦然。

Omicron引發加大拿新一輪疫苗，政府收緊防疫措施，商店營業受限。（AP）

疫苗問題牽動歐洲選情

在歐洲，向不接種者「宣戰」得最進取的必然是法國與意大利，過去數月，兩國頒下一個接一個的限制令，收緊不接種者的日常自由。踏入2022，意法兩國分別將於1月及4月舉行大選。

法國亦正面臨第五波疫情，1月11日的最新單日新增確診宗數達35.9萬宗。料角逐連任的總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前表明要「惹惱」（emmerder）那些不打針的人，國民議會在爭論多時後，一月初便投票通過新一輪措施，禁止未接種疫苗人士出入餐廳、酒吧、戲院、演唱會等多種公共場所。

而馬克龍對於不接種者的批評，用上的emmerder（意即在….之上拉屎）在法語屬於粗鄙字眼，受到一眾競選對手抨擊。事實上，馬克龍政府的抗疫成果與具爭議的疫苗強制令，已成為左右選情的核心議題。馬克龍在支持疫苗接種上立場呈現得更強硬，在此議題上，跟其他態度較含糊的候選人拉開了差距。這個押注或許是明智的，目前法國接種率（至少一劑）已貼近八成，另有新近民調顯示，三分之二的法國民眾贊同禁止不接種者進入公共場所。

1月8日，法國巴黎再有人上街反對疫苗強制措施，示威者高舉標語：「馬克龍把我殺死」。

即將面臨「大考」的意大利總理德拉吉（Mario Draghi）採取與馬克龍相似的疫苗策略，加大對不接種者的限制，施壓民眾打針。德拉吉於1月5日宣布，所以50歲以上公民強制接種新冠疫苗，並限制不接種人士進入部分公共處所。同日，意大利的新增確診突破新高——逾18.9萬宗，而更令人擔憂的是當地醫院床位迅速飽和，五分一的病床都為新冠病人，而且多為沒接種疫苗人士。

意大利為歐洲國家之中，強制疫苗政策推得最進取的一員。德拉吉於去年8月推出「綠色通行證」（Green Pass）——持有人須已完成接種疫苗、新冠康復者或持陰性檢測證明。現時，意大利人不論上班、去戲院、進入食肆或大部分商店都須出示綠色通行證，惟超巿及藥房除外。

新加坡：不打加強劑須自付醫療費

在亞洲，新加坡的疫苗接種率已冠絕區內，完成兩劑接種率達83.1%。不過當局對於Omicron來襲亦不敢怠慢，該國衛生部政務次長拉哈尤‧瑪贊（Rahayu Mahzam）10日（周一）表示，自2月14日起，所有18歲以上人士如果在接種第二劑疫苗後9個月內不接種加強劑而感染新冠，須自行承擔醫療費用。目前，該國已允許12歲以上人士接種新冠疫苗，但「自願」不接種者不獲政府覆蓋Covid-19相關開支。

菲律賓馬尼拉將禁止未接種疫苗人士乘搭公共交通工具。（AP）

就連菲律賓馬尼拉政府剛在周三（12日）亦宣布，不接種疫苗人士將不得乘搭巿內交通工具，包括進入地鐵系統範圍。截至本月10日，菲律賓已完成疫苗接種的人口僅48%，但該國本周一新增病例創下33,000宗新高，情況堪憂。

新冠疫情在全球已踏入第三年，全球民眾抗疫疲勞，期望通關及恢復正常生活的渴求已十分高漲，同時運輸及供應鏈中斷、勞工不足等問題已令大眾生活成本加重，強迫或強制民眾接種疫苗的做法本身並不可取，然而，各種疫苗質疑及陰謀論、主張個人自由的情況下，使抗疫工作停滯不前，也連累醫療系統負擔加重。在此抗疫階段下，儘管部分政策恐有違憲之嫌，然而各國政府急欲「圍堵」不接種者的心情是可理解的。