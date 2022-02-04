北京冬奧｜「無雪落」的熱帶國家也來一爭高下

於今晚舉開幕禮的2022年北京冬奧會，除了一眾熱門北方國家如加拿大、挪威、俄羅斯外，原來還有不少「無雪落」的國家參與其中，包括巴西、泰國、牙買加等。這些國家目前的冬季運動發展究竟如何，他們是志在參與，還是有望在本屆賽事中與一眾大熱門「爭奪奬牌」？



牙買加國家隊在北京冬奧開幕式中出場。(AP)

作為今屆冬奧會的約80個熱帶國家之一，巴西派出了一個由11名運動員組成的代表團，分別參與高山滑雪、雪橇等多個領域的比賽項目。俯式冰橇選手Nicole Silveira指出自己過去四年非常努力練習，認為能夠來到北京參與賽事經已是個巨大成就。

Silveira向內地媒體表示：「我們在冰上運動方面目前仍與中國一樣屬非常小眾，但我認為這正在不斷增長。」她指出，巴西已建造了溜冰場和冰壺競技場等新設施，國家亦在努力推廣相關運動。她希望透過進一步與公眾接觸，將有助於提高國人對於冰上運動的熱情。

Nicole Silveira將代表巴西出戰俯式冰橇。(Getty)

除巴西外，海地、菲律賓和沙特阿拉伯等氣候溫暖的國家也參加了今屆冬奧。來自這些熱帶國家的運動員一般作出更大犧牲，因為他們不單只要適應寒冷的環境天氣，而且還要花很多時間於國外進行訓練。此外，過去兩年的新冠疫情亦為他們帶來了更多的不便和限制，對這些運動員來說挑戰絲毫不少。

沙漠王國沙特阿拉伯是首次參賽的國家之一，其唯一的代表Fayik Abdi將出戰高山滑雪項目。他坦言：「我知道代表沙特阿拉伯參加冬奧對許多人來說有點稀奇，但這是個莫大的榮譽，不僅是為我的國家，也是為整個海灣地區創造了歷史。」

越來越多熱帶國家參與冬奧。(AP)

Abdi在四歲時便開始學習滑雪，其後在美國讀大學的時候更經常流連滑雪場，最後獲得成立不久的沙特阿拉伯冬季運動聯合會（Saudi Arabian Winter Sports Federation）招募入隊。他強調：「我希望幫助啟發他人，未來希望更多沙特和海灣地區的人能夠投身冬季運動，甚至參與冬奧」。

然而，不少熱帶國家的冬奧選手，要不是像Abdi般曾在西方留學，要不就是海外僑民，因此才會年輕時便有機會接觸冰雪運動。首次參賽的加勒比海國家海地，其唯一的選手代表是參加高山滑雪的Richardson Viano。這位選手雖然於海地出生，但3歲時就被一個法國家庭收養，之後一直在歐洲生活。2018年平昌冬奧會未能入選法國奧運隊後，他收到了來自海地體育管理當局的邀請，最終代表該國參賽。

墨西哥早於1924年的一屆已參與冬奧。(Olympics)

熱帶國家「零收獲」 無阻熱情參與

迄今為止，熱帶國家原來在歷屆冬奧賽事中從未嬴得任何奬牌，但這無阻越來越多的國家參與其中。回顧第一屆冬奧會於1924年舉辦的時候，當年只有14個歐洲國家，美國和加拿大參與，而到上屆平昌冬奧經已有破紀錄的92個國家參與，今屆也有91個。

首個參加冬奧會的和暖氣候國家墨西哥，早於1928年的第二屆冬奧就曾參加雪橇賽事，惟其後相距56年後才再有代表出戰冬奧賽場。而首個參與冬奧的熱帶國家——菲律賓一直要到1972年札幌冬奧才亮相。

Shanwayne Stephens於2020年模仿《男兒當衝線》在英國街頭訓練。(Getty)

來自電影的啟發

1993年，荷里活電影《男兒當衝線》（Cool Runnings）讓來自世界各地的觀眾初步認識到冰雪運動，啟發更多人參與。該電影取材自1998年加拿大卡加利冬奧會上牙買加四人雪橇隊的真人真事，講述各成員排除萬難地參與冬奧的經過。這部電影不僅啟發了這個加勒比島國人民參與冬季運動，還激發了其他熱帶國家的民眾。

準備在北京冬奧實現電影裏夢想的，也是真有其人。31歲的牙買加雪橇隊的Shanwayne Stephens是今屆冬奧選手，他於2020年被發現和一名隊友，模仿電影情節在英國彼得伯勒（Peterborough）巿內推着一輛汽車訓練體能，因當時英國的健身室等場地在疫情下關閉。「我小時候就喜歡那部電影，它教會了我永遠不要放棄夢想，而且它亦是牙買加雪橇和文化的一部分。」他說。

菲律賓是首個參與冬運的熱帶國家，圖為上屆平昌冬奧的菲律賓代表團。(Getty)

「菲」一般的突破

菲律賓是芸芸一眾無雪的熱帶國家中首個參加冬奧的國家。1972年，Juan Cipriano及Ben Nanasca代表菲國參賽高山滑雪項目。他們年少時被收養後在安道爾學習滑雪，再於法國、西班牙及瑞士接受相關的訓練，最終獲得當年冬奧的參賽資格。若非兩人的特殊背景，他們根本沒有機會在合適的環境下進行訓練，更遑論是參加冬奧盛會。

50年後的今日，有幸我們仍能看到菲律賓健兒來到北京冬奧。18歲菲律賓花樣滑冰選手Charmaine Chua正是今屆冬奧的菲國代表之一。她於十年前投身該項運動，她說：「我早希望有朝一日能夠參與奧運，但這真的是個艱難的過程，需要艱苦的訓練才能達到。」她和另外兩名來自馬尼拉、三名來自美國的同胞將會參與今屆賽事。

Nikki Cheng認為菲律賓人的亞洲體型，在花樣滑冰方面擁有天賦。(Philippine Skating Union)

菲律賓冬奧代表團成員兼國家滑冰聯盟主席Nikki Cheng，本身也曾是滑冰選手，她表示自己約20歲才正式參加花樣滑冰，接受每周一次的訓練。後來她前往中國清華大學讀書，對花樣滑冰的熱愛更愈演愈烈，後來還和中國前雙人滑冰運動員丁揚成為朋友。

丁揚於疫情期間擔任菲律賓代表隊的教練，Cheng表示：「她對我們的運動員，尤其是年輕運動員的教學非常有幫助。」Cheng相信國人的亞洲體型正是花樣滑冰天賦，在這項運動很有可能取得進步。雖然菲律賓目前的冰雪運動設施匱乏，惟她仍希望未來能邀請更多的國際教練來指導和培養菲國的年輕運動員，並為初學者提供更多的訓練課程。

北京冬奧將成為熱帶國家參與冬奧的里程碑？(Getty)

從今屆的眾多熱帶國家可見，越來越多的國家有意參與到冬奧賽場。而在相距14年後，北京繼舉辦2008年夏季奧運後再辦冬季奧運，成為首個成功申辦兩個奧運會的城市。這在今天中國人均GDP經已超過全球人均水平、未來若進一步成為名副其實的發達經濟體的時候，本屆冬奧會無疑具有一定的時代象徵意義。

說到底，冰雪運動裝備昂貴裝備，非一般中低收入國家的人民所能輕易負擔，要培訓出能出賽奧運的頂尖選手更見困難，這也解釋了發達西方國家長年雄霸冬奧的原因。儘管冰雪運動在中國仍未算普及，主要僅在較北地區或一線城巿，巿民才有幸一試滑雪等運動的滋味。但相信今屆北京冬奧，除了可讓更多中國民眾接觸冬季運動，亦可看見更多的溫帶或熱帶國家運兒們正努力突破地緣局限，實現冬奧夢。