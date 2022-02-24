「東歐穀倉」烏克蘭戰事爆發 能源及糧食價格齊飛

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於本月22日授權軍隊穿越烏克蘭邊境，進入親俄武裝分子控制的頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk ）。外界如今開始憂慮事件可能引起的各種後果，包括一系列制裁與反制裁、能源供應、難民潮等，其後果往往超出俄烏兩國。其中，糧食問題更恐會波及全球各地。作為前蘇聯時代穀倉的農業大國烏克蘭除了會影響歐洲外，也會大大衝擊仰賴烏克蘭供應重要糧食的中東和北非國家，連中國亦無法倖免。

因應烏克蘭最新的緊張局勢，高盛亦警告大宗商品的「極度飆漲」（super spike）時期已來臨，昨日（23日）油價飆升、鈀金飆漲5%，觸及近六個月最高，因擔心主要生產國俄羅斯的供應受到衝擊。



作為農產品的主要產地和出口國，俄羅斯與烏克蘭兩國在全球糧食供應中佔據重要的地位，尤其是小麥、玉米、葵花籽油、大麥等，在國際糧食出口貿易中佔比很重，兩國衝突勢必影響全球糧食供應以至相關價格大升，這將令本已處於10年來最高水平的食品商品價格進一步上漲，或加劇全球通漲情況。日前，國際農產品期貨市場的最新行情顯示，今年3月交割的玉米上漲近 3%，小麥上漲近 6%。

美國密蘇里大學食品和農業政策研究所所長Patrick Westhoff表示，穀物是人類和牲畜飲食的基礎，「它是世界上非常重要的主食，因此即使是相對較小的供應中斷，也會對價格產生很大影響。」

小麥等穀物的供應，即使中斷很小，也會對價格造成很大的影響。(Getty)

短期而言，西方國家對俄羅斯可能實施的制裁，或導致大量經已收穫的糧食留在俄羅斯，而當地的軍事行動則可能會擾亂黑海的貿易路線。美國諮詢公司A.T.Kearney合夥人Per Hong認為從長遠來看，若有更廣泛的入侵烏克蘭可能會對該國的農業部門造成很大損害，「這真的可能意味着小麥產量急劇下降，隨着農民逃離戰事，基礎設施和設備被摧毀，小麥出口或會大幅下降。」

市場現時最擔心的是，俄羅斯可能會封鎖烏克蘭黑海的港口以作施壓，而黑海是俄羅斯、烏克蘭、哈薩克、羅馬尼亞等國家糧食出口的主要運輸通道。假如西方對俄羅斯小麥出口實施禁運，恐對全球小麥市場造成極具破壞性的打擊。另外，俄羅斯也是世上主要的肥料生產國和出口國，任何供應減少都可能導致本已高企的化肥價格飆升，影響糧食產量並導致進一步的食品通脹。

市場擔心，俄烏局勢或影響黑海這個地區糧食出口的主要運輸通道。(Getty)

小麥為戰略物資 俄烏掌全球四分一

目前，小麥是大部份國家的主要糧食，故具有重要的戰略物資意義，而且小麥的國際貿易程度僅次於大豆，位居第二位。據2021年美國農業部的統計數據，俄羅斯和烏克蘭兩國共佔全球逾四分一小麥出口、約二成玉米出口和八成葵花油出口。俄羅斯現時是全球最大的小麥出口國，佔全球產量約10%和國際出口的16.9%；而烏克蘭則是第四大小麥出口國，佔11.6%份額。

至於玉米，去年全球玉米種植面積為2億公頃，總產量為12.1億噸。俄烏兩國的玉米產量佔全球總產量的5%，同時兩國均為玉米淨出口國，出口量佔全球18.8%。其中，俄羅斯玉米產量為1,500萬噸，佔全球總產量的1.2%；烏克蘭玉米產量為4,200萬噸，佔全球總產量3.5%。出口方面，俄羅斯玉米出口量為450萬噸，佔全球出口量的2.2%；烏克蘭的出口則佔國家玉米產量的八成，達3,350萬噸，佔全球總出口量16.4%，是僅次於美國、巴西、阿根廷的全球第四大玉米出口國。

烏克蘭是全球第四大玉米出口國，圖為當地玉米農夫。(Getty)

與此同時，烏克蘭還是主要的葵花籽油和大麥的生產國和出口國，是全球第一大葵花籽油出口國。有分析認為，假如危機進一步升級，將可能會在未來一段時間內擾亂全球主要的小麥和玉米出口，從而推高小麥、玉米，甚至大豆和食用油等的價格，還有消費者的食品成本。

由於是次衝突地區主要是烏克蘭東部，而這一地區正是該國的主要農業產區。從時間來看，玉米出口主要集中在每年的10月至翌年5月，故玉米的影響將更為明顯。此外，玉米價格上漲還會影響大豆價格，因兩者存在競爭農田的關係。在現時南美惡劣天氣下，大豆供應如今也在迅速收縮，意味着玉米和大豆或進一步漲價競爭。

中東地區嚴重依賴俄烏小麥、玉米的供應。(Getty)

重創中東和北非 亦波及中國？

從這場俄烏衝突可能引發的糧食供應危機中，最先或重創中東和北非，因當地是世上最大的小麥消費國，礙於氣候乾燥和水資源有限而要倚賴進口。埃及是小麥的主要進口國，從俄羅斯進口60%穀物，從烏克蘭進口也近30%。另據聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）的數據，黎巴嫩有55%的小麥進口來自烏克蘭，土耳其則有23%來自烏克蘭、62%來自俄羅斯。

中國亦可能受到影響。作為俄羅斯最大農產品出口國，中國去年上半年從俄國進口農產品總值經已達148億港元；中國2020年亦進口逾800萬噸烏克蘭玉米，相當於當年烏克蘭超過四分一的玉米產量。由於國內玉米近幾年處於緊張狀態，故會對國內的玉米價格造成一定影響。此外，中國去年64%的葵花籽油進口量來自烏克蘭，將對食用油的影響較大。

俄烏局勢或進一步影響全球食品價格。(Getty)

美國農業分析師Alex Smith表示，烏克蘭小麥對發展中國家是關鍵進口貨，對全球糧食安全威脅最大。烏克蘭過去20年成為世界主要糧倉之一，主要供應中東、非洲、東南亞。他指出超過14個國家有大量小麥消耗量依賴烏克蘭進口，包括飽受戰亂蹂躪的國家如黎巴嫩、利比亞和也門，俄烏衝突或令這些國家的社會境况更加不堪設想。

俄羅斯農產品諮詢公司SovEcon行政總裁Andrey Sizov亦指，根據俄羅斯於2014年併吞克里米亞時的數據來看，當時全球糧食價格因戰爭爆發飆升，單是小麥價格就上漲約20%，如今看來烏俄戰爭爆發只會讓全球糧食價格飆高情況惡化。

鑑於去年全球糧食價格經已攀升至10年來新高，去年更大漲28%，加上近年的全球供應鏈危機的情況，預計今年通漲或進一步惡化。在經過兩年新冠疫情，世界各地的經濟早已飽受損失，如今可負擔性成為全球關注的主要問題之一。假如黑海地區的穀物供應因兩國衝突進一步受到影響，相信全球食品價格飆升恐令通脹惡化，從而削弱全球經濟復甦，並會加重各國家庭財務負擔。