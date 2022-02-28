Elon Musk「星鏈」助烏克蘭守城96小時？

俄烏衝突持續，俄羅斯對烏實施網絡攻擊，癱瘓後者的網絡通訊，加上連日消息動搖烏克蘭軍心，協助俄軍迅速攻入首都基輔。美國太空探索科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）應烏方要求，以星鏈衛星系統（Starlink）協助烏克蘭，成為烏克蘭意外守住96小時的關鍵因素之一。



烏克蘭戰事持續，該國多地的通訊及互聯網服務先後遭網絡攻擊，加上有地面基站被炮火擊中而中斷。烏克蘭副總理費奧多羅夫（Mykhailo Fedorov）於26日在社交網站發文，請求馬斯克向烏克蘭提供星鏈衛星服務，馬斯克翌日早上回覆指，星鏈服務已在烏克蘭啟動，並正運送更多終端設備前往當地。

SpaceX旗下的星鏈計劃，是利用數以萬計的衛星提供覆蓋全球的快速互聯網服務，有助偏遠地區聯絡通訊。馬斯克上月中曾表示，SpaceX擁有1,469個運作中的星鏈衛星，另有272顆很快將進入運行軌道。

SpaceX的星鏈計劃令烏克蘭得以維持網絡服務。(Getty)

分析指出，烏克蘭境內網路服務受到俄國入侵的影響，特別是戰事最激烈的南部和東部地區。雖然部署衛星科技成本極高，卻能提供網路給生活在鄉村或光纖電纜及行動通訊基地台無法到達、難以提供服務的地區。當颶風或其他天災中斷通訊時，這項技術也能作為重要後盾。

早前，馬斯克亦曾以星鏈衛星協助受海嘯破壞的湯加恢復互聯網通訊。今年1月中，馬斯克在湯加火山爆發幾天後，因應該國唯一一條連接外界的電纜受破壞，於社交媒體上詢問該國是否願意接受星鏈終端以恢復網路連接。2月7日，斐濟總檢察長Aiyaz Sayed-Khaiyum在社交媒體上表示：「SpaceX團隊正在斐濟建立一個星鏈衛星地面站，以將湯加與世界重新連接起來。」

星鏈在上月湯加火山爆發後也曾協助當地恢復通訊。(Getty)

助力資訊戰「第二戰場」

星鏈在烏克蘭啟動十分關鍵。在俄烏軍事衝突於上周四展開之後，圍繞戰事的各種謠言消息滿天飛，讓外界一時間真假難辨。在戰爭期間，能否及時和有效地將有利於己方的資訊傳播開去，直接關係着國家的軍心和士氣，甚至最終能決定局勢的發展方向，故成為俄烏雙方的「第二戰場」。

而且，針對網絡攻擊和控制，不僅是為了獲取情報，還是癱瘓對方軍事指揮網絡，破壞交通、能源、電力、金融等基礎設施的重要武器，成為贏得戰爭的重要手段之一。憑着巨大的「網軍」優勢，亦是有指普京原先預期，俄羅斯對烏克蘭的戰爭「能在4日內結束」的重要原因之一。

事實上，此次俄羅斯首天閃電突擊1個多小時，就成功擊毀了烏克蘭大量軍事設施，說明俄羅斯的網路攻擊在初始階段就發揮了關鍵作用。不過，其後在星鏈的協助下，令烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在不受斷網的影響，不時發出帖文更新最新的情況，澄清虛假訊息之餘又透過手機直播，並持續為國人打氣，穩定軍心，不致於被俄方擅長的資訊戰所擾亂。

原本，據美國官員的預測，烏克蘭首都基輔最多只能撐96小時，就會被俄軍攻下。然而，在多日的頑強抵抗後，烏克蘭成功擋下俄軍幾波攻勢，澤倫斯基如今表示，烏克蘭已迎來至為關鍵的24小時。另一方面，雖然他已同意在烏克蘭與白羅斯交界、鄰近切爾諾貝爾的普里皮亞季河（Pripyat River）一帶與俄國進行談判。

普京快速攻烏的如意算盤未能打響。(Getty)

當然，烏克蘭成功守住關鍵96小時的原因不只星鏈的協助。據《衛報》指出，烏克蘭的頑強反抗與俄軍後勤出現問題都是主要原因，而且普京可能錯判情勢，造成俄羅斯如今深陷泥淖。俄烏交戰4天以來，俄羅斯在飛彈攻勢後雖然進行三面夾擊，但實質進展相當有限。

四天交戰以來，烏克蘭國防部指，俄方已有4300名士兵陣亡、近150輛坦克被摧毁。隨着軍事損失增加，克里姆林宮面臨的難題也只會越來越多。即便莫斯科未來幾日終究能拿下基輔，也難以在此建立像是頓涅茨克那樣的傀儡政權，大多數烏克蘭人也不會就此屈服，未來幾個月乃至於幾年問題依舊存在。

刻下，由於俄軍的火箭彈存量不足，軍工廠又因為關鍵原料短缺、供應鏈被斷而來不及生產。西方估計烏克蘭只要能拖住俄軍10天，在缺乏資金（據稱一天軍費就要200億美元）、缺乏資源和武器的情況下，莫斯科不得不從軍事衝突轉為外交談判。