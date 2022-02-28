歐洲70年來最嚴重難民危機？　500萬烏克蘭人恐逃離國家

在俄烏戰情持續，周邊歐洲多國開門迎接烏克蘭難民。聯合國難民署通報，俄軍行動展開至今經已迫使超過36.8萬人逃離烏克蘭，且還在不斷上升；由於18到60歲男性不得出境，多數家庭都被迫拆散。聯合國還預計，這場戰爭可能導致多達500萬烏克蘭人逃往國外，恐將引發歐洲70多年來最嚴重的難民危機。



作為烏克蘭西側最大的國家，波蘭預計將成為烏難民外逃的主要目的地。據波蘭政府的估計，自俄軍於24日揮軍烏克蘭以來，經已有逾20萬名難民搭乘汽車或火車湧入該國，還有人以步行方式逃難。此外，部分烏克蘭難民則選擇前往摩爾多瓦（Moldavia）、匈牙利、斯洛伐克及羅馬尼亞等鄰國躲避戰火。

連一向對外來移民說不的匈牙利，亦罕有地張開友誼之手接納烏克蘭難民。總理歐爾班（Viktor Orbán）日前表示，在俄羅斯攻入烏克蘭後，匈牙利或將近來約60萬名難民，國家已經做好了迎接入境人數增加的準備。他說：「我們必須預計越來越多的烏克蘭公民抵達匈牙利並可能申請難民身份，我們準備為他們提供服務，相信我們將能夠快速有效地應對這一挑戰。」

烏克蘭局勢：2022年2月27日，羅馬尼亞邊境一名救援服務員向逃離衝突的烏克蘭難民分發食品袋。（AP）

至於羅馬尼亞，數以萬計的烏克蘭人經已越過邊境，包括許多帶着孩子的婦女。邊境城市錫蓋圖馬爾馬切伊（Sighetul Marmatiei）市長Vasile Moldovan指出：「他們中的大多數人都在詢問如何前往波蘭或捷克」。據羅馬尼亞國防部長Vasile Dîncu表示，羅馬尼亞計劃在邊境沿線的六七個地區安置潛在的難民，他強調：「我們已準備好應對俄軍攻入烏克蘭的連鎖效應」。

為疏散更多難民，德國鐵路營運商於27日表示，將開始針對從波蘭進入德國的難民提供免費火車載運服務。該鐵路公司指出，目前每日都有最多6班火車從波蘭開往德國，但該公司正準備「在短時間內」增加運量。

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「要走的不應是我，而是俄羅斯人」

而在烏克蘭接壤多個鄰國的邊境地區，不時見到長長的人龍和車龍，準備逃離烏克蘭。有被迫與家人分離的烏克蘭難民聲淚俱下，表示：「我跪拜一下俄羅斯，請你們的士兵離開我們的國家，我也是一位母親，不希望自己的孩子喪命。」還有一位父親因為無法出境，只好將子兒女託付給陌生人，他們的母親幾小時後從意大利趕來，跟他們相擁而泣。

其中，在匈牙利與烏克蘭接壤的140公里長的邊境上，五個過境站皆大排長龍。一位從烏克蘭西部地區外喀爾巴阡州（Zakarpattia Oblast）打算逃到匈牙利的難民表示：「我們不想經歷東部的人所正在經歷的事情──醒來時會聽到警報響起和俄軍轟炸自己的城市。」另一名打算逃避徵召入伍的難民則表示，他計劃暫時投靠匈牙利東部的朋友，「我有妻子和年幼的孩子，我不希望她在沒有父親的情況下長大。」

烏克蘭局：有不少人也誓言決不離開烏克蘭。(AP)

另一方面，也有不少人誓言決不離開烏克蘭。「這是我的城市、我的家鄉、我的國家，要走的不應是我，而是俄羅斯人」。33 歲的烏克蘭醫生Bogdan Khmenitsky則從匈牙利邊境邊境拖着行李，準備前往基輔，他表示：「國家的情況很糟糕，我的朋友和家人正在離開基輔和其他城市前往邊境，因此我決定縮短布達佩斯參加醫學會議的行程，回烏克蘭提供幫助。」

歐盟或啟動特別保障機制？

面對烏克蘭難民危機，歐盟危機管理專員Janez Lenarcic於27日表示，俄羅斯對烏克蘭的戰爭可能導致超過700萬人流離失所，400至500萬人要逃離國家，約1,800萬人需要人道支援。他坦言：「我們正目睹可能成為我們歐洲大陸多年來最大的人道主義危機」。

歐盟內政事務專員Ylva Johansson呼籲成員國，啟動20年前設立的特別保障機制，協助處理今次難民危機，她相信離開家園的烏克蘭人會繼續增加，有可能達數百萬，需要做好準備。 有關機制在前南斯拉夫內戰時期設立，惟從未啟動。根據機制，歐盟成員國可以在一段時間內，為逃避戰火的難民發出居住證，提供住宿、工作機會及醫療、兒童亦可接受教育。

Johansson呼籲成員國，啟動20年前設立的特別保障機制。(Getty)

除了歐盟外，美國、英國、加拿大等國家也預期或將迎來大量烏克蘭難民。不過，《紐約時報》指出，目前美國不太可能增加其難民接收計畫分給歐洲人的配額。按照華盛頓本財政年度計畫接收12.5萬難民，其中分給歐洲和中亞的名額為1萬人。

不過，鑑於2015年才爆發歐洲難民危機，從中東、非洲和南亞等地經地中海及巴爾幹半島進入歐盟國家尋求居留的移民或難民大量湧入歐洲各國，令這些國家接收數以百萬計的難民，經已承受巨大的壓力。更何況，目前大約還有多達1.5萬來自伊拉克、敘利亞、阿富汗等中東難民集結在歐盟邊境，包括波蘭、立陶宛與拉脫維亞國境。波蘭近日更開始建圍牆，阻止移民從白羅斯入境。

面對如今歐洲可能70多年來最嚴重的難民危機，敍利亞等中東北非戰亂，過去十年已令一眾歐洲國家超出接收負荷，不少國內對移民問題民怨日增，好不容易才開始平伏。上述國家對難民的聲援和接收承諾，日後是否真的實現或需繼續觀察和關注。