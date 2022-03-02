烏克蘭局勢｜排長龍參軍、捐血　國民團結下的爆疫憂患

俄羅斯外交部前副部長費多羅夫（Andrei Fedorov）於日前表示，未來幾天將是俄軍在烏克蘭軍事行動的關鍵，因總統普京最初的命令是在3月2日前取得勝利。在預料面臨更猛烈攻勢的情況下，國民生活縱然一夜間變天，惟他們卻是異常團結，排隊參軍、捐血、運送物資。

但加上疫情，烏克蘭的醫療系統經已告急，大多數醫院的氧氣儲備恐怕很快耗盡，有專家警告烏克蘭面臨公共衛生威脅，「疫情總是伴隨着戰爭到來」。



自俄軍攻入烏克蘭以來，不少烏克蘭民眾經已逃離家園，走到西部城市或離開國家。其中在西部利沃夫市（Lviv），近日由全國各地而來的人紛紛抵達，有的打算經由該巿前往歐洲。乍看之下，在這裏狹窄的街道、歷史建築、咖啡店和繁忙的街道景象如昔。但每當刺耳的空襲警報響起，街上的人均大為緊張、趕忙找掩護的場所，而櫃員機或捐血中心排隊的人也會霎時驚惶失措。

與此同時，越來越多的居民自願走上戰場。自戰爭上周四展開以來，不少人排隊報名參與民兵和義工的工作。利沃夫居民Dmytro向《德國之聲》表示：「從我來到這裡參與民兵的一刻開始，我感覺好多了，單單留在家裏關注事件是很難的。我想知道如何用機關槍射擊，坐在家裏簡直沒有男子氣概。」

不少利沃市居民參與民兵和義工的工作，幫助保衛家園，圖為2月28日利沃市的民兵義工準備情況。(AP)

國難當前，不少烏克蘭民眾已開始拋開生死。本身是設計師的Vyacheslav Mordik也決定加入烏克蘭武裝部隊，「民兵有很大的需求，也有許多人想加入，包括我身邊的熟人。」他補充說：「我不想在其他人捍衛國家和自由時，我選擇袖手旁觀。」

也有當地人表示：「我不希望佔領者來到這裡，也不希望有破壞行為，但相信戰爭仍會持續。我認為其他城市的人也會這樣做。」這些民兵義工坦言不僅會保衛自己的家鄉城市，還會在必要時去增援其他城市。

除了參與民兵義工，也有不少人幫忙捐血，給受傷的士兵救治之用。(AP)

排長龍捐血、租金飆升

除了不少烏克蘭人趕赴戰場保衛家園外，還有許多人以其他的方式為國家出一份力。利沃市的捐血中心經常出現長長的人龍，他們希望為受傷的士兵提供必需的血液，以便治療傷勢。

有捐血站義工表示，很開心見到這麼多人出來捐血，同時為他們感到自豪，「中心開門只有半小時，就有100人排隊等候，這經已是我們每日所能處理的人數上限。」不過，他們暫時拒絕女性捐血，一方面以為日後作預留之用，另一方面因女性每兩個月才能捐一次血。

民眾擠在狹小的環境，加上缺水、食物和良好的衛生，恐引公共衛生問題，圖為2月28日利沃火車站等候火車離開的民眾。(AP)

醫療崩潰恐加劇新冠疫情

在國民團結起來的同時，烏克蘭卻可能面臨另一個隱憂。有公共衛生專家擔心，戰爭和疫情總是如影隨形，大批烏克蘭人逃到鄰國，東歐地區除了面臨人道主義和難民危機，烏克蘭的戰事衝突可能引發新冠病毒、脊髓灰質炎和其他疾病的爆發，加上當地醫院的物資即將告罄，不少醫療人員和病人均逃到臨時避難所，或加劇疫情傳播。

根據牛津大學的Our World in Data 數據追蹤項目，只有三分之一的烏克蘭人至少接種過一劑新冠病毒疫苗，接種比例遠低於西歐國家。

現時，在烏克蘭西部城市的主要火車站內，擠滿了流離失所的國民，難民乘坐火車前往波蘭等歐洲國家，這些人群中很少有人佩戴口罩，有機會在歐洲爆發新一波新冠疫情。目前有最多烏克蘭難民入境的波蘭，當局已經放棄了對這些難民進行冠狀病毒檢測和一切檢疫要求。

烏克蘭醫院面臨崩潰，圖為2月28日基輔一間兒童醫院。(Getty)

當地的醫院亦面臨壓力，關鍵的醫療用品正在耗盡。世衛組織近日的一份聲明指出：「大多數醫院可能會在接下來的24小時內耗盡他們的氧氣儲備，有些則已經用完了，這將使成千上萬的生命處於危險之中。」

愛爾蘭全球健康學者Máire Connolly亦指，烏克蘭正面對雙重危機，她不僅擔心新冠疫情的威脅，還擔心小兒麻痺症的爆發的威脅，而且在當前衝突期間肺結核也可能會捲土重來。「正如我們多年來在戰爭中看到的那樣，病毒和細菌樂於利用那些人類處於壓力之下的情況，戰爭難民在擠迫的環境，加上缺乏足夠的食水、食物和衛生的情況，這些因素增加了瘟疫爆發的風險。」