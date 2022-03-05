烏克蘭癌症病童缺藥　全國兒童醫院須緊急撤離

俄羅斯持續攻入烏克蘭，多個城市遭到俄軍轟炸包圍。其中，在北部大城車尼哥夫（Chernihiv），俄烏兩軍在這座城市激戰，而當地一間兒童醫院的年幼患癌兒童雖正努力與病魔搏鬥，惟醫院內的醫療物資如止痛藥等也都即將告罄，有醫院內的義工坦言：「不知如何生存下去」，呼籲國際社會引出援手。類似情況還在烏克蘭全國多地上演，情況令人關注。



車尼哥夫是位於烏克蘭北部的古城，為車尼哥夫州首府，人口約28.5萬。距離首都基輔（Kyiv）東北約145公里，位處在通往白羅斯邊境的路上。日前，當地被俄軍包圍，包括住宅區、幼稚園、商舖市場等平民區的位置遭到砲轟。地方首長Viacheslav Chaus於社交媒體發文，表示為保衛這座城市，所有進出的道路均佈滿炸藥。

受砲擊的還包括一間兒童醫院，院內腫瘤科義工Serhiy Zosimenko表示：「一枚砲彈兩日前擊中距離我們醫院200公尺的地方，是一枚火箭砲。」該醫院目前最大的問題是物資短缺，由於出入的道路均佈滿地雷，無法補給，醫院如今的物資也即將耗盡，包括病人必需的止痛藥。

車尼哥夫兒童醫院正緊張呼籲國際社會引出援手。(網上圖片)

院內現時至少有11名兒童被困，包括一名患有霍奇金淋巴瘤的孩子，其他大多數則是白血病患者。雖然當地藥房和其他商店紛紛向醫院捐款，惟病童急需的物品如止痛藥仍供不應求，食物也變得緊張。Zosimenko表示：「當人患上癌症時，他們需要大量的止痛藥，而我們只剩下八小瓶嗎啡和其他止痛藥。」

此外，該醫院由於未有為戰爭情況做好準備，地下防空洞的環境不堪，難以讓人棲身，故他們睡在醫院一樓，每當空襲到來才跑到地下室躲避。他們正緊急改善防空洞的環境，包括為牆壁塗上灰泥、鋪上合適地板、安裝照明設備，以及安放床舖等。

車尼哥夫連日遭砲轟，圖為2月28日當地的衛星圖片。（AP）

Zosimenko表示：「每個人都很累了，尤其是醫護人員，他們過去一星期沒正常睡覺，每日都只小睡2、3個小時。」留在醫院裡的醫護人員還承受了額外的壓力，因為醫院一些工作人員選擇與家人待在家裏。

「準備好犧牲生命保護病童」

作為慈善機構Evum的義工，Zosimenko的職責包括協助11名癌症病童、病患父母和相關的醫生。在戰事爆發之前，他的主要工作是採購用品，如今他則是不斷四出尋找食物與急需的藥物，還有收集建材以改善醫院地下防空洞的環境。

幸而在當前的戰亂環境，烏克蘭民眾展現出的群眾精神讓他感動不已。每次他去到建材舖、藥房、超市購買物資，店主都不收他的錢，並對他說「只要照顧好那些孩子就好」。Zosimenko坦言：「我知道自己生活在世上最美好的國家，4,000萬人關心他們不認識的人。」

不少烏克蘭醫院的環境狀況不堪，不單缺水缺電，還缺乏食品和醫療物資，圖為2月28日基輔一間兒童醫院地庫。(AP)

不過，面對醫院異常艱難的情況，Zosimenko希望請求國際社會伸出援手，協助這些患病兒童逃離戰區。他還坦言如果有必要，還將會準備加入戰鬥保衛家園。現時，他已拿起步槍，與部份病童父親成立保護小隊。他表示：「每次來到櫃前看到自己的步槍，都會想起過去幾天發生的事，讓我感到壓力。我再次記起有人在我的國家發動戰爭，如果我在未來兩周還沒死在這裡，將會是個奇蹟。」他自己準備好犧牲性命，只是不願這些孩子也要犧牲。

要轉移病童現時並不容易，圖為上月26日基輔一輛救護車被烏軍軍車阻擋。(AP)

唯一出路：直升機

雖然，現時波蘭與斯洛伐克已有醫院同意接收並免費治療這些病童，惟問題是這些癌症病童在戰火下無法撤離。車尼哥夫現時在俄軍重重圍困下，唯一的出路是乘坐直升機離開，當地政府指更俄軍已在城巿所有出入口埋下地雷。Zosimenko指出：「問題是我們無法由地面疏散孩子，我們只能透過飛機疏散他們。」

「我們不知道還有多少時間，也不知道如何在這裏生存下去，這太不真實了，我們經已沒有別的資源了。」Zosimenko補充說：「我們盡可能向病童講解情況，他們了解外面正發生的事，但知道自己並不孤單。」

部份醫院有盡量告知病童國家的情況，而他們亦知道自己並不孤單，圖為2月28日一名癌童家長於基輔兒童醫院內陪伴子女。(AP)

其實，類似車尼哥夫的情況在烏克蘭各地也正在發生。例如，首都基輔最大兒童醫院Okhmatdyt內，許多正在防空洞避難的癌症兒童情況同樣堪虞。當地醫生警告，這些病童若不是被炸死，就會在療程中斷下病死，唯一的出路就是轉移至專科醫院繼續療程。

由於許多醫院現時缺乏醫療物資，醫護人員只能給予癌症病童基本的化療。醫生Lesia Lysytsia向美媒表示，這些病童原本在抗癌所受苦已更多，加上身體情況不能等，假如療程因戰事而長時間中斷，他們就會病死。現時，當地已有病童出現貧血症狀，但由於缺乏醫療物資，醫生唯有被迫安排父母直接輸血給患癌子女。

邊境局勢緊張，病童過境也不容易，圖為3月3日基輔火車站外停低的車輛上，一名女孩向窗外張望。(AP)

在西部城市利沃夫（Lviv）的病童則較幸運，當地醫院的藥物庫存等醫療物資較充足，環境也較安全，之後更可把病童送往鄰國波蘭。雖然基輔有醫院希望將病童轉移至當地就醫，惟情況十分困難，有醫生擔心中途會遇上炮彈攻擊。

醫生Julia Nogovitsyna表示，邊境的局勢同樣緊張，很多滯留難民不滿遲遲未能前往波蘭等地，便遷怒於經過的車輛，有載著病童的汽車被擲石，「有醫生陪同一名病人乘車，幸而有警車護送，否則他們『打尖』通過邊防站可能被人『撕開』」。

如今唯一盼望是俄烏談判中提出的「人道主義走廊」能馬上設立，兩軍盡快停火，讓救援物資可運送到當地救人。