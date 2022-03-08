國際婦女節│女力抬頭：保家衛國的烏克蘭娘子軍

烏克蘭戰事仍然持續，許多烏克蘭民眾先後已逃到鄰國躲避，當局更要求18到60歲的男性留下來抵抗俄羅斯軍隊。另一方面，不少婦女縱然未有被迫留下來，卻自願拿起武器走上戰事，不少更是在前線作戰保衛國家，擔任諸如狙擊手、戰鬥醫務人員和士兵，在危難時刻保衛家園，以至獨力帶着老人、孩子逃亡的婦女，展現出「巾幗不讓鬚眉」的精神。趁着今天國際婦女節，向勇敢的婦女致敬。



37 歲的Iryna Rybakova原本是非政府組織透明國際（Transparency International）的前公關經理，現在擔任烏克蘭武裝部隊的初級中士，戰事爆發前一直在位於烏克蘭東部的軍事基地做準備。

去年12月，Rybakova本應與一批烏克蘭婦女前往美國出席一項退伍軍人獎學金的活動，但因應俄羅斯的軍事部署，被召回基地進行緊急演習，旨在阻止俄羅斯的進攻，期間還曾在前線與俄羅斯支持的武裝部隊發生過衝突。她表示：「敵人的侵略使我們更加團結，我們每個人都準備好了。」

有不少烏克蘭女性自願拿起武器上戰場，圖為去年8月基輔閱兵儀式上持武器女兵。(VCG)

除了主動參軍的女兵外，也有不少人是自願拿起武器上戰場。烏克蘭議員盧蒂克（Kira Rudik）便是其中一人，她說：「當俄羅斯向烏克蘭宣戰時，就是我決定武裝自己和拿起武器的時候。在過去的數日中，我一直在努力學習使用它。」她早前在Twitter上載攜帶武器的照片後迅間爆紅。

曾代表烏克蘭參加國際萬國小姐選美的蕾娜（Anastasia Lenna），亦於Instagram上傳自己全副武裝的照片和練槍影片，同樣巾幗不讓鬚眉，她更寫道：「入侵者將陣亡在我們的土地上」、「全世界都將見證」。另一位烏克蘭婦女則留在基輔郊區，為士兵和民眾供應麵包。她表示：「我們決定為士兵烘焙麵包，有需要我們的時候就應該幫助他們。」

Told @RaiNews my story - and the story of my country. #Ukraine. The country that is still standing to one of the strongest armies in the world.https://t.co/sJL8nQlu2b — Kira Rudik (@kiraincongress) March 6, 2022

還有一名烏克蘭婦女說：

我在幫丈夫收拾行裝準備上戰場，例如T恤、內衣和武器等。然後我想，既然他要去打仗，不如我也一同去，所以我們如今一起在前線。

早前，烏克蘭第一夫人歐琳娜（Olena Zelenska）也特意於其Instagram上傳了好幾張圖片，特寫烏克蘭女兵，以及參與救援、醫治等前線工作的女性，向她們致敬，並說：「我不會驚慌或哭泣，我會保持冷靜與自信，我的孩子們正在看著我，我會與他們站在一起，與我的丈夫一起，與你們在一起，我愛你們，我愛烏克蘭。」

有部份烏克蘭伴侶一同上戰場保衛家園，圖為3月6日烏軍一對士兵的婚禮。(AP)

上述這些女性皆顯示出烏克蘭上下一心，在戰爭面前不分性別，可說展現了何謂「婦女能頂半邊天」。

佔軍隊服役15% 如今更高

目前，在烏克蘭軍隊服役的女性大約有32,000人。自從2014烏克蘭東部的親俄叛亂引發軍事衝突以來，烏東地區戰火不斷。烏克蘭軍方於是著手改革原先積弱不振的國家軍隊，並出現了翻天覆地的轉變，女性不僅令部隊恢復生氣，尤其是軍事改革後不再限制她們在軍中擔當的角色，使她們能擔任62種不同的戰鬥角色，讓更多的女人願意參軍，如今約占軍事人員總數的15%。

隨着烏俄局勢近期不斷升級，基輔當局已於去年12月頒布最新法令，要求18至60歲、特定職業且身體健全的全國女性登記參與徵兵，為可能爆發的全面戰爭做足動員準備，預計現時最新的烏克蘭女性參軍的比例會更高。

2 月28日，烏克蘭伊萬諾-弗蘭科夫斯克一名女子參加基本軍事訓練。（Getty）

研究性別和戰爭的英國學者Jenny Mathers表示：

當你向女性開放兵役時，就像在說時代真的很絕望，即使是女性也必須戰鬥。這可說是一種心理和象徵性的變化。

除了烏克蘭外，以色列在長期受到強大鄰國威脅下，同樣允許女性與男性一起被徵召入伍。此外，英國陸軍於2018年也終允許女性擔任所有戰鬥角色，而美國軍方更在2015年向女性開放了所有此類職位。有美國官員認為，俄羅斯攻打烏克蘭期間，烏克蘭的女性軍人將扮演一個重要角色。無論是在正規軍還是由兼職士兵組成的新的領土防禦部隊，都在國防中發揮着關鍵作用，且較過去八年都來得重要。

2月5日，烏克蘭基輔一個非政府組織為婦女舉辦生存培訓班，學員期間練習自衛技術。（Getty）

艱辛的女性參軍路？

雖說不少烏克蘭女性自2014年便拿起武器走到戰場上作戰，然而由於當時軍方並未正式聘用女性擔任這些職位，故此她們從未在軍事記錄中被列為正式的士兵，也不會列明她們擔任過狙擊手、戰鬥軍醫和士兵等崗位。相反，軍方的記錄顯示她們為裁縫、廚師或清潔工。也就是說，雖然她們與男性在前線一同戰鬥，同樣收獲身心上傷痕卻無法獲得相同的認可和支持。

其實，在2017年烏克蘭政府正式開放女性加入各種戰鬥崗位前，大多數軍方高層一直忽視女性在烏克蘭軍隊的重要性，許多女性官兵甚至只能組成所謂的「隱形部隊」（invisible battalion），默默地保衛家園。

國家爆發戰爭，逃離烏克蘭母親們都需獨力保護及照顧孩子，同樣勇敢非常。（AP）

例如，初級中士的Andriana Susak表示，2014年當烏克蘭軍隊試圖從親俄勢力手中奪回烏東小鎮夏斯季耶（Shchastia）時，她就曾因性別而遭指揮官拒絕加入作戰。一心想要保衛家園的她，唯有在行動時戴上只露出眼睛和少許臉孔的巴拉克拉瓦頭套（balaclava）隱藏性別。她憶述：「當時我們的部隊尚未準備好，所以需要我們這種志願者。」

儘管當時軍方的法律限制頗多，但仍然有成千上萬的女性積極投入作戰，或以平民志願者的身分，把補給物資送往前線。

幸而，2017年上映的一部講述「隱形部隊」的記錄片扭轉了情況。該片描述了在烏克蘭軍隊中戰鬥但尚未獲得官方認可的六名女士兵和退伍軍人，片中還講述了其他女性在服役後與生活中揮之不去的創傷作鬥爭。她們表達了希望獲得軍事生涯和福利，並爭取在歷史上的正當地位。同年，烏克蘭軍方才正式開放讓女性參軍。

在這次俄烏衝突爆發之前，不少婦女接受武裝訓練、自衛及生存訓練，以應付衝突可能一觸即發。令人傷感的是，這一日果然來臨，除了留守戰場的女兵及救援人員，其他婦女被迫與丈夫、兒子分離，還要擔起逃命、保衛家人和子女的重任。