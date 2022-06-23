無國界醫生：烏克蘭平民遭受不分青紅皂白的攻擊

在3月31日至6月6日期間，組織用列車把 653 名病人從烏克蘭東部受戰爭影響的地區，撤離到其他較安全地區的醫院。在 20 至 30 小時的車程中，護士和醫生監測病人情況，並提供護理以穩定他們的情況。很多人與組織的員工分享了他們的悲慘經歷。

圖、文：無國界醫生



經無國界醫生醫療轉介列車上撤離的病人，其醫療數據和親身記述顯示烏克蘭戰爭置區分和保護平民的工作於不顧。列車上超過四成的戰傷者是有爆炸傷口、創傷性截肢 、炮彈碎片傷口和槍傷的長者和兒童。無國界醫生指出，這反映出參戰方不尊重對平民的保護，嚴重違反國際人道法。

無國界醫生緊急項目統籌施托康（Christopher Stokes） 說：「我們病人的傷口和他們講述的故事，毫無疑問地說明這場戰爭不分青紅皂白的暴力，對平民造成的痛苦程度令人震驚。我們醫療列車上的很多病人，都因軍事攻擊殃及平民住宅區而受傷。雖然我們無法明確指出以平民為攻擊目標的意圖，但在多個人口稠密地區中一致使用重型武器的決定，意味著平民因此而被殺害和受傷勢難避免。」

在從烏克蘭東部的波克羅夫斯克（Pokvrosk）到烏克蘭西部的利沃夫（Lviv）的旅程中，無國界醫生醫療列車的重症監護室（ICU）內的醫療團隊監測並穩定一名受戰爭重創的病人。（無國界醫生）

無國界醫生從病人的敘述中找出幾個一致且悲慘的主軸：

• 平民在撤離時遭到槍擊，或在試圖離開戰區時遭到襲擊；

• 狂轟濫炸令在住宅區中居住和避難的居民死亡和致殘；

• 長者遭到殘酷對待和直接攻擊，而發動攻擊的部隊完全無視他們特別脆弱的狀態；以及

• 傷口通常大面積且駭人，並似乎無差別地影響男女老幼。

無國界醫生醫療列車上的一名醫生在從烏克蘭東部的波克羅斯克（Pokvrosk）到烏克蘭西部的利沃夫（Lviv）的旅程中，檢查一名老年戰爭傷員的生命跡象。（無國界醫生）

轉介到列車上的人大多是長期住院或近期因戰傷而需要術後護理的病人。 兩個多月以來，在無國界醫生醫療列車所運送和提供護理的600多名病人中，有355人直接因戰爭受傷。這些病人中的絕大多數均遭炸傷。有戰爭相關創傷的病人，當中11%年齡小於18歲，30%年齡大於60 歲。

一位來自頓涅茨克地區利曼（Lyman, Donetsk region）的92歲婦女憶述：「爆炸發生時，我正前往廁所。 我失去了知覺並跌倒。醒來後臉上全是乾涸的血跡。當我跌倒時，我的手臂有一個開放性骨折的傷口，我的鼻骨也摔斷了。 我獨自一人，十分痛苦；我尖叫求助，但沒有人聽見。 後來，一名義工找到了我，並花了兩日嘗試召叫一輛救護車把我送進醫院。」

在烏克蘭東部的波克羅夫斯克（Pokrovsk），無國界醫生團隊準備登上無國界醫生的醫療列車，並將戰爭中受傷和患病的病人運送到烏克蘭西部的醫院。（無國界醫生）

戰爭相關的創傷個案有73%為爆炸傷的，當中20% 由炮彈碎片或槍擊造成，其餘由其他暴力事件造成。超過10% 的戰傷病人失去了至少一隻手或腳，而最小的病人只有6歲。

列車上的無國界醫生病人及其照顧者，講述了兒童和成年男女所經歷的那些難以想像的故事——他們被困於戰爭中、在避難處遭到轟炸、在撤離過程中遭到攻擊，以及被爆炸、炸彈、槍擊或地雷和炮彈碎片造成嚴重傷害。一些病人指在自己家中受傷， 其他人則在試圖前往更安全的地區時遭到猛烈炮火攻擊。被問到誰應該對他們的傷害負責時，與我們交談的大多數病人都指向俄羅斯和獲俄羅斯支援的軍隊。

無國界醫生醫療隊的項目協調員Yasser Kamaledin，為無國界醫生醫療列車上的戰傷員和病人的登車和運輸做準備，然後將他們運往烏克蘭西部的醫院。（無國界醫生）

無國界醫生主席德拉格斯醫生（Dr Bertrand Draguez）說：「與所有衝突一樣，無國界醫生呼籲所有武裝組織尊重國際人道法，遵從保護平民和民用基礎設施的義務，讓人們逃到安全的地方，並讓生病和受傷病人安全及時撤離。 此外，我們呼籲讓人道救援組織通行，向不論身在何處的人們提供援助。我們在烏克蘭最低限度也看到平民遭受不分青紅皂白的攻擊，因此我們特別作出緊急呼籲。」

無國界醫生於 1999 年首次在烏克蘭工作。自 2022 年 2 月 24 日起，我們已大幅度擴大和調整我們的活動，以應對烏克蘭戰爭造成的需求。這包括一個醫療轉介列車，接載從東部前線附近的醫院所接收或準備接收的剛受傷的病人，並將他們轉移到該國西部的醫院，讓他們繼續接受治療。組織與烏克蘭衛生部和烏克蘭鐵路公司合作營運該醫療列車。 3 月 31 日至 6 月 6 日期間，組織以列車運送了 653 名病人並為他們提供護理。



在東部和南部，無國界醫生也營運救護車轉介系統。雖然組織在烏克蘭東部和南部受激烈戰爭影響的地區，以及在轉介列車上提供醫療援助，但我們無法直接進入大多數病人來自的地方和戰況最慘烈的地方。無國界醫生還為流徙到烏克蘭其他地區的人提供醫療和人道援助，包括提供心理健康護理、治療性暴力倖存者、開設流動診所以及向醫院捐贈醫療及其他物資。外科醫療隊也在東部和南部的醫院提供協助，而組織亦同時提供這些醫院之間的救護車轉介服務。我們的團隊還向身處鄰國白俄羅斯、波蘭、俄羅斯和斯洛伐克的烏克蘭人提供人道援助。

