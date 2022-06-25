墮胎權｜後羅訴韋德時代？　美國貧與富女性的兩種命運

1973年，一位化名「羅（Roe）」的德州女性起訴地區檢察官的案件，正等待聯邦最高法院判決。這名未婚且失業的年輕美國女子，於1969年第三次懷孕，但被德州法律禁止墮胎，最終一路上訴至最高法院。

近半個世紀以來，「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）被普遍視為美國墮胎合法化的里程碑案件，其賦予女性的墮胎權大大促進了女性受教育程度，以及提高就業和社會地位。惟本月24日美國最高法院大法官以6對3比數推翻了該案，結束憲法上保障墮胎權的裁定。儘管美國不會在全國範圍內出現墮胎禁令，但相信受共和黨主政州份墮胎禁令影響的女性，尤其是貧窮和少數族裔，將成為最大的受害者。在墮胎權益之爭下，一個由貧富、種族之差所形成的社會裂痕恐將進一步加深。



早於今年5月，美國政治新聞網站POLITICO披露的最高法院意見草案已讓許多美國女性感到恐懼或會成真。保守派大法官阿利托（Samuel Alito）於草案中稱，羅訴韋德案的裁決是一個「嚴重錯誤」，判決援引憲法第14修正案對個人私隱的保護確立墮胎權為憲法權利，規定各州政府不可在胎兒具有體外存活能力前（約為24周前後）對墮胎進行限制或規管，除非是以保護女性健康為目的的規管。判決被推翻後，各州將自行決定是否限制以及在多大程度上限制墮胎，由此可衍生成保守與進步派州份的分野，而貧窮和有色人種女性恐將受影響至深。

總統拜登（Joe Biden）對判決表示失望，形容這會導致美國的婦女健康和生命受到威脅。他在最高法院頒下判詞後不久發表全國講話，指最高法院推翻羅伊訴韋德案是犯下沉重錯誤，故意奪走對不少美國民眾十分基本的憲法權利，認為這是法院及整個國家悲慘的一天。他還表示這次判決導致憲法的保障失效後，全國婦女的健康及生命面對風險，令國家倒退150年。

2022年5月5日，反對墮胎權人士在美國最高法院大樓前禱告。（Getty）

據美國墮胎權倡議和研究機構的早前預測，若最高法院最終決定直接推翻羅訴韋德案，美國50個州中將約有半數可能大幅限制或幾乎徹底禁止墮胎，而且各州在界定合法性的孕期、量刑以及例外情形等的規定上將有所差異。古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）的推測顯示，​13個州將實行類似於德州「心跳法案」的6周禁令；亞拉巴馬、阿肯色、路易斯安那、俄克拉何馬和猶他等5州則將幾乎全面禁止墮胎。這些州份中，由於有13個州已經設有「觸發法」（trigger law），一旦最高法院最終決定直接推翻案件，這些州份將迅速推行更嚴苛的墮胎法。

跨州墮胎：「荒漠」與「綠洲」之間

隨着近半數州份禁止墮胎，跨州墮胎將成為必然。位於伊利諾伊州的芝加哥墮胎資金（Chicago Abortion Fund），自1985年以來便一直在為州內外的女性提供墮胎援助。該組織理事會聯合主席Chitra Panjabi對《香港01》表示：「我們幾乎像是中西部地區的一個綠洲」。多年來，伊利諾伊州是美國中西部少有保護墮胎權的州份，周邊的威斯康星、密歇根、艾奧瓦州等，或對孕期要求較高、或是額外設置等候時間和醫療條件障礙。

2022年5月14日，成千上萬的墮胎權利示威者在伊利諾伊州芝加哥遊行，經過一家計劃生育診所、高呼支持，診所的工作人員情緒激動。隨着民眾對最高法院泄露的意見草案越來越關注，全國各地正上演示威遊行。(Getty)

Panjabi的機構每月平均會接到500個求助電話，約80%來自其他州份、尤其是周邊中西部州份的女性。而自從去年德州通過所謂「心跳法案」的限制性法案、禁止州內孕期超過6周的所有墮胎手術後，更有人自德州遠道而來。

儘管不同關注墮胎權組織在個別州份的立法預判上有出入，惟總體來看，開放墮胎權的州份將集中在西部沿海及東北部，而廣大的中部、中西部及南方州份將只有少數對墮胎權予以保護——包括內達華州、明尼蘇達州、科羅拉多州等——這些州份在未來很可能像芝加哥一樣成為墮胎「綠洲」，吸引來自全國的女性前往。

箇中原因，是因為墮胎的費用其實並不低：懷孕10周時的墮胎費用約為500美元（約合3,920港元），第20周時費用中位數達到1,195美元（約合9,380港元），再延後的話收費可高達數千美元。由於1976年國會通過的《海德修正案》（Hyde Amendment）禁止聯邦醫療資金（包括為低收入人士提供的醫療補助） 資助墮胎服務，數據顯示半數以上的患者需要獨自承擔墮胎費用。然而，有墮胎需求的往往就是那些難以負擔服務的低收入人士，部份人更要變賣「砂煲罌罉」來支付墮胎的費用。據古特馬赫研究所2014年的一項調查顯示，進行墮胎的女性中約有一半生活在貧困線以下。

若需要前往其他州份，旅途的開銷很可能更高，還有請假、如何照顧留在家中的子女等問題。芝加哥墮胎資金及全國許多類似的組織因此會安排並提供油費、機票、長途巴士費用，還有因路途遙遠需沿途下榻的酒店費，甚至是給孩子的託管費。有時候墮胎婦女或選擇與親友同行，惟Chitra坦言機構並不總能資助其他人的旅途開銷。

有錢人總能獲得墮胎服務。他們可以離開所在的州份飛去伊利諾伊或加州，也無需擔心能否負擔得起酒店、交通等費用，惟對於那些低收入者、有色人種和移民來說，墮胎將變得困難得多。 Chitra Panjabi

2022年5月3日，紐約示威者舉起最高法院屬保守派的大法官成員的頭像，抗議他們打算推翻1973年羅訴韋德案（Roe v. Wade）中奠定女性墮胎權的裁決。（AP）

保守州份黑人婦女「首當其衝」

羅訴韋德案被推翻後，首當其衝的還有來自美國南部的黑人婦女。德州墮胎資助組織Texas Fund Abortion傳訊經理Jaylynn Munson向01記者表示，由於非裔女性普遍收入水平較白人女性低，獲得的一般醫療保健服務也更少，「他們中的很多人可能已經多年沒有看過家庭醫生或婦科醫生，也缺乏各種避孕措施和服務」，因此更加需要墮胎方面的援助。

據美國疾病控制中心（Centers for Disease Control and Prevention）的數據，黑人婦女的墮胎率比白人婦女高三倍以上。2019年，每1000名黑人婦女有23.8宗墮胎，而白人婦女則只有6.6宗。而德州、密西西比、路易斯安那等保守州份所在的南部地區，不僅是限制墮胎權的重災區，更是美國一半以上非裔人口的集中地。Jaylynn說，受到德州禁令的影響，最近幾個州份的診所開始供不應求：「這些診所不得不吸收所有來自墮胎受限州份的需求，這意味着預約的女性將必須等待更長的時間，而隨着孕期變長，手術費也更加昂貴。」

2011年2月24日，紐約市街頭出現一個引發爭議的反墮胎廣告牌，上面寫着「對非洲裔美國人來說最危險的地方是在子宮裏」。照片中六歲女孩的母親希望總部設在德克薩斯州的反墮胎組織「生命至上」（Life Always）將該廣告牌取下。(Getty)

美國婦女的生活可會不一樣？

羅訴韋德案被推翻之所以引起關注，是因為當年的裁決使墮胎成為女性的合法權利，並在此後近50年間讓美國女性基本能夠在沒有法律、健康風險下接受墮胎。假如該案被推翻或當年最高法院從未判羅勝訴，有可能令美國重回上世紀50年代的光景。

美國今天或許還會有不少女性無法擺脫傳統家庭角色的桎梏。因為當年女性一旦意外懷孕，大多數會選擇直接結婚，其餘的可能會被家人暫時送走，儘可能遠離交際圈。此外，她們入讀大學的機會也會大為減少。而更為重要的是，墮胎合法化當年進一步解放了女性勞動力。今天的美國女性地位亦不會一樣。