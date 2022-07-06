一帶一路│埃及首條電氣化輕軌開通　民眾：外觀很像中國高鐵

這個輕軌的外形，看起來很像中國的高鐵，這讓我覺得埃及發展得越來越先進了。

據埃及《金字塔報》當地時間7月3日報道，埃及齋月十日城輕軌鐵路項目（第一階段）當天通車試運行，這是埃及第一條電氣化輕軌鐵路，埃及總統塞西（Abdel Fattah al Sisi）、總理馬德布利（Mostafa Madbouli）出席開通典禮，中國駐埃及大使廖力強也受邀出席典禮。

這條輕軌鐵路項目是中埃「一帶一路」合作旗艦項目之一，總承包方是中國中鐵-中航國際聯合體，該項目的列車供應商、信號供應商也均是中國企業。埃及民眾表示，輕軌的外觀看起來很像中國的高鐵，這讓自己覺得埃及發展得越來越先進了。

由中國企業承建的埃及齋月十日城輕軌鐵路通車試運行，這是埃及第一條電氣化鐵路。圖為一輛試運行輕軌列車的內部。（新華社）

埃及媒體報道稱，齋月十日城輕軌鐵路位於埃及「東部經濟走廊」的中軸線上，是連接開羅市區、新行政首都、齋月十日城和東部沿線衛星城的重要紐帶。齋月十日城輕軌鐵路通車後，將有效改善開羅東部地區及新行政首都的交通狀況，大幅提高埃及首都與各重點新城之間的運輸能力，為開羅老城區以及新首都的500萬居民提供高效便捷的通勤服務。

埃及交通部長瓦齊爾（Kamel El-Wazir）介紹道，齋月十日城輕軌鐵路項目共分三個階段，目前第一階段剛完工。已完工的埃及齋月十日城鐵路全長約67公里，最高運行速度120km/h，沿線共設置12座車站。待三個階段全部完工後，齋月十日城輕軌鐵路將延伸至103.3公里，沿途共19個車站，預計每天承載客流量達50萬人次。

由中國企業承建的埃及齋月十日城輕軌鐵路7月3日通車試運行，這是埃及第一條電氣化鐵路。埃及齋月十日城輕軌鐵路位於埃及首都開羅東部，是連接開羅市區與新行政首都、齋月十日城和東部沿線衛星城的重要紐帶。（新華社）

瓦齊爾還稱讚了中國企業中車四方研製的輕軌列車，稱齋月十日城輕軌列車是一種可持續的綠色公共交通工具，使用的是電力而不是柴油。他還指出，列車不僅配備了WiFi服務設備和車載顯示器，還為通勤者提供了高度的安全保障，每節車廂都裝有7個監控攝像頭，以及一部可在緊急情況下使用的電話。

瓦齊爾還特地強調道，輕軌列車上還特地為有特殊需要的人安排了座位，如設置殘疾人座椅區等；輕軌鐵路沿線的所有車站也都專門為了殘疾人的出入和活動建設了無障礙設施。

至於齋月十日城輕軌鐵路的票價，瓦齊爾介紹道，在輕軌上乘坐3站票價為15埃及鎊（約6.24港元），乘坐6站票價為20埃及鎊（約8.3港元），乘坐9站票價為25埃及鎊（約10.4港元），12站全坐滿的票價則是35埃及鎊（約14.3港元）。

在活動期間，埃及交通部長瓦齊爾專門向廖力強大使表達對中國企業為項目建設所作努力的衷心感謝，希繼續推進雙方合作。

埃媒介紹道，齋月十日城輕軌鐵路項目的總承包方是中國中鐵-中航國際聯合體。

2017年8月，中國中鐵-中航國際聯合體與埃及國家隧道局（NAT）簽署了該項目（第一階段）的EPC總包商務合同，合同金額達12.4億美元；2020年11月，中航國際-中鐵二院聯合體與埃及國家隧道管理局簽署該項目第二階段與第三階段協議。項目第二階段，由中航國際簽署，總金額1.3億美元，其中6000萬由中國提供貸款；項目第三階段，由中航國際-中鐵二院簽署，總金額4億美元，由中國提供貸款。

作為項目第一階段參建單位之一的中鐵五局介紹道，中國企業克服了前期工作面不成型、物資轉運困難、材料價格上漲、溝通協調難度大等重重困難，在做好疫情防控的同時，把安全生產放在首位，優化施工方案、強化施工組織，全面提升標準化水平，大膽創新工藝工法，實現平行流水線作業，確保工程進度按計劃節點正常兑現。

中國企業中車四方則憑藉定製化的解決方案獲得了齋月十日城輕軌鐵路項目的車輛訂單。埃媒稱，埃及與中國企業簽訂了一份價值2.27億美元的合同，一共購進了22列列車，每列列車共6節車廂，最多可載客2222人。

中車四方官方介紹道，齋月十日城輕軌鐵路的列車是根據當地運營環境「量身定製」的，能夠適應埃及多沙塵、高溫、強光照等惡劣的沙漠運行環境，是技術先進、環境適應能力強大、設計人性化的現代化電動客車。

在7月3日的通車儀式上，埃及總統塞西和總理馬德布利視察了項目最大也是中東地區最大換乘車站曼蘇爾車站，並參觀輕軌列車的內部構造。兩人還試乘列車，從曼蘇爾車站坐到了巴德爾站。列車到站時，塞西在車內向埃及民眾招手，現場響起一片歡呼。

一位埃及民眾在接受鳳凰衛視記者採訪時說道：「這個輕軌的外形看起來很像中國的高鐵，這讓我覺得埃及發展得越來越先進了。」

另一位埃及民眾則在列車上說道：「這是我第一次在埃及乘坐輕軌，埃及發展到這種程度，我感到非常自豪和高興。」

中國駐埃及大使廖力強也出席了當天的通車儀式，他在活動結束後專程到齋月十日城電氣化輕軌項目部走訪並慰問中方施工人員。

他表示，齋月十日城電氣化輕軌項目是兩國「一帶一路」合作標誌性項目之一，也是兩國全面戰略伙伴關係發展取得的重要成果，對在新時期鞏固和發展兩國友好合作關係意義重大。項目採用中國技術和裝備，由兩國企業共同實施，是中國軌道交通全產業鏈走進埃及的第一個重大項目，具有技術標準高、設備比重高、附加值高的特點。該項目不僅使中國設計、中國方案、中國設備、中國工藝在埃及市場創立了良好口碑，也將在中東和非洲地區市場產生良好的品牌示範效應。

廖力強大使強調，自項目開工以來，面對新冠疫情帶來的種種困難和挑戰，項目實施企業積極配合埃及政府保民生、穩就業、促生產，與埃及夥伴並肩戰鬥、互幫互助，疫情防控和生產建設「兩手抓、兩手硬」，重視培養埃及青年技術人員，在疫情特殊時期展示了「中國速度」，傳授了「中國經驗」。廖力強大使希望在埃中國企業繼續與埃方團結合作，努力建設更多造福當地、惠及民生的項目，紮實推動中非合作論壇九項工程在埃落地生根，努力為朝着新時代構建中埃命運共同體的目標作出更大貢獻。

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