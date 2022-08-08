無國界醫生：歐洲國家停止地中海搜救　今夏或更多人葬身大海

由無國界醫生營運的搜救船Geo Barents，以及SOS MEDITERRANEE聯同國際紅十字會和紅新月會國際聯合會共同租用的搜救船Ocean Viking，在五日內拯救了十六艘遇險船隻。搜救船Sea-Watch 3亦在7月底於海上成功營救五艘遇險船隻，合共 444 人獲救。若果地中海中部沒有這些民間搜救資源，在救援行動中獲救的男女老幼都將在利比亞附近的國際水域中自生自滅，而此處正是自2014年起世界上最致命的海上遷徙路線。

無國界醫生聯同SOS MEDITERRANEE及SEA-WATCH就地中海中部的情況，緊急呼籲歐洲各國必須提供由國家主導的海上搜救資源，避免更多人於今年夏季葬身大海。

圖、文：無國界醫生



歐洲國家退出地中海中部的搜救工作，並不再提供海上搜救資源，更拖延安排安全登岸地點，這一切舉動均破壞海上搜救機制的運作和負載能力，以致未能拯救更多生命。儘管我們已遵從海事法規定，按程序尋求有關部門協調我們的行動，但利比亞海事當局幾乎從未回應，漠視他們提供協調支援的法律義務。此外，當利比亞海事當局干預和攔截遇險船隻時，他們更有計劃地將倖存者強制遣返利比亞，而該國已被聯合國評為並非安全的地方。

與此同時，儘管這片海域嚴重缺乏搜救資源，人們為求安全，仍繼續冒生命危險沿海路逃離利比亞。夏季的天氣條件最有利人們嘗試踏上這危險之旅，因此現時有更多人逃離利比亞，亦更需要一支龐大的搜救隊。

無國界醫生團隊日以繼夜於地中海中部進行搜救行動。7月25日晚上，團隊從一艘玻璃纖維船上救出13人。（無國界醫生）

無國界醫生搜救代表吉爾（Juan Matias Gil）解釋道：「自夏天開始，我們的團隊已進行了三輪海上搜救行動。不幸地，首輪行動以悲劇告終，有近 30 人失蹤，一位婦女不治。另外兩輪行動亦非常危急，團隊分別在12小時內進行6次搜救，以及在72小時內進行11次搜救，共救出974人。由於情況緊急，我們目前有659人在Geo Barents上，但已超出此船的容量。我們不斷收到一直不獲回應的警報，或是在船橋上發現遇險船隻，而我們有法律和道德責任，不能任由這些人溺斃。由於地中海中部的需求非常迫切，光是填補歐洲各國主導的搜救缺口並不足夠，亦有必要增加搜救資源。」

7 月 30 日，Sea-Watch 3上的438 人在意大利塔蘭托（Taranto）登岸；8 月 1 日，Ocean Viking上387 名於7 月 24 日至 25 日期間獲救的人，在意大利薩萊諾（Salerno）登岸，當中包括兒童。不過，Geo Barents 仍在等待如何安置多於7 天前獲救倖存者的方案。

7月27日，無國界醫生團隊從一艘遇險的橡皮艇救出71人，一名情況危殆的嬰兒及其母親在當晚被疏散至馬爾他。另有22人失蹤，一名婦女獲救登上Geo Barents後不治。（無國界醫生）

SOS MEDITERRANEE營運總監洛特（Xavier Lauth）說：「要倖存者在海上滯留數日以等待安全地點登岸，無疑是對本已極其脆弱的人們施行加倍暴力。過去六年，被Ocean Viking救出的倖存者一直向我們的團隊詳述遭受暴力和虐待的悲慘故事。他們的最後希望就是不顧任何風險，設法越洋逃離常被稱為「人間地獄」的利比亞。

事實證明，歐洲各國在利比亞附近的國際水域取消足夠和先進的搜救行動，此事非常致命，亦未能有效阻止人們涉險橫渡大海。」

SEA-WATCH 發言人惠荷（Mattea Weihe） 說：「歐洲當局不但不願履行在海上營救人們的責任，而且拖延非政府組織讓獲救者登岸。這數天的等待並非必要，卻令倖存者筋疲力盡──他們已從地中海存活下來，但在尋得安身之所前，還要待在緊閉的歐洲大門前，等待自己的人權獲得重視。」

SOS MEDITERRANEE、無國界醫生和 SEA-WATCH 要求歐盟成員國和相關國家，在地中海中部提供充足和主動的專責搜救隊，對所有求助訊號作出迅速而充分的回應，以及為倖存者提供可預測的登岸機制。