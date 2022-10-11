疫情下童婚飆升　無數孟加拉女孩在劫難逃

導讀：縱然疫情漸趨放緩，但在發展中國家的兒童及女童面對各方面的衝擊尤其脆弱，童婚原是聯合國計劃要在2030年以前終結的項目之一，由於疫情引發連鎖反應，現時預計未來十年，將有再多1000萬名女孩面臨童婚的風險，終結童婚現象無望。在國際女童日（10月11日），國際培幼會總幹事蕭美娟博士撰文，分享她在全球童婚率最高的國家之一孟加拉的見聞。



撰文：國際培幼會總幹事，蕭美娟博士

16歲，本應是正值青春年華，憧憬著美好的將來。在全球童婚率最高的國家之一孟加拉，兩位16歲女孩卻有着天壤之別的人生—女孩才16歲，因童婚斷送一生幸福，歷盡輟學、嫁人、產子為人母，並成為全職主婦；透過教育，女孩才16歲，也能憑一己之力掙脫童婚命運，成為倡議者阻止更多悲劇發生，助更多女孩掌握自己人生。

疫情童婚急增 女孩前程被毀

今年八月，我到訪孟加拉，全球童婚率最高的國家之一，探討女孩如何在一個童婚問題最猖獗的國家掙扎求存，並了解培幼會的工作成果。

根據聯合國人口基金會，孟加拉五成女孩在18歲前結婚，其中15%未滿15歲。這次，我到訪的古里格拉姆縣（Kurigram）童婚率高企，達46.8% 。孟加拉男尊女卑，在性別不平等的社會下，女孩被視為家庭中的負累，既不具生產力亦消耗糧食。新冠疫情重創經濟，導致2,400萬人陷入貧窮狀態，全國逾四成活在貧窮線下 。許多家庭朝不保夕，處於岌岌可危的貧窮邊緣，在不得已的情況下童婚變本加厲。

我與海迪徹的三歲女兒分享糖果，她女兒露出天真笑顏的一刻，才驟然發現她的母親—16歲的海迪徹也都是個女孩，但她的童真已因童婚被毀，「成為好妻子、好媽媽」是她唯一的目標。（國際培幼會）

對女孩來說，婚後的生活並不好過，隨之而來就是早孕、家庭暴力等各種威脅。這樣被斷送一生幸福的女孩比比皆是，全球最大的非政府組織The Bangladesh Rural Advancement Committee ，簡稱BRAC在全國11個地區進行的一項調查顯示，2021年的童婚案例飆升13%，創孟加拉過去25年來最高的紀錄，形勢刻不容緩。

女孩身心俱痛 一生被困籠中

事實上孟加拉的法律對於童婚並非毫無作為，政府雖有立法規定女性的婚姻合法年齡為18歲，可是在落後地區如古里格拉姆縣（Kurigram），出生證明仍是手寫，在窮途未路之時，即使女兒未到18歲，亦有父母不惜竄改女孩的出生年份，偽造文件，挺而走險，嫁女以紓解家中財困。在疫情高峰下，對抗童婚的監督機制幾近瓦解，項目委員會亦超過三個月沒有舉行會議，其中在疫情最嚴重的四個月期間，古里格拉姆縣童婚數目多達121宗。

我從女孩一張對未來充滿冀盼的面孔，感受到夢想有多重要。（國際培幼會）

與當地女童坦誠討論童婚對她們學習以至生活的影響，當中不少分享令人心痛。年僅16歲的海迪徹（Khadija）於11歲那年因家貧被父母安排與素未謀面的男子結婚，她從此離開學校，向同學道別，取而代之的就是一日復一日的繁瑣家事。但她所失去的並不止於一生的前途，在13歲時她已成了一女之母。在身體尚未發育完全的年紀懷孕、分娩，令海迪徹面臨各種不適。孩子出生後，要勞心勞力照顧初生孩子，卻未能適當的護理及復原，她身體變得更虛弱，漸漸出現體重過輕、嘔心和嘔吐、頭暈等不適。她指在社區的女孩大都在與她相約的年紀被安排結婚，她直言希望女兒不重蹈她的覆轍，能獲得良好的教育，發展個人事業。

持續行動漸見曙光

國際培幼會一直為女孩爭取應得權益，讓女孩不再面臨不公平和壓迫，獲得發展所長的機會。培幼會透過為當地貧窮家庭發放獎學金，亦為輟學青年及成人提供切合市場需要的技能培訓，加強他們的自立能力，從而改善經濟狀況，暫緩經濟壓力。培幼會亦持續進行性別教育及遊說工作，讓社區人士認識童婚禍害，革除歧視女孩的思想，在2017年至2019間，古里格拉姆縣的童婚率由65%下降至46.8%。此外，培幼會緊密與當地政府談判，推動地方政策變革，如電子化數據化婚姻和出生登記，目前已培訓4,044名登記員，並將進一步擴大試點。

蕭美娟與一名參與培幼會反童婚項目的女孩愛絲（Oishi）（左一）對談，透過持續的教育及遊說工作，愛絲直言已逐漸建立自信宣傳女孩的權益，更曾成功勸阻19宗童婚，令人鼓舞。（國際培幼會）

後記：不忍再有女孩被困 剝奪展翅的機會

在旅程途中，我參觀了培幼會為青年提供各類技能訓練，如手工藝和編寫手機應用程式的青年天地。當中一位17歲女孩令我印象難忘，她興奮不已地與我分享她在青年小組所編織的工藝品，並滔滔不絕地談夢想，她渴望讀書進修、當配音員、開一間餐廳。她對未來的冀盼和熱情，讓我看見女孩的無限可能。頓時我想起了早前探望的童婚女孩，她們未曾好好認識世界就被婚姻所困，又何來發掘到自己的興趣專長，更遑談夢想。

裝備自己，實現理想，綻放光茫，是每一個女孩配得的。女孩成婚為人母還是繼續上學追求理想，就在關鍵一步。請即支持培幼兒童成長基金捐助女孩，或培幼「愛‧ 女孩」一次性捐款/ 月捐計劃，幫助更多女孩掙脫童婚厄運，重獲權益，追尋理想。