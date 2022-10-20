烏克蘭│親往戰區教導保護兒童　港人社工：空襲警報每晚響起

烏克蘭局勢依然嚴峻，持續的空襲和爆炸正在摧毀建築物和發電廠，造成兒童傷亡，並影響成千上萬兒童和家庭的心理健康。在戰爭衝突的影響下，當地對兒童保護的需求大增。有見及此，資深社工Grace作為香港救助兒童會兒童保護技術顧問，於2022年7月至9月被調派到烏克蘭，培訓當地分會及非牟利夥伴機構的團隊，提升當地人員兒童保護的能力。

圖、文：救助兒童會



提升當地人員能力 確保兒童得到保護

救助兒童會除了為危難中的兒童提供即時救援，亦會協助他們生活重回正軌。香港社工Grace前往烏克蘭，與世界各地具有保護兒童知識的專家，共同應對當地的人道救援需要。

憑藉10多年的兒童保護經驗，Grace被委派擔任個案管理技術顧問。在為期5週的工作中，她在基輔、第聶伯羅和切爾諾夫策辦事處，培訓了50多名烏克蘭分會及非牟利夥伴機構的人員。她還協助制訂個案管理守則，確保在動盪之中的烏克蘭兒童得到適切照顧。

Grace為烏克蘭救助兒童會和人道組織的工作人員提供兒童保護培訓。（救助兒童會）

緊張氣氛籠罩烏克蘭城市

Grace分享了當地見聞，走到烏克蘭城市的街上，一切看似如常，四圍卻是一片寂靜，彌漫緊張氣氛。手持機關槍的士兵守衛著政府大樓，街上除了超市和餐館外，沒有太多的商業活動。她表示：「我從電視新聞中得悉，許多兒童和家庭已經逃離到烏克蘭其他地區，或流散到附近國家。意想不到的是，我們一些新聘的職員和夥伴機構的職員，都無奈被迫離開了他們的家鄉。」

每次Grace在酒店登記入住時，她總是問兩個最重要的問題—宵禁時間和避難所的位置。在香港長大的她，從未經歷過空襲警報，更不用說躲進避難所。她不敢把空襲警報的經歷告訴家人朋友，怕令他們擔心。Grace記得第一次經歷空襲警報是在晚上，當時還她沒有反應過來，倒頭繼續睡去。

不久，空襲警報再次響起，同事著她馬上跑到避難所。她也來不及慌張，隨手抓著幾樣能帶的東西來到避難所。幸運的是，躲了20分鐘她就可以平安離開。在她逗留烏克蘭期間，空襲警報聲每晚不絕於耳，縱使當地人已經習以為常，同時亦不斷提醒人們戰爭的現實。

烏克蘭人的堅毅令人動容

儘管烏克蘭各地的城市都被受戰火摧毀，烏克蘭人都在展現出無比的堅毅與韌力。有一位烏克蘭員工的丈夫上了戰場，她帶著女兒留在烏克蘭。她本可以憑藉自己的技能在西班牙開始新生活，但她很愛自己國家和她所服務的兒童，她選擇留下來。Grace說：「我很敬佩她在危機時刻，如此盡心盡力保護兒童。當地人知道國家正在發生的事，但他們依然努力好好地過日子，繼續他們的生活。烏克蘭人在動盪時刻選擇留下來的勇氣令人動容。」

目前，救助兒童會在烏克蘭的工作已惠及219,215人，其中包括121,100名兒童。Grace提及工作感受時，分享道：「我需要穿梭於不同城市工作，很慶幸我們的工作，得到了當地社區和政府的認可和信任。每次乘坐貼有機構標誌的車通過檢查站，都十分順利。我很珍惜這次機會，為有需要的兒童和家庭出一分力，對我來說是一段難忘的回憶。」

回港後，Grace經常跟身邊的人說烏克蘭這地方有多美麗，也不時想起她在旅途中看到的藍天和向日葵，以及所遇過的每一位同工和兒童的笑臉。

Grace經常跟身邊的人說烏克蘭這地方有多美麗，也不時想起她在旅途中看到的藍天和向日葵。（救助兒童會）

救助兒童會自2014年在烏克蘭開展工作



救助兒童會自2014年在烏克蘭開展工作，為兒童及其家人提供人道救援。香港救助兒童會總幹事司徒恩表示：「衝突至今仍有很多無辜的兒童活在殘酷戰火之中。過去8年的持續衝突，使烏克蘭的兒童及其家庭身心受創，在經濟層面和人道危機上，亦對當地人造成長遠的影響。當地支援的需求龐大，我們的香港團隊會繼續肩負使命，幫助危難中的兒童。」



救助兒童會正在支援逃離到歐洲各地的難民家庭，並幫助兒童獲得所需的物資和照顧；並與當地夥伴機構合作，為流離失所的家庭提供住所、食物、現金、心理支援、嬰兒用品及衛生用品等。

