世界盃日本太太團背景超狂　有個8歲出道做偶像還考入慶應大學

「嗒嘀嗒嘀嘟～好奇你弄啥～」不知道大家聽過這首歌兒不，沒聽過也沒關係，只要你知道唱這首歌的鈴木愛理，就是這次日本世界盃球隊隊員、對西班牙戰關鍵人物田中碧的女朋友就是了！



這次世界盃一開，日本球星的「太太團」也吸引了無數目光，其中頗多日站君曾經的老婆，真是聞者傷心聽者落淚。

那麼世界盃比賽比完了，大家上班也上累了吧！今天日站君就給大夥兒看點讓人眼前一亮的，盤點一下球星背後太太團們的輝煌時刻！那個阻擋了西班牙的男人，女友居然是她！

多棲人氣王：鈴木愛理

首先來説鈴木愛理，作為歌手、兼演員、兼模特多棲全面發展的女藝人，鈴木愛理前兩年和日本歌壇44年老將鈴木雅之的一曲《DADDY！DADDY！DO！》就刷爆了人氣，在YouTube播放量高達5000萬！

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這首動畫《輝夜大小姐想讓我告白》中的曲目，一播出後連續霸榜，魔性又funky的歌聲讓人超級難忘。不僅是舞蹈動作引起了又一次「國民模仿秀」熱潮，愛理在MV中的表現也可圈可點。

一襲紅衣，笑容俏皮又甜美，直接把好感度一波拉滿！由於人氣過高了，SONY音樂見好不收，乾脆又出了個單人舞蹈SOLO版，播放量直接擊破778萬！可以説，論受歡迎程度排行，這兩年就是不折不扣的「鈴木愛理年」！

不僅是多棲女藝人，鈴木愛理還是個「超級女學霸」。2013年，鈴木愛理就以高分考入了慶應義塾大學環境情報學部。作為日本最老牌的名門大學，慶應義塾大學由福澤諭吉所創立，在世界大學排名中名列97，日本大學中名列第4。在入學同時，鈴木愛理也在兼顧工作，同時拿下了日本女性潮流時尚雜誌《Ray》的專屬模特位。

再回看藝人生涯，鈴木愛理的經歷其實早到不行，1994年出生，2002年8歲出道，甚至是很多年輕偶像的「老前輩」。所以，到了今年，已經是她出道的第20年。颱風多變，唱功紮實，各個領域四處開花！磨鍊了這麼多年，這朵小花，終於站立在了日本藝能界的頂點。這次，鈴木愛理與田中碧於年中傳出緋聞，雙方承認正在交際中。

偶像中的小品藝術家：真野惠里菜

然後，我們來看看比賽期間直接被鏡頭抓拍到的「原．偶像」——與鈴木愛理同樣在日本ハロー！プロジェクト（Hello! Project，中譯早安家族）中出道的偶像真野惠里菜。

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雖然曾經在偶像面試中一度落選，但是真野惠里菜長相甜美清純，2005年14歲成功出道後立刻受到了很多人的關注。作為陽光偶像，笑容絕對是必殺武器，而在這個領域，真野惠里菜則是以「無敵笑容」為人所知。「一個笑容，就能夠讓人對她一見鍾情」，是日本大眾對她非常恰當的評價了！

其實除了可愛的面容，她3歲就開始練習鋼琴，聲線清澈又元氣，音準很好。在組合中每每擔任Vocal，作為後起之秀能和早年的老偶像同台競技，實屬難得。同時，她也是偶像中「玩很大」的猛女。在舞台上經常各種段子連發，甚至黃色笑話也是隨手拈來，是真實偶像界中的「小品相聲民俗藝術家」。

在3年之後，真野惠里菜從偶像組畢業，正式以歌手身份登上舞台，開始了自己的多棲發展。除此之外，由於搞笑底子厚+hold的住場子，她也在各路綜藝中多有現身，繼續發揮了自己的搞笑段子手功力。只能説，不愧是你，真野情色惡魔！

當然，雖説是偶像界的老段子手了，業務上依然是拿得出水準。不論是寫真集、專輯、舞台還是演劇，真野惠里菜均有不俗表現。而她為中國的很多觀眾所知，應該還是源於與大家的老婆新垣結衣共演的《逃避可恥但有用》日劇了。

2018年，真野惠里菜與18年、22年兩屆世界盃代表、日本足球選手，小她一歲的柴崎嶽宣佈結婚，隨後兩個人移住西班牙生活。兩個人經常在海外被人拍到，在國內綜藝和社交媒體上，兩口子也是「瘋狂發糖」。平常不苟言笑的丈夫vs活潑可愛的妻子，兩人經常產出「我可不可愛」「嗯……可愛」「再説一次！」的反差橋段。而在綜藝場上，真野惠里菜也經常直接了當的誇讚丈夫「他坐在沙發上就很帥！」。噢噢，真是太甜、太痛了！知名球星配偶像，兩個人也成為了大眾眼中絕佳的神仙情侶。

YouTube博主&模特：由布菜月

隨後，就是真野惠里菜的親友，同為足球選手人妻的模特由布菜月。作為ASOBISYSTEM公司的藝人，她被稱為「最為正統的模特」。樣子可鹽可甜，淡妝濃抹總相宜，拿捏的住所有場合！也因此在各個潮流雜誌中也經常出現。

總之，是美女！日站君也沒什麼好説的，大家應該也都喜歡看圖，那我就多放點！（點擊放大瀏覽）：

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當然，比起老婆來説，老公上田綺世長得就稍微有點潦草。兩個人今年2月結婚，依舊是女方（24）大男方（23）一歲的組合，是相當年輕的夫妻檔。家裏有了模特仙妻加持，男方衣品明顯是要上升很多了！

在YouTube上，由布菜月也開設了自己的頻道，作為人氣模特，走的卻是平民大眾穿搭路線。用簡單的優衣庫之類的衣服搭出不同效果，各位有興趣可以去看看關注一波了！

演藝圈「萬人斬」：平愛梨

另一位被媒體拍到的，是日本女演員平愛梨。光提到名字大家可能不太熟悉，但是如果説到《咒怨：最終版》，可能大家就知道了。是的，平愛梨作為資歷頗老的日本演員，曾經出演了數十部日本電影電視劇，其中包括《金八先生》《美食偵探》《獸醫杜立德》等經典作品！

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1999年，平愛梨出於對安室奈美惠的憧憬，決定參加由每日放送打造的選秀節目《チャンスの殿堂!》，最終在8000人中脱穎而出，進入藝能界！出道第9年，她抱着退圈的決心，參加日本漫改的電影角色競選。以壓倒性的演技力擊敗3000人最終斬獲角色カンナ。為了匹配劇中形象，平愛梨毅然剪掉了留存多年的40厘米長髮，確實是個狠人。

誰能想到這個面露温柔微笑的女性，卻是個演藝圈的「萬人斬」呢！而她的現任丈夫——長友佑都則最終以一句話，徹底征服了這位「萬人斬」。在接受記者會見的時候，長友佑都望向未婚妻説「她就是我的アモーレ」，眉眼間滿是愛意。アモーレ是意大利語「我最愛的人」的意思，而這個詞也隨之成為了2016年日本熱詞大賞中名列前10的流行語。現在已經是3個孩子的媽媽的平愛梨，生活平穩而快樂。

她們都很優秀！

仔細數數，嫁給球星的日本女藝人可以説是非常多了，比如像日本偶像天團AKB全盛期時代成員高城亞樹、《Seventeen》專屬模特佐藤ありさ、女演員兼模特高梨臨等都嫁給了日本足球明星。我們可以看出，她們每一位都是非常優秀的人，而也正是因為自身優秀，才能與同樣優秀的人互相吸引。這些女性們，與丈夫在不同的舞台，作為大眾喜愛的對象，繼續努力生活，過着閃耀的人生。

那麼，這次「太太團」中有你熟悉的對象嗎？還有哪些「太太」給你留下了深刻的印象呢？留言區等你熱評！

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