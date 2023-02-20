中國茶飲店蜜雪冰城闖印尼：遭遇「清真認證」爭議？

撰文：聯合早報
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從蜜雪冰淇淋事件來看，印尼清真認證實施還不很順利，這會阻礙印尼的外來投資，影響經濟發展和人民福利。
作者：新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院資深訪問研究員、南洋理工大學拉惹勒南國際研兼任教授廖建裕

最近一年，中國產品蜜雪冰淇淋（Es Krim Mixue）和茶水在印尼熱銷，是印尼城市年輕人的所愛。不過，今年元月5日，一群自稱關心回教教規食物者，在雅加達芝津尼的蜜雪冰淇淋門店前遊行示威，指控蜜雪沒有「清真認證」（Halal Certificate），屬於不符合回教教規（tidak halal）的食物，要回教徒抵制蜜雪飲品。

根據印尼社媒，截至2022年12月，蜜雪連鎖店在印尼就有692家。(Instagram/ Mixue Indonesia)

蜜雪冰淇淋是中國飲料公司「蜜雪冰城」生產的。這家公司在1997年由張紅超創辦。他起初在河南鄭州經營刨冰小店，後來改行做冰淇淋和茶水生意，在2007年正式對外加盟。中國舉行奧運會期間，蜜雪冰城開始在全國多處設立連鎖店，販賣冰淇淋和茶水，逐漸受人注意。蜜雪冰城成為中國有名的冰淇淋和茶品牌，連鎖店遍佈三四線城市。

業務發展到海外，則是2020年前後的事。但由於新冠病毒肆虐，它在海外的發展受阻。可是，根據蜜雪冰城的業務報告，截至2022年3月31日，在越南和印尼等地的蜜雪門店已有566家之多。但根據印尼社媒，截至2022年12月，蜜雪的連鎖店在印尼就有692家。

蜜雪冰城以低價營銷理念等運營模式，成為內地茶飲行業巨頭。（36Kr）

蜜雪冰城在印尼的蜜雪公司叫PT Zhi Sheng Pacific Trading Co.，專門提供特許經營權。據印尼社媒報道，其特許經營權加盟費約8億零800萬盾（約41.6萬港元），後來減少到3億盾。蜜雪所售賣的冰淇淋價格大眾化，款式也多樣化，最低價的是蛋卷冰淇淋，售價8萬盾（約4.7港元）。

其他品牌的冰淇淋有些價格比蜜雪低，有些則比蜜雪貴。但據說蜜雪冰淇淋價廉物美，口碑好，店面又四處林立，所以最終取得領先地位。此外，蜜雪還推出許多產品，包括茶水以及其他飲料。在短短一兩年內，蜜雪飲品變成印尼城市年輕消費者的寵兒。

蜜雪冰淇淋（Es Krim Mixue）主打雪糕、珍珠奶茶、水果茶等產品：

蜜雪冰淇淋（Es Krim Mixue）

回教勢力崛起孕育「清真認證」

印尼是回教徒眾多的國家。任何食物要獲得印尼民眾接受，就必須擁有「清真認證」，不然回教徒可能就不敢購買。「清真認證」的歷史在印尼並不太長。上世紀90年代，由於印尼政治回教崛起，伊斯蘭教士理事會（MUI，伊理會）提出「清真認證」的理念，才開始出現，但它是非強制性的。

然而，尤多約諾當總統時（2004年至2014年），任由回教勢力發展，甚至在2014年下台前頒佈了一條與「清真認證」有關的法令，規定販賣給回教徒的飲食物品都必須申請認證，無證的產品不符合回教教規。

有雅加達網民曾大讚密雪的軟雪糕：

發出認證的機構是伊理會。伊理會在蘇哈多時代創立，目的是控制回教組織。蘇哈多倒台後，這個組織的勢力反而增強，變成享有宗教權威的組織，續而是發出「清真認證」的唯一機構。要獲得認證，商家必須支付費用，價錢由伊理會決定。這個收入變成伊理會最重要的經濟來源，並沒有上繳國家。

伊理會由各回教組織的回教傳教士組成，在蘇哈多倒台後直接參與政治活動。在推翻前雅加達首長鍾萬學的事件中，它扮演重要角色。在2019年總統選舉中，佐科也在無可奈何的情況下，推出伊理會主席、也是回聯主席的馬魯夫·阿敏當副總統。不過，後來佐科整頓伊理會，開始對付其中的極端分子，又將發出「清真認證」的權力移到印尼宗教部手中。可是，在審查食品的機構中，伊理會還是其中一個重要單位。

申請「清真認證」的手續頗為繁雜，必須通過很多機構和部門。有人認為，這可能是為了向廠商索取更多費用。

在回應《羅盤報》記者關於印尼蜜雪公司申請認證的事宜時，伊理會法特瓦（Fatwa）部門負責人阿斯洛倫解釋，蜜雪公司的申請還在審查中。印尼宗教部屬下回教食品認證局（BPJPH）負責人阿奇·伊爾罕也證實，在現階段，蜜雪的產品還在接受回教食品審查局（LPH）的檢查。

LPH會把審查結果交給宗教部的BPJPH，而BPJPH將會把審查結果交給伊理會，再由伊理會在30個工作日內召開會議，決定產品是否符合回教教規。只有獲得伊理會的推薦，宗教部的BPJPH才發出認證。申請者必須支付宗教部設定的費用。

印尼蜜雪公司軟雪糕售約4港元一杯。

蜜雪認證審批拖延的謎團

印尼蜜雪公司公開承認尚未有「清真認證」，但稱這不意味着蜜雪的雪糕是「採用不合回教教規的飲料」。公司說，他們所用的材料都是符合回教教規的（包括不含酒精和豬油）。公司也解釋，蜜雪公司早在2021年初就開始申請「清真認證」，但至今仍未獲得批准。

伊理會沒有對為何須要這麼長時間審查作出回應。「清真認證」遲遲未發出，有點蹊蹺。

網紅阿德·阿爾曼多（Ade Armando）針對此事，在1月6日的視頻提出一系列問題。他認為，要取得「清真認證」，困難重重，這會影響企業商家在印尼投資的信心，對印尼經濟發展不利。他質疑，有人發動示威抵制蜜雪冰淇淋，是基於商業競爭，還是另有內情？認證的申請怎麼會拖這麼久？

阿爾曼多指出，其實，2014年的法令已經由2020年的《創業工作法令》取代。新法令簡化了「清真認證」的申請手續。申請手續必須在一個工作日內完成，商品審查也必須在15個工作日內完成。根據這法令，除了伊理會外，其他合格的回教團體也可檢驗商品是否符合回教教規。如果這個條例真正落實，將可大大縮短認證的審批時間。

可是，阿爾曼多說，蜜雪飲品的材料來自中國，因此可能較為複雜，需要較多時間完成檢驗。即使如此，也不至於花費近兩年的時間。

從蜜雪冰淇淋事件來看，印尼「清真認證」的實施還不很順利。正如阿爾曼多所說，這會阻礙印尼的外來投資，並影響經濟發展和人民的福利。

本文獲聯合早報授權轉載，原題為《印尼蜜雪冰淇淋清真認證風波》。

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