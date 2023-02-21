俄羅斯烏克蘭戰爭｜摩爾多瓦再現數千人抗議　莫斯科或背後搞局？

在親俄政黨的支持下，與烏克蘭接壤的東歐小國摩爾多瓦（Moldova）上周日（19日）有數千人上街遊行，抗議物價上漲並要求親西方總統桑杜（Maia Sandu）下台。這是俄羅斯入侵烏克蘭的戰事開始以來，摩爾多瓦又一次陷入政局動盪。



日前的抗議活動由當地組織Movement for the People主辦，並獲親俄黨派紹爾黨（Shor Party）支持，該黨去年亦曾發動一系列示威活動。現場有示威者高呼「打倒桑杜」的口號，還有人舉着印有官員、政客以及豪宅、豪車的牌子和照片，控訴他們享受奢侈生活的同時民眾卻在受苦。

據外媒報道，當日參加示威的許多民眾從各地的小城鎮搭乘巴士抵達，而紹爾黨則為他們支付巴士費。但一位已經退休的示威者對媒體表示自己只想改善財務狀況，無意幫助俄羅斯奪權：「我愛摩爾多瓦，但我想換一個能幫我支付電費的政府。」

桑杜此前表示，民眾在能源上的支出已經佔到家庭收入的7成以上，並指責俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom），在去年十月突然削減對該國的天然氣供應達30%。由於摩爾多瓦的天然氣進口完全依賴俄羅斯，能源價格因而暴增。但包括紹爾黨在內，反對派議員將經濟危機歸咎於政府，主張恢復與俄羅斯的密切聯繫。

2023年2月19日，在摩爾多瓦基希訥烏，人們參加集會，抗議全國範圍內的電費和價格上漲。（Reuters）

來自羅馬尼亞的經濟學家、歐洲議會議員Siegfried Mureșan認為，周日的抗議活動規模小於預期，顯示了摩爾多瓦政府的韌性，亦證明了俄羅斯在當地親俄政客的幫助下煽動不滿情緒的能力的局限性：「如果他們今天不能進行更大的抗議，我認為他們在不久的1將來也不會有更多的行動。」

本月13日，桑杜公開表示俄羅斯在試圖用能源危機破壞國家政局穩定之餘，還計劃派出將受過軍事訓練的人員偽裝成平民送往該國，「他們將採取暴力行動，對國家機構的建築物進行攻擊，甚至綁架人質。」據英國廣播公司（BBC）報道，過去幾天內摩爾多瓦口岸共有57名來自親俄國家人員經安檢後被拒絕入境。該國領空亦一度意外關閉幾個小時。

東歐小國近年動盪不斷

受俄烏戰爭、能源危機影響，摩爾多瓦這個人均實質GDP位列全歐洲倒數第三的國家民生受創，去年9月就曾爆發一輪大規模示威，迫使親西方的總理加夫里塔（Natalia Gavrilita）率領內閣辭職，新總理、同樣親西方的前內政部長雷切安（Dorin Recean）上周才剛剛當選新總理，該國就再次爆發抗議活動。

圖為摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）。（路透社）

抗議爆發前一日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在德國與桑杜會面，表示美國政府對「俄羅斯用來動搖政府而謀劃的一些策略」感到擔憂。烏克蘭總理澤連斯基（Volodymyr Zelensky）本月亦曾稱，俄羅斯政府試圖讓桑杜下台，澤連斯基顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）近日又稱，俄羅斯試圖像入侵烏克蘭一樣在摩爾多瓦奪權：「只不過在摩爾多瓦，俄羅斯會採取不同的行動，不用坦克，而是利用土匪。」

不過，俄羅斯反駁表示這些指控均是「虛構」的。本月18日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）將基輔和摩爾多瓦首都基希訥烏（Chisinau）做比擬，稱摩爾多瓦正「像烏克蘭和其他巴爾幹國家一樣被其西方贊助者引導」。

摩爾多瓦陷通脹危機

摩爾多瓦東臨烏克蘭、西臨羅馬尼亞，人口只有260萬。據世界銀行的數據顯示，2021年該國人均實質GDP只有5,231美元（約4.1萬港元），而通脹率則在去年12月增至創紀錄的30.2%。通脹率於今年1月雖有所回落，但仍維持在27.3%的高位。通脹高企之外，由於俄羅斯對烏克蘭電網的打擊，摩爾多瓦的電力供應也時斷時續，加之逾60萬烏克蘭難民湧入，該國民眾受戰事影響十分深重。

2023年2月19日，民眾在首都抗議最近全國範圍內的電價和價格上漲，一名參與者手持印有摩爾多瓦新總理雷切安（Dorin Recean）形象的牌子。（Reuters）

英國廣播公司援引一位年邁的示威者Ala表示：「有些人有四、五個孩子，卻真的沒有東西吃。」她告訴記者，能源支出已經耗光一半的退休金：「當我們投票給這個政府時，他們承諾會提高工資和養老金，但到目前為止，我們還沒有看到加一分錢。」

外交部長Nicu Popescu去年曾指，該國冬季所需的替代能源供應估計將花費超過10億歐元（約83.65億港元）。上月，歐盟提議向摩爾多瓦提供援助金14.5億歐元(約121.3億港元），來幫助其克服能源危機，但該提議尚未經成員國投票通過。

去年，摩爾多瓦加快申請加入歐盟的步伐，6月與烏克蘭同時成為候選國，政治局勢亦趨於緊張。加上該國東部與烏克蘭毗鄰的地區——德涅斯特河左岸（Transnistria）為親俄分離主義分子控制，且有俄國軍隊部署，外界憂心其受戰爭牽連。時值俄烏戰事一周年之際，這個東歐小國的政局因而備受關注。