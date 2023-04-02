TikTok掌舵人周受資——美國當今最紅亞裔偶像「女友粉」暴增

在當下美國，最讓人痴迷的亞裔偶像是誰？答案不是什麼BTS防彈少年團或Blackpink，而是剛在美國國會經歷了5小時折磨質詢，依然風度翩翩的「美國抖音」TikTok首席執行官、40歲的新加坡人周受資。



在該平台上，數以千萬計的用戶力挺周受資，其中湧現出了大量迷妹粉。迷妹們開始叫他TikTok Daddy，甚至自稱Tiktok's babygirl——放在中文飯圈語境裏，就是「老婆」。

如同粉絲對明星偶像的那些應援一樣，他們把周受資的新聞截圖、照片製作成短片，加上浪漫的濾鏡和愛心點綴。「感謝美國國會，讓這個男人成了美國最有魅力的單身漢……」這條評論下面，立馬有人糾正：「單身啥呀，人家有老婆的，你靠邊站吧。」

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美國粉絲的新Daddy

3月23日的這場美國國會質詢，針對短片分享應用程式TikTok和其母公司字節跳動，圍繞的大多數問題都是關於這個來自中國的app，是否會威脅美國用戶的數據安全和隱私保護，背後的用意相信中國網友都多少明白，就不贅述了。總之，它可能決定了TikTok是否會繼續面臨強制出售甚至被禁，對於這個有着1.5億月活用戶的社交軟件來說是生死存亡的時刻。

「我叫周受資，出生於新加坡，曾在新加坡軍隊服役，在英國讀的大學，然後來到美國念商學院。在這裏遇到了我的妻子，她就出生在離這裏幾英里之外……」這段溫情且淡定的開場白，其實就拉攏了無數正在看直播的TikTok用戶。

之後的近5個小時裏，他面對台上六七十歲的美國議員們各種荒唐的提問。這包括無數次被「你只要回答『是』或『不是』」粗暴打斷，依然能保持風度，條理清晰。

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「我替美國國會向周受資道歉，你表現得很好。」一位TikTok用戶寫道。聽證會結束沒多久，40歲的周受資就成了美國年輕網民的新寵兒，嚴格來說是「新寵爹」。在TikTok上，歷來就有「粉爹」的傳統，他們稱之為「Zaddy」（出自同名說唱歌曲），意為有腔調的老爹。

在周受資之前，他們最熱衷的Zaddy是《曼達洛人》（Mandalorian）、《最後生還者》（The Last of Us）主演佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）。周受資橫空出世後，粉絲們哄笑着讓「佩德羅帕斯卡先休息一下吧」。「這個新加坡CEO那麼帥的嗎？！」「哇這就是我理想中成功人士的樣板！」類似的評論比比皆是。

愈來愈多的人關注起周受資的外形，有人將他和Netflix熱播劇《黑暗榮耀》的主演鄭成日作比較，「而且他明顯有着很好的身材管理，可以看得出體脂率很低，是個自律的人」。TikTok用戶們開始大量製作關於周受資的粉絲濾鏡片，有些女粉絲非常直接地表達自己對於Mr. Chew的「渴望」。

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亞裔精英的模板

除了外形，周受資的履歷也的確符合大多數人對於亞裔精英的幻想。他1983年出生於新加坡一個普通家庭，天資聰穎，12歲時考了全國第一，進入名校新加坡華僑中學。畢業服兵役，退伍後赴英留學，2006年倫敦大學經濟系畢業，進入高盛，還在哈佛順便讀了個MBA。

他中英文都很流利，加入俄羅斯國際投資基金DST擔任合夥人後，大量接觸中國科技巨頭，包括小米、京東、阿里巴巴、滴滴等。32歲時，周受資加入小米集團，5年升至高級副總裁，成為合夥人。許多中國人也是那時候知道了他。儘管被一致看好成為雷軍接班人，2021年，周受資仍然在張一鳴邀請下跳槽到了字節跳動擔任CFO，兩個月後成了TikTok的新任CEO。

在大洋彼岸年輕人集體犯花痴的同時，中國網友們因為身處TikTok的夢幻肥皂泡之外，吃起瓜來顯然更理智，但也對周受資有着一致好評。「他身上有一種氣質，和馬斯克、雷軍這些科技創業者所表現出的進取感不同，周受資就是那種典型的職業經理人帥哥。」「如果你接觸過投行、基金圈子的帥哥就會知道，周受資的這種魅力就是從小良好教育+後天職業環境養成的，撇開五官天生優質不談，從皮膚、牙齒和身材也能看出來他很重視自我管理。」「這種受過良好教育、外表出色、頭腦好的男性，放到任何一個國家的文化環境裏都是非常吃香的吧，更別提他還是個超賺錢的科技巨頭的CEO。」

網紅飯碗保衛戰

的確，和我們熟悉的那些科技創業大佬不同，周受資待人處事的風格更像一個「金牌打工人」。在以努力着稱的雷軍麾下時，他也一直保持低調努力的作風，IPO時將自己見過的1500位投資者一一記在表格上，雷軍評價他「有一種對世界復仇一般的勤奮」。而到了需要拋頭露面和年輕人打交道的TikTok，周受資就像換了一個人，清空了推特、領英等其他社交平台內容，專注在TikTok更新生活日常。

看球賽、演唱會、吃美食、看展覽，幾乎沒有任何工作內容，他打造了一個親民的人設。國會問詢結束回到公司，他還在片中和同事們開玩笑：「你想這麼做嗎？Yes or No？」還特地錄了一段片，感謝粉絲們的支持。TikTok在美國的影響力驚人，在年輕人中非常風靡，相比Twitter、YouTube、Facebook，這裏有着更輕鬆的網絡環境。當然也有家長覺得這種無腦短片「害人」，這些論調我們很熟悉。

另一件不得不提的事實是，在經濟衰退的環境中，TikTok依然養活了一大批美國人，從網紅到零售商、廣告商，至少500萬商家在靠它謀生。該平台第一大網紅Charli D'Amelio粉絲數高達1.5億，姐姐Dixie也有5700萬粉絲，兩人以舞蹈和歌曲走紅。2021年Charli只有17歲時，年收入已經達到了1750萬美元（人民幣1.1億），超過麥當勞CEO當年年薪。

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而在金字塔的腰部以下，也有大量小網紅在靠短片營生。萬粉以上的博主一條廣告平均就能收入1105美元，百萬以上博主的廣告均價則在6000美元以上。「這些七老八十的政府老爺們，用都沒用過TikTok，問的問題都好滑稽。」有用戶這樣說道。 「他們甚至想證明『軟件能連wifi，所以你們在偷美國人的數據』。」一位博主在她的周受資應援片中加上了一個碩大的標題：「這個app單槍匹馬阻止了經濟衰退，你們為什麼要搞它？」

有些粉絲在犯花痴，有些網友在跟風，而那些靠它賺錢的人其實很明白——挺周受資挺TikTok，圖的不是別的，是保衛自己的飯碗。