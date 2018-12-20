美國聯儲局宣布加息至2.5%　2019年將加息兩次

美國聯儲局經過兩日議息，周三（19日）宣布加息25個基點至2.50%，一如市場預期，亦是聯儲局在2018年第四度加息。決議聲明提到，2019年將加息兩次，比9月時暗示加息三次的言論明顯溫和。

聯儲局的聲明指，維持每個月的資產負債表縮減度在500億美元不變。目前美國經濟活動和開支都強勁增長，投資溫和，風險大致平衡。今次是聯儲局啟動加息周期三年以來第9次加息，亦是自1994年以來首次面臨股市下跌時加息。

另外聯儲局的中值預測顯示，2019年底的聯邦基金預計為2.9%。另外2018年底的失業率為3.7%，與9月時預測一致，而2019至2021年底的預測失業率則分別為3.5%、3.6%、3.8%，更長周期的失業率預計為4.4%。

不過，中值預測顯示2018年的實際GDP將增長3.0%，比9月份預測的3.1%為低。因此聯儲局下調2019年的實際GDP增長由9月的2.5%至2.3%，至於2020和2021年的預測維持不變，分別是2.0%和1.8%。但更長周期的實際GDP則由9月預測的1.8%，上調至1.9%。

美國三大指數在聯儲局公布加息後一度下跌，但道指和標普500指數止跌回升，納斯達克指數則微跌0.44%。

（綜合報道）